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Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру из-за песни Сердючки о Бандере
Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру из-за песни Сердючки о Бандере - РИА Новости, 01.02.2022
Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру из-за песни Сердючки о Бандере
Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков направил письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться в ситуации с исполнением украинским артистом... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:25
2022-02-01T11:37
в мире
украина
москва
степан бандера
организация украинских националистов
госдума рф
петр порошенко
роман шухевич
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков направил письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться в ситуации с исполнением украинским артистом Андреем Данилко (Верка Сердючка) песни с прославлением Степана Бандеры.Скан письма опубликован на официальном сайте КПРФ, его автор ссылается на поступающие в ГД "запросы представителей СМИ по поводу нашумевшего выступления украинского гражданина А. Данилко с песней провокационного содержания, прославляющего осуждённого Нюрнбергским трибуналом нацистского преступника Бандеру"."Содержание выступления Данилко, без сомнения, направлено на возбуждение ненависти и вражды между народами России и Украины, и тиражирование подобной информации на территории Российской Федерации противоправно в силу статей 13.15, 13.37, 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - указывает Синельщиков в письме.Он обращает внимание на то, что запись выступления "начала тиражироваться" в России, "став поводом для совершенно обоснованного общественного возмущения"."Прошу вас поручить рассмотреть вопрос об организации проверки с целью установления инициатора распространения в интернет-пространстве, доступном на территории России, названного выше провокационного интернет-контента и принять предусмотренные законом меры реагирования", - говорится в обращении парламентария.Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Степана Бандеры и Романа Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.* Организация признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20220101/shestvie-1766389866.html
https://ria.ru/20211228/bandera-1765806136.html
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в мире, украина, москва, степан бандера, организация украинских националистов, госдума рф, петр порошенко, роман шухевич, украинская повстанческая армия, россия
11:25 01.02.2022 (обновлено: 11:37 01.02.2022)
 
Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру из-за песни Сердючки о Бандере

Депутат Госдумы Синельщиков обратился в Генпрокуратуру из-за песни Сердючки о Бандере

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкВерка Сердючка (Андрей Данилко)
Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Верка Сердючка (Андрей Данилко)
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков направил письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться в ситуации с исполнением украинским артистом Андреем Данилко (Верка Сердючка) песни с прославлением Степана Бандеры.
Скан письма опубликован на официальном сайте КПРФ, его автор ссылается на поступающие в ГД "запросы представителей СМИ по поводу нашумевшего выступления украинского гражданина А. Данилко с песней провокационного содержания, прославляющего осуждённого Нюрнбергским трибуналом нацистского преступника Бандеру".
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В Киеве завершилось шествие националистов в честь Бандеры
"Содержание выступления Данилко, без сомнения, направлено на возбуждение ненависти и вражды между народами России и Украины, и тиражирование подобной информации на территории Российской Федерации противоправно в силу статей 13.15, 13.37, 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - указывает Синельщиков в письме.
Он обращает внимание на то, что запись выступления "начала тиражироваться" в России, "став поводом для совершенно обоснованного общественного возмущения".
"Прошу вас поручить рассмотреть вопрос об организации проверки с целью установления инициатора распространения в интернет-пространстве, доступном на территории России, названного выше провокационного интернет-контента и принять предусмотренные законом меры реагирования", - говорится в обращении парламентария.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Степана Бандеры и Романа Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России
Баннер с изображением Степана Бандеры на здании областной администрации в Тернополе
28 декабря 2021, 12:38
В Тернополе на здании администрации вывесили гигантский баннер с Бандерой
 
В миреУкраинаМоскваСтепан БандераОрганизация украинских националистовГосдума РФПетр ПорошенкоРоман ШухевичУкраинская повстанческая армияРоссия
 
 
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