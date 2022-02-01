11:25 01.02.2022 (обновлено: 11:37 01.02.2022)
Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру из-за песни Сердючки о Бандере
Депутат Госдумы Синельщиков обратился в Генпрокуратуру из-за песни Сердючки о Бандере
Верка Сердючка (Андрей Данилко)
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков направил письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться в ситуации с исполнением украинским артистом Андреем Данилко (Верка Сердючка) песни с прославлением Степана Бандеры.
Скан письма опубликован на официальном сайте КПРФ, его автор ссылается на поступающие в ГД "запросы представителей СМИ по поводу нашумевшего выступления украинского гражданина А. Данилко с песней провокационного содержания, прославляющего осуждённого Нюрнбергским трибуналом нацистского преступника Бандеру".
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"Содержание выступления Данилко, без сомнения, направлено на возбуждение ненависти и вражды между народами России и Украины, и тиражирование подобной информации на территории Российской Федерации противоправно в силу статей 13.15, 13.37, 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - указывает Синельщиков в письме.
Он обращает внимание на то, что запись выступления "начала тиражироваться" в России, "став поводом для совершенно обоснованного общественного возмущения".
"Прошу вас поручить рассмотреть вопрос об организации проверки с целью установления инициатора распространения в интернет-пространстве, доступном на территории России, названного выше провокационного интернет-контента и принять предусмотренные законом меры реагирования", - говорится в обращении парламентария.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Степана Бандеры и Романа Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России
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