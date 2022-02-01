Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/peregovory-1770558750.html
Переговоры с Орбаном прошли в деловой атмосфере, заявил Путин
Переговоры с Орбаном прошли в деловой атмосфере, заявил Путин - РИА Новости, 01.02.2022
Переговоры с Орбаном прошли в деловой атмосфере, заявил Путин
Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошла в традиционно конструктивной и деловой атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T19:31
2022-02-01T19:53
владимир путин
венгрия
будапешт
россия
в мире
москва
виктор орбан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769428110_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_41abe2ca891d1745ae07d938ed9bd04b.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошла в традиционно конструктивной и деловой атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши переговоры с премьер-министром прошли в традиционной для российско венгерских отношений конструктивной и деловой атмосфере. Надо сказать, что мы обсудили практически все вопросы, которые хотели. Встреча продолжалась почти пять часов", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи в венгерским премьером.По его словам, они подробно обсудили весь комплекс двустороннего взаимодействия, подвели итоги реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита в Будапешт в 2019 году."Наметили новые обширные планы совместной работы на перспективу. Конечно же, рассмотрели ряд актуальных международных и региональных проблем. Подчеркну, Венгрия является важным партнером России в Европе", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи в венгерским премьером.
https://ria.ru/20220201/orbvengriyaan-1770487660.html
https://ria.ru/20220201/otnosheniya-1770318338.html
венгрия
будапешт
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769428110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38a5f4890181758ac4ee91a9574eed44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, венгрия, будапешт, россия, в мире, москва, виктор орбан
19:31 01.02.2022 (обновлено: 19:53 01.02.2022)
 
Переговоры с Орбаном прошли в деловой атмосфере, заявил Путин

Путин о переговорах с премьером Венгрии Орбаном: встреча прошла в конструктивной атмосфере

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошла в традиционно конструктивной и деловой атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши переговоры с премьер-министром прошли в традиционной для российско венгерских отношений конструктивной и деловой атмосфере. Надо сказать, что мы обсудили практически все вопросы, которые хотели. Встреча продолжалась почти пять часов", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи в венгерским премьером.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
14:40
Орбан поблагодарил Путина за заключение соглашения с "Газпромом"
По его словам, они подробно обсудили весь комплекс двустороннего взаимодействия, подвели итоги реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита в Будапешт в 2019 году.
"Наметили новые обширные планы совместной работы на перспективу. Конечно же, рассмотрели ряд актуальных международных и региональных проблем. Подчеркну, Венгрия является важным партнером России в Европе", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи в венгерским премьером.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции в Будапеште. 17 февраля 2015 - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
01:01
Межгосударственные отношения РФ и Венгрии
 
Владимир ПутинВенгрияБудапештРоссияВ миреМоскваВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала