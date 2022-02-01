https://ria.ru/20220201/peregovory-1770558750.html

Переговоры с Орбаном прошли в деловой атмосфере, заявил Путин

Переговоры с Орбаном прошли в деловой атмосфере, заявил Путин - РИА Новости, 01.02.2022

Переговоры с Орбаном прошли в деловой атмосфере, заявил Путин

Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошла в традиционно конструктивной и деловой атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T19:31

2022-02-01T19:31

2022-02-01T19:53

владимир путин

венгрия

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виктор орбан

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошла в традиционно конструктивной и деловой атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши переговоры с премьер-министром прошли в традиционной для российско венгерских отношений конструктивной и деловой атмосфере. Надо сказать, что мы обсудили практически все вопросы, которые хотели. Встреча продолжалась почти пять часов", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи в венгерским премьером.По его словам, они подробно обсудили весь комплекс двустороннего взаимодействия, подвели итоги реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита в Будапешт в 2019 году."Наметили новые обширные планы совместной работы на перспективу. Конечно же, рассмотрели ряд актуальных международных и региональных проблем. Подчеркну, Венгрия является важным партнером России в Европе", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи в венгерским премьером.

https://ria.ru/20220201/orbvengriyaan-1770487660.html

https://ria.ru/20220201/otnosheniya-1770318338.html

венгрия

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