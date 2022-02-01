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В Киеве Зеленский начал переговоры с британским премьером Джонсоном
В Киеве Зеленский начал переговоры с британским премьером Джонсоном - РИА Новости, 01.02.2022
В Киеве Зеленский начал переговоры с британским премьером Джонсоном
Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, переговоры проходят в Киеве в Мариинском дворце, сообщила во... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:56
2022-02-01T19:06
в мире
владимир зеленский
дмитрий песков
борис джонсон
великобритания
россия
москва
нато
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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, переговоры проходят в Киеве в Мариинском дворце, сообщила во вторник пресс-служба офиса главы украинского государства."Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который находится в нашей стране с рабочим визитом. Также под председательством Владимира Зеленского и Бориса Джонсона состоятся украино-британские переговоры", - говорится в сообщении на сайте офиса.Ожидается, что Джонсон обсудит с президентом Украины ситуацию на украинской границе с Россией. Ранее пресс-служба Джонсона сообщила, что визит станет "демонстрацией поддержки" Украины. Кроме того, Великобритания накануне визита объявила о выделении Киеву 88 миллионов фунтов на энергетическую независимость Украины.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков, борис джонсон, великобритания, россия, москва, нато, украина
18:56 01.02.2022 (обновлено: 19:06 01.02.2022)
 
В Киеве Зеленский начал переговоры с британским премьером Джонсоном

В Киеве президент Украины Зеленский начал переговоры с британским премьером Джонсоном

© REUTERS / Peter Nicholls/PoolПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Peter Nicholls/Pool
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, переговоры проходят в Киеве в Мариинском дворце, сообщила во вторник пресс-служба офиса главы украинского государства.
"Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который находится в нашей стране с рабочим визитом. Также под председательством Владимира Зеленского и Бориса Джонсона состоятся украино-британские переговоры", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Ожидается, что Джонсон обсудит с президентом Украины ситуацию на украинской границе с Россией. Ранее пресс-служба Джонсона сообщила, что визит станет "демонстрацией поддержки" Украины. Кроме того, Великобритания накануне визита объявила о выделении Киеву 88 миллионов фунтов на энергетическую независимость Украины.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
17:57
В США заявили, что не считают "вторжение" России на Украину неизбежным
 
В миреВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковБорис ДжонсонВеликобританияРоссияМоскваНАТОУкраина
 
 
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