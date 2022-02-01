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Телефонный разговор Путина и Джонсона перенесли на среду
Телефонный разговор Путина и Джонсона перенесли на среду - РИА Новости, 01.02.2022
Телефонный разговор Путина и Джонсона перенесли на среду
Представитель премьера Великобритании Бориса Джонсона заявил, что разговор британского премьера с российским президентом Владимиром Путиным перенесен на среду,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:23
2022-02-01T15:35
в мире
великобритания
владимир путин
борис джонсон
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Представитель премьера Великобритании Бориса Джонсона заявил, что разговор британского премьера с российским президентом Владимиром Путиным перенесен на среду, передают во вторник СМИ.По сообщению агентства Рейтер, пресс-секретарь Джонсона заявил, что телефонный разговор "перенесен на послеобеденное время в среду".Ранее во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Джонсона на сегодня не планируется.
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в мире, великобритания, владимир путин, борис джонсон, россия
15:23 01.02.2022 (обновлено: 15:35 01.02.2022)
 
Телефонный разговор Путина и Джонсона перенесли на среду

Телефонный разговор президента Путина и премьера Британии Джонсона перенесли на среду

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Представитель премьера Великобритании Бориса Джонсона заявил, что разговор британского премьера с российским президентом Владимиром Путиным перенесен на среду, передают во вторник СМИ.
По сообщению агентства Рейтер, пресс-секретарь Джонсона заявил, что телефонный разговор "перенесен на послеобеденное время в среду".
Ранее во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Джонсона на сегодня не планируется.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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