https://ria.ru/20220201/peregovory-1770497516.html

Телефонный разговор Путина и Джонсона перенесли на среду

Телефонный разговор Путина и Джонсона перенесли на среду - РИА Новости, 01.02.2022

Телефонный разговор Путина и Джонсона перенесли на среду

Представитель премьера Великобритании Бориса Джонсона заявил, что разговор британского премьера с российским президентом Владимиром Путиным перенесен на среду,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:23

2022-02-01T15:23

2022-02-01T15:35

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Представитель премьера Великобритании Бориса Джонсона заявил, что разговор британского премьера с российским президентом Владимиром Путиным перенесен на среду, передают во вторник СМИ.По сообщению агентства Рейтер, пресс-секретарь Джонсона заявил, что телефонный разговор "перенесен на послеобеденное время в среду".Ранее во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Джонсона на сегодня не планируется.

https://ria.ru/20220131/dzhonson-1770217746.html

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в мире, великобритания, владимир путин, борис джонсон, россия