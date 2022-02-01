https://ria.ru/20220201/perchatki-1770490815.html
ВОЗ дала рекомендации по использованию перчаток для защиты от COVID-19
ВОЗ дала рекомендации по использованию перчаток для защиты от COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2022
ВОЗ дала рекомендации по использованию перчаток для защиты от COVID-19
ВОЗ не рекомендует повсеместное использование одноразовых перчаток для защиты от COVID-19, за исключением случаев, когда человек напрямую сталкивается с... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:55
2022-02-01T14:55
2022-02-01T14:55
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ЖЕНЕВА, 1 фев – РИА Новости. ВОЗ не рекомендует повсеместное использование одноразовых перчаток для защиты от COVID-19, за исключением случаев, когда человек напрямую сталкивается с биологическими жидкостями или находится в других ситуациях повышенного риска, заявила на брифинге технический офицер департамента воды, гигиены и здравоохранения Всемирной организации здравоохранения Мэгги Монтгомери."Есть специальные условия, когда перчатки могу быть использованы. Но если только вы не сталкивается с биологическими жидкостями или находитесь в других ситуациях повышенного риска, использование перчаток не рекомендуется. К примеру, при обычной вакцинации ВОЗ не рекомендует использовать перчатки", - сказала она.По ее словам, за исключением отдельных ситуаций ВОЗ рекомендует просто чаще мыть руки или использовать другие виды дезинфекции рук для борьбы с COVID-19.
https://ria.ru/20220131/omikron-1770351672.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
ВОЗ дала рекомендации по использованию перчаток для защиты от COVID-19
ВОЗ порекомендовала не использовать перчатки при отсутствии риска заразиться коронавирусом