https://ria.ru/20220201/perchatki-1770490815.html

ВОЗ дала рекомендации по использованию перчаток для защиты от COVID-19

ВОЗ дала рекомендации по использованию перчаток для защиты от COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2022

ВОЗ дала рекомендации по использованию перчаток для защиты от COVID-19

ВОЗ не рекомендует повсеместное использование одноразовых перчаток для защиты от COVID-19, за исключением случаев, когда человек напрямую сталкивается с... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:55

2022-02-01T14:55

2022-02-01T14:55

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ЖЕНЕВА, 1 фев – РИА Новости. ВОЗ не рекомендует повсеместное использование одноразовых перчаток для защиты от COVID-19, за исключением случаев, когда человек напрямую сталкивается с биологическими жидкостями или находится в других ситуациях повышенного риска, заявила на брифинге технический офицер департамента воды, гигиены и здравоохранения Всемирной организации здравоохранения Мэгги Монтгомери."Есть специальные условия, когда перчатки могу быть использованы. Но если только вы не сталкивается с биологическими жидкостями или находитесь в других ситуациях повышенного риска, использование перчаток не рекомендуется. К примеру, при обычной вакцинации ВОЗ не рекомендует использовать перчатки", - сказала она.По ее словам, за исключением отдельных ситуаций ВОЗ рекомендует просто чаще мыть руки или использовать другие виды дезинфекции рук для борьбы с COVID-19.

https://ria.ru/20220131/omikron-1770351672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса