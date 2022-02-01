https://ria.ru/20220201/ozabochennosti-1770559855.html

США проигнорировали принципиальные озабоченности России, заявил Путин

США проигнорировали принципиальные озабоченности России, заявил Путин - РИА Новости, 01.02.2022

США проигнорировали принципиальные озабоченности России, заявил Путин

Из ответа США по гарантиям безопасности уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T19:38

2022-02-01T19:38

2022-02-01T20:49

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Из ответа США по гарантиям безопасности уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности, заявил Владимир Путин.На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России сообщил, что Москва внимательно анализирует полученные 26 января от США и НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности."Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований", — сказал Путин.В числе главных пунктов президент России назвал недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.Путин напомнил, что в Североатлантическом альянсе после распада СССР обещали не продвигать инфраструктуру на восток, но сейчас в НАТО входят страны Прибалтики, Польша и Румыния.При этом он обратил внимание, что в документах НАТО нигде не закреплена политика "открытых дверей"."Вот говорят: политика "открытых дверей". Она откуда взялась-то? В НАТО политика "открытых дверей"… Где она прописана? Нигде. В статье 10 договора 1949 года, если мне память не изменяет, о создании НАТО написано, что альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в эту организацию. Может, но не обязан", — заявил президент.Он также рассказал об угрозах, которые влечет за собой вступление Украины в альянс."В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе, военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии — кто помешает то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс", — предположил Путин.Он призвал задуматься о том, к чему может привести подобный сценарий.Путин подчеркнул, что Москва стремится избежать эскалации ситуации, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и ЕС, и Украины. По его словам, Вашингтон использует Киев как инструмент сдерживания России, не заботясь об интересах украинской стороны.Российский лидер выразил надежду, что Кремль и Белый дом сумеют найти решение возникшей проблемы, но каким оно будет, пока говорить сложно.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Кремль в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить антироссийские санкции.Москва отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770415297.html

https://ria.ru/20220201/bezopasnost-1770550614.html

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"Сказали одно – сделали другое" – Путин о расширении НАТО "Сказали одно – сделали другое" – Путин о расширении НАТО 2022-02-01T19:38 true PT0M31S

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