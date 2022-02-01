https://ria.ru/20220201/orion-1770402748.html

Разработчик: "Орион" со спутниковой связью впервые взлетит в феврале-марте

Разработчик: "Орион" со спутниковой связью впервые взлетит в феврале-марте - РИА Новости, 01.02.2022

Разработчик: "Орион" со спутниковой связью впервые взлетит в феврале-марте

Новый вариант российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата "Орион", оснащенный спутниковой связью, выполнит первые полеты в... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T03:34

2022-02-01T03:34

2022-02-01T04:12

безопасность

новое оружие россии

россия

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Новый вариант российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата "Орион", оснащенный спутниковой связью, выполнит первые полеты в феврале-марте, сообщили РИА Новости в компании-разработчике дрона "Кронштадт".В "Кронштадте" уточнили, что система спутниковой связи и управления позволяет существенно повысить эффективную контролируемую дальность действия беспилотного летательного аппарата. В настоящее время дальность базовой версии "Ориона", без спутниковой антенны, ограничена дальностью прямой радиовидимости аппарата с наземного пункта управления.Первый летный образец обновленного "Ориона" представили 27 января министру обороны Сергею Шойгу на новом заводе "Кронштадт" в подмосковной Дубне. Характерное внешнее отличие новой версии дрона – радиопрозрачный колпак в виде каплевидного наплыва сверху в передней части фюзеляжа. Под этим обтекателем расположен модуль спутниковой связи.Компания "Кронштадт" построила в Дубне первый в России специализированный завод по выпуску крупноразмерных БПЛА. Предприятие возвели в короткие сроки – с апреля по декабрь прошлого года. "Кронштадт" вложил в постройку нового завода, а также в реконструкцию корпусов и цехов ДМЗ в 2021 году 12,5 миллиарда рублей внебюджетных средств.На новом заводе будет выпускаться вся линейка БПЛА компании, включая "Орион" со спутниковой антенной, а также аппараты "Сириус", "Гелиос-РЛД" и перспективные беспилотные комплексы.Разработанный компанией "Кронштадт" беспилотник "Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона — 200 килограммов.Мировой стандартКак отметил ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, наличие у "Ориона" спутникового канала связи – это уже, можно сказать, мировой стандарт для беспилотных систем такого класса. "Данная возможность позволяет более полно использовать летно-технические характеристики БПЛА, снимая ограничения по дальности действия. Путем оснащения своих систем спутниковыми каналами связи сейчас идут все мировые разработчики систем аналогичной размерности – США, Израиль, КНР, Турция, Иран", - отметил он.По словам Федутинова, создание компанией "Кронштадт" мощностей для ведения серийного изготовления разработанный фирмой беспилотных авиационных комплексов представляет собой позитивный пример грамотного планирования, что свидетельствует о высоком уровне слаженности взаимодействия разработчика и российского военного ведомства. Он подчеркнул своевременность появления специализированного завода БПЛА в Дубне.

https://ria.ru/20220128/bespilotnik-1769940396.html

https://ria.ru/20220127/shoygu-1769851516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия