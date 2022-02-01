https://ria.ru/20220201/orion-1770402748.html
Разработчик: "Орион" со спутниковой связью впервые взлетит в феврале-марте
Разработчик: "Орион" со спутниковой связью впервые взлетит в феврале-марте - РИА Новости, 01.02.2022
Разработчик: "Орион" со спутниковой связью впервые взлетит в феврале-марте
Новый вариант российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата "Орион", оснащенный спутниковой связью, выполнит первые полеты в... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T03:34
2022-02-01T03:34
2022-02-01T04:12
безопасность
новое оружие россии
россия
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Новый вариант российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата "Орион", оснащенный спутниковой связью, выполнит первые полеты в феврале-марте, сообщили РИА Новости в компании-разработчике дрона "Кронштадт".В "Кронштадте" уточнили, что система спутниковой связи и управления позволяет существенно повысить эффективную контролируемую дальность действия беспилотного летательного аппарата. В настоящее время дальность базовой версии "Ориона", без спутниковой антенны, ограничена дальностью прямой радиовидимости аппарата с наземного пункта управления.Первый летный образец обновленного "Ориона" представили 27 января министру обороны Сергею Шойгу на новом заводе "Кронштадт" в подмосковной Дубне. Характерное внешнее отличие новой версии дрона – радиопрозрачный колпак в виде каплевидного наплыва сверху в передней части фюзеляжа. Под этим обтекателем расположен модуль спутниковой связи.Компания "Кронштадт" построила в Дубне первый в России специализированный завод по выпуску крупноразмерных БПЛА. Предприятие возвели в короткие сроки – с апреля по декабрь прошлого года. "Кронштадт" вложил в постройку нового завода, а также в реконструкцию корпусов и цехов ДМЗ в 2021 году 12,5 миллиарда рублей внебюджетных средств.На новом заводе будет выпускаться вся линейка БПЛА компании, включая "Орион" со спутниковой антенной, а также аппараты "Сириус", "Гелиос-РЛД" и перспективные беспилотные комплексы.Разработанный компанией "Кронштадт" беспилотник "Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона — 200 килограммов.Мировой стандартКак отметил ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, наличие у "Ориона" спутникового канала связи – это уже, можно сказать, мировой стандарт для беспилотных систем такого класса. "Данная возможность позволяет более полно использовать летно-технические характеристики БПЛА, снимая ограничения по дальности действия. Путем оснащения своих систем спутниковыми каналами связи сейчас идут все мировые разработчики систем аналогичной размерности – США, Израиль, КНР, Турция, Иран", - отметил он.По словам Федутинова, создание компанией "Кронштадт" мощностей для ведения серийного изготовления разработанный фирмой беспилотных авиационных комплексов представляет собой позитивный пример грамотного планирования, что свидетельствует о высоком уровне слаженности взаимодействия разработчика и российского военного ведомства. Он подчеркнул своевременность появления специализированного завода БПЛА в Дубне.
https://ria.ru/20220128/bespilotnik-1769940396.html
https://ria.ru/20220127/shoygu-1769851516.html
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безопасность, россия
03:34 01.02.2022 (обновлено: 04:12 01.02.2022)
Разработчик: "Орион" со спутниковой связью впервые взлетит в феврале-марте
Разработчик: вариант дрона "Орион" со спутниковой связью впервые взлетит в феврале-марте
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Новый вариант российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата "Орион", оснащенный спутниковой связью, выполнит первые полеты в феврале-марте, сообщили РИА Новости в компании-разработчике дрона "Кронштадт".
"Первый этап летных испытаний нового "Ориона" планируется провести в первом квартале этого года", — сказали в компании.
В "Кронштадте
" уточнили, что система спутниковой связи и управления позволяет существенно повысить эффективную контролируемую дальность действия беспилотного летательного аппарата. В настоящее время дальность базовой версии "Ориона", без спутниковой антенны, ограничена дальностью прямой радиовидимости аппарата с наземного пункта управления.
Первый летный образец обновленного "Ориона" представили 27 января министру обороны Сергею Шойгу
на новом заводе "Кронштадт" в подмосковной Дубне. Характерное внешнее отличие новой версии дрона – радиопрозрачный колпак в виде каплевидного наплыва сверху в передней части фюзеляжа. Под этим обтекателем расположен модуль спутниковой связи.
Компания "Кронштадт" построила в Дубне
первый в России
специализированный завод по выпуску крупноразмерных БПЛА. Предприятие возвели в короткие сроки – с апреля по декабрь прошлого года. "Кронштадт" вложил в постройку нового завода, а также в реконструкцию корпусов и цехов ДМЗ в 2021 году 12,5 миллиарда рублей внебюджетных средств.
На новом заводе будет выпускаться вся линейка БПЛА компании, включая "Орион" со спутниковой антенной, а также аппараты "Сириус", "Гелиос-РЛД" и перспективные беспилотные комплексы.
Разработанный компанией "Кронштадт" беспилотник "Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона — 200 килограммов.
Мировой стандарт
Как отметил ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, наличие у "Ориона" спутникового канала связи – это уже, можно сказать, мировой стандарт для беспилотных систем такого класса. "Данная возможность позволяет более полно использовать летно-технические характеристики БПЛА, снимая ограничения по дальности действия. Путем оснащения своих систем спутниковыми каналами связи сейчас идут все мировые разработчики систем аналогичной размерности – США
, Израиль
, КНР
, Турция
, Иран", - отметил он.
По словам Федутинова, создание компанией "Кронштадт" мощностей для ведения серийного изготовления разработанный фирмой беспилотных авиационных комплексов представляет собой позитивный пример грамотного планирования, что свидетельствует о высоком уровне слаженности взаимодействия разработчика и российского военного ведомства. Он подчеркнул своевременность появления специализированного завода БПЛА в Дубне.