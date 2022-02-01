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В Тульской области выявили первые случаи заражения "омикроном"

В Тульской области выявили первые случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 01.02.2022

В Тульской области выявили первые случаи заражения "омикроном"

Первые десятки случаев заболевания штаммом "омикрон" выявлены в Тульской области, среди заболевших - четверо детей, заявил журналистам глава регионального... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:23

2022-02-01T13:23

2022-02-01T13:30

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Первые десятки случаев заболевания штаммом "омикрон" выявлены в Тульской области, среди заболевших - четверо детей, заявил журналистам глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев.По словам Ломовцева, Тульская область получила первые результаты диагностики штамма "омикрон". Заболевших - 42 человека."Штамм подтвержден у четырех детей", - сказал Ломовцев.Он также отметил, что в последнюю неделю в регионе фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Около половины всех заболевших – дети от семи до 14 лет.Ранее в Тульской области были введены внеплановые каникулы со 2 по 11 февраля.

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