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Раскрыты особенности симптомов "омикрона"
Врач раскрыл особенности кашля при "омикроне" - РИА Новости, 01.02.2022
Раскрыты особенности симптомов "омикрона"
Возникающий после заражения омикрон-штаммом коронавируса кашель часто характеризуется болью в горле, заявил в эфире телеканала "Москва 24" врач-пульмонолог... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:47
2022-02-01T13:50
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Возникающий после заражения омикрон-штаммом коронавируса кашель часто характеризуется болью в горле, заявил в эфире телеканала "Москва 24" врач-пульмонолог Александр Пальман.По словам медика, у пациентов с новым вариантом SARS-CoV-2 болезнь протекает в менее тяжелой форме, а сам вирус реже поражает легкие. Многие зараженные "омикроном" жалуются именно на боль в горле, что свидетельствует о схожести с гриппом или ОРВИ: это дает надежду, что рано или поздно COVID-19 станет обычной респираторно-вирусной инфекцией, считает Пальман."То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты", — объяснил он, добавив что ни один вирус "не заинтересован в том, чтобы нас убить" и перестать "размножаться".Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили как минимум в 110 странах, включая Россию.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.
https://ria.ru/20220131/omikron-1770351672.html
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юар, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:47 01.02.2022 (обновлено: 13:50 01.02.2022)
 
Врач раскрыл особенности кашля при "омикроне"

Пульмонолог Пальман: кашель при "омикроне" может быть не легочным, а горловым

© Depositphotos / deagreez1Мужчина кашляет
Мужчина кашляет - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Depositphotos / deagreez1
Мужчина кашляет
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Возникающий после заражения омикрон-штаммом коронавируса кашель часто характеризуется болью в горле, заявил в эфире телеканала "Москва 24" врач-пульмонолог Александр Пальман.
По словам медика, у пациентов с новым вариантом SARS-CoV-2 болезнь протекает в менее тяжелой форме, а сам вирус реже поражает легкие. Многие зараженные "омикроном" жалуются именно на боль в горле, что свидетельствует о схожести с гриппом или ОРВИ: это дает надежду, что рано или поздно COVID-19 станет обычной респираторно-вирусной инфекцией, считает Пальман.
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"То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты", — объяснил он, добавив что ни один вирус "не заинтересован в том, чтобы нас убить" и перестать "размножаться".
Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили как минимум в 110 странах, включая Россию.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.
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