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В Воронежской области ужесточат ограничения по COVID-19

В Воронежской области ужесточат ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2022

В Воронежской области ужесточат ограничения по COVID-19

Новые ограничения вводятся в Воронежской области из-за роста заболеваемости COVID-19, в частности, на неделю будет приостановлена работа цирков, театров и... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:55

2022-02-01T14:55

2022-02-01T15:28

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Новые ограничения вводятся в Воронежской области из-за роста заболеваемости COVID-19, в частности, на неделю будет приостановлена работа цирков, театров и кинотеатров, сообщает правительство региона."В связи с ростом заболеваемости коронавирусом оперштаб региона под руководством губернатора Александра Гусева вводит следующие меры… На неделю после выпуска соответствующего нормативно-правового документа приостанавливается деятельность цирков, театров, кинотеатров, концертных организаций", - говорится в сообщении.Добавляется, что в органах власти и подведомственных учреждениях на удаленный режим работы переведут всех беременных. Руководству частных предприятий рекомендуют также перевести беременных на удаленку.Кроме того, на дистант переходят ученики 5-11 классов школ Воронежа, в муниципалитетах решение о дистанционной форме обучения принимается главами районов лично, исходя из эпидобстановки. Учреждения дополнительного образования в Воронеже тоже будут работать в дистанционном режиме. При этом губернатор поручил профильному департаменту обратить особое внимание на образовательные методики 9-11 классов, чтобы школьники могли качественно подготовиться к экзаменам, отмечают власти. Уточняется, что дистант вводится с 3 февраля."До конца этой недели в Воронеже будут открыты 10 центров первичного осмотра при подозрении на COVID-19. Их адреса сейчас определяются и будут озвучены позднее", - отмечается в сообщении.

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