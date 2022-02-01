Дочь Николаева и Апексимовой выходит замуж
Николаев объявил о свадьбе дочери Дарьи от Апексимовой
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Валерий Николаев объявил о скорой свадьбе дочери. Дарья Авратинская родилась в браке актера с Ириной Апексимовой. Избранником девушки стал Егор Корешков.
"21 марта женятся, так что можете поздравить ребят. Егор мне понравился. Но, конечно, я волновался, потому что он человек успешный. В таком возрасте, 35 лет, уже и продюсирует, и снимается много. Да и в жизни нормальный человек, лишен этой звездной болезни", – признался Николаев.
В интервью порталу StarHit Валерий отметил, что Егор трепетно относится к своей избраннице.
"Вижу, что очень любит Дашу, трепетно и нежно к ней относится, старается оградить от каких-то ненужных трат времени, бытовухи — и самое главное, у него есть для этого возможности", – заключил Николаев.
Егор Корешков и Дарья Авратинская
На днях Валерий проговорился, что у него в новой семье родился еще один ребенок – сын Никита. Малышу еще нет года. Он появился от отношений актера с воздушной гимнасткой Эльмирой Земсковой.
По словам артиста, первое время они с супругой постоянно находились вместе с ребенком, но сейчас Валерий вынужден много времени проводить на работе – он участвует в проекте "Танцы со звездами".
"Я с ребенком очень мало общаюсь, гулять с ним времени нет. Эльмира вот немного простыла, и два дня никто с сыном не выходил. У него же тоже график — прямо как у космонавта. Но работать надо", – заключил Николаев.
Ранее другая участница проекта "Танцы со звездами" Марина Зудина удивила зрителей слишком чувственным поцелуем с партнером во время выступления.
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