https://ria.ru/20220201/nikolaev-1770439824.html

Дочь Николаева и Апексимовой выходит замуж

Дочь Николаева и Апексимовой выходит замуж - РИА Новости, 01.02.2022

Дочь Николаева и Апексимовой выходит замуж

Валерий Николаев объявил о скорой свадьбе дочери. Дарья Авратинская родилась в браке актера с Ириной Апексимовой. Избранником девушки стал Егор Корешков. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:43

2022-02-01T11:43

2022-02-01T11:43

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Валерий Николаев объявил о скорой свадьбе дочери. Дарья Авратинская родилась в браке актера с Ириной Апексимовой. Избранником девушки стал Егор Корешков.В интервью порталу StarHit Валерий отметил, что Егор трепетно относится к своей избраннице.На днях Валерий проговорился, что у него в новой семье родился еще один ребенок – сын Никита. Малышу еще нет года. Он появился от отношений актера с воздушной гимнасткой Эльмирой Земсковой.По словам артиста, первое время они с супругой постоянно находились вместе с ребенком, но сейчас Валерий вынужден много времени проводить на работе – он участвует в проекте "Танцы со звездами".Ранее другая участница проекта "Танцы со звездами" Марина Зудина удивила зрителей слишком чувственным поцелуем с партнером во время выступления.

https://ria.ru/20220124/nikolaev-1769244733.html

https://ria.ru/20220123/tantsy-1768964221.html

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знаменитости, валерий николаев, шоу-бизнес