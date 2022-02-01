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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220201/nikolaev-1770439824.html
Дочь Николаева и Апексимовой выходит замуж
Дочь Николаева и Апексимовой выходит замуж - РИА Новости, 01.02.2022
Дочь Николаева и Апексимовой выходит замуж
Валерий Николаев объявил о скорой свадьбе дочери. Дарья Авратинская родилась в браке актера с Ириной Апексимовой. Избранником девушки стал Егор Корешков. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:43
2022-02-01T11:43
шоубиз
знаменитости
валерий николаев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Валерий Николаев объявил о скорой свадьбе дочери. Дарья Авратинская родилась в браке актера с Ириной Апексимовой. Избранником девушки стал Егор Корешков.В интервью порталу StarHit Валерий отметил, что Егор трепетно относится к своей избраннице.На днях Валерий проговорился, что у него в новой семье родился еще один ребенок – сын Никита. Малышу еще нет года. Он появился от отношений актера с воздушной гимнасткой Эльмирой Земсковой.По словам артиста, первое время они с супругой постоянно находились вместе с ребенком, но сейчас Валерий вынужден много времени проводить на работе – он участвует в проекте "Танцы со звездами".Ранее другая участница проекта "Танцы со звездами" Марина Зудина удивила зрителей слишком чувственным поцелуем с партнером во время выступления.
https://ria.ru/20220124/nikolaev-1769244733.html
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знаменитости, валерий николаев, шоу-бизнес
11:43 01.02.2022
 
Дочь Николаева и Апексимовой выходит замуж

Николаев объявил о свадьбе дочери Дарьи от Апексимовой

© TV CenterКадр из программы "Мой герой" на канале ТВЦ
Кадр из программы Мой герой на канале ТВЦ
© TV Center
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Валерий Николаев объявил о скорой свадьбе дочери. Дарья Авратинская родилась в браке актера с Ириной Апексимовой. Избранником девушки стал Егор Корешков.

"21 марта женятся, так что можете поздравить ребят. Егор мне понравился. Но, конечно, я волновался, потому что он человек успешный. В таком возрасте, 35 лет, уже и продюсирует, и снимается много. Да и в жизни нормальный человек, лишен этой звездной болезни", – признался Николаев.

В интервью порталу StarHit Валерий отметил, что Егор трепетно относится к своей избраннице.

"Вижу, что очень любит Дашу, трепетно и нежно к ней относится, старается оградить от каких-то ненужных трат времени, бытовухи — и самое главное, у него есть для этого возможности", – заключил Николаев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЕгор Корешков и Дарья Авратинская
Егор Корешков и Дарья Авратинская Бал дебютанток журнала Tatler - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Егор Корешков и Дарья Авратинская
На днях Валерий проговорился, что у него в новой семье родился еще один ребенок – сын Никита. Малышу еще нет года. Он появился от отношений актера с воздушной гимнасткой Эльмирой Земсковой.
Актер Валерий Николаев, обвиняемый в нападении на полицейского, в Пресненском суде Москвы. 1 августа 2016 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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"Дома ждет семимесячный сын": Николаев сделал неожиданное признание
По словам артиста, первое время они с супругой постоянно находились вместе с ребенком, но сейчас Валерий вынужден много времени проводить на работе – он участвует в проекте "Танцы со звездами".

"Я с ребенком очень мало общаюсь, гулять с ним времени нет. Эльмира вот немного простыла, и два дня никто с сыном не выходил. У него же тоже график — прямо как у космонавта. Но работать надо", – заключил Николаев.

Ранее другая участница проекта "Танцы со звездами" Марина Зудина удивила зрителей слишком чувственным поцелуем с партнером во время выступления.
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23 января, 01:18Шоубиз
"Танцы со звездами": как делается шоу
 
ШоубизЗнаменитостиВалерий НиколаевШоу-бизнес
 
 
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