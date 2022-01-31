Зудина удивила зрителей страстным поцелуем на "Танцах со звездами"
Зудина удивила зрителей страстным поцелуем с Петровым на "Танцах со звездами"
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Марина Зудина удивила зрителей страстным поцелуем с Максимом Петровым во время выступления на "Танцах со звездами". Они исполнили румбу.
Их номер был оформлен как звездное небо – на синем фоне были видны белые созвездия, а сама Марина спускалась в начале выступления с потолка на качелях.
"Румба – это танец любви. Эйфории. Как космос – что-то необычное, неизведанное", – сказал Максим.
Андрей Малахов после выступления звезд был удивлен поцелуем не меньше остальных.
"Послушайте, сейчас все в аппаратной перестали обсуждать, с кем встречается Лепс, увидев ваш поцелуй. Я не знаю, в курсе вы, Марина, или нет, но Максим живет в Исландии, и вы могли получить исландский штамм", – пошутил ведущий.
Почти все судьи оценили драматургию номера, однако, некоторые члены жюри попросили актрису стать менее отстраненной.
"Марина, вы сами по себя для меня – персонаж, окутанный тайной. Я уже хочу начать вас разгадывать. Вы такая отстраненная, но я знаю, что в вас наверняка внутри кипят страсти. Я бы хотел, чтобы вы нам эту дверь приоткрыли", – отметил Егор Дружинин.
Ранее Зудина откровенно рассказала о браке с Олегом Табаковым.
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