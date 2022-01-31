Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220131/zudina-1770344015.html
Зудина удивила зрителей страстным поцелуем на "Танцах со звездами"
Зудина удивила зрителей страстным поцелуем на "Танцах со звездами" - РИА Новости, 31.01.2022
Зудина удивила зрителей страстным поцелуем на "Танцах со звездами"
Марина Зудина удивила зрителей страстным поцелуем с Максимом Петровым во время выступления на "Танцах со звездами". Они исполнили румбу. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:04
2022-01-31T17:04
шоубиз
знаменитости
андрей малахов
марина зудина
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770337536_0:0:1106:622_1920x0_80_0_0_f29c70810c15dd21219278af7d149c77.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Марина Зудина удивила зрителей страстным поцелуем с Максимом Петровым во время выступления на "Танцах со звездами". Они исполнили румбу.Их номер был оформлен как звездное небо – на синем фоне были видны белые созвездия, а сама Марина спускалась в начале выступления с потолка на качелях.Андрей Малахов после выступления звезд был удивлен поцелуем не меньше остальных.Почти все судьи оценили драматургию номера, однако, некоторые члены жюри попросили актрису стать менее отстраненной.Ранее Зудина откровенно рассказала о браке с Олегом Табаковым.
https://ria.ru/20220123/tantsy-1768964221.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770337536_137:0:966:622_1920x0_80_0_0_8f0e3d24cab2b705a38978c1ced35a74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, андрей малахов, марина зудина, шоу-бизнес
17:04 31.01.2022
 
Зудина удивила зрителей страстным поцелуем на "Танцах со звездами"

Зудина удивила зрителей страстным поцелуем с Петровым на "Танцах со звездами"

© Россия 1Кадр из шоу "Танцы со звездами"
Кадр из шоу Танцы со звездами
© Россия 1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Марина Зудина удивила зрителей страстным поцелуем с Максимом Петровым во время выступления на "Танцах со звездами". Они исполнили румбу.
Их номер был оформлен как звездное небо – на синем фоне были видны белые созвездия, а сама Марина спускалась в начале выступления с потолка на качелях.

"Румба – это танец любви. Эйфории. Как космос – что-то необычное, неизведанное", – сказал Максим.

Андрей Малахов после выступления звезд был удивлен поцелуем не меньше остальных.

"Послушайте, сейчас все в аппаратной перестали обсуждать, с кем встречается Лепс, увидев ваш поцелуй. Я не знаю, в курсе вы, Марина, или нет, но Максим живет в Исландии, и вы могли получить исландский штамм", – пошутил ведущий.

Почти все судьи оценили драматургию номера, однако, некоторые члены жюри попросили актрису стать менее отстраненной.

"Марина, вы сами по себя для меня – персонаж, окутанный тайной. Я уже хочу начать вас разгадывать. Вы такая отстраненная, но я знаю, что в вас наверняка внутри кипят страсти. Я бы хотел, чтобы вы нам эту дверь приоткрыли", – отметил Егор Дружинин.

Ранее Зудина откровенно рассказала о браке с Олегом Табаковым.
Шоу Танцы со звездами
23 января, 01:18Шоубиз
"Танцы со звездами": как делается шоу
 
ШоубизЗнаменитостиАндрей МалаховМарина ЗудинаШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Названы самые дорогие и дешевые для жизни города в России
09:18В Югре четыре человека пострадали при пожаре на нефтяном месторождении
09:15В Петербурге нашли сбежавшую в Екатеринбурге школьницу
09:10Экс-глава ОБСЕ призвал разместить наблюдателей на границе России и Украины
09:09Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка
09:07В Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охоте
09:05Более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом
09:05Жалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверят
08:58Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц
08:55Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
08:53Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19
08:52Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТР
Лента новостейМолния
Названы самые дорогие и дешевые для жизни города в РоссииВ Югре четыре человека пострадали при пожаре на нефтяном месторожденииВ Петербурге нашли сбежавшую в Екатеринбурге школьницуЭкс-глава ОБСЕ призвал разместить наблюдателей на границе России и УкраиныСуд продлил арест экс-мэра Владивостока ГуменюкаВ Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охотеБолее миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталомЖалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверятСбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяцРоссиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть странуДочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата НуртлеуВ тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТР