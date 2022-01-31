https://ria.ru/20220131/zudina-1770344015.html

Зудина удивила зрителей страстным поцелуем на "Танцах со звездами"

Зудина удивила зрителей страстным поцелуем на "Танцах со звездами" - РИА Новости, 31.01.2022

Зудина удивила зрителей страстным поцелуем на "Танцах со звездами"

Марина Зудина удивила зрителей страстным поцелуем с Максимом Петровым во время выступления на "Танцах со звездами". Они исполнили румбу. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T17:04

2022-01-31T17:04

2022-01-31T17:04

шоубиз

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андрей малахов

марина зудина

шоу-бизнес

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Марина Зудина удивила зрителей страстным поцелуем с Максимом Петровым во время выступления на "Танцах со звездами". Они исполнили румбу.Их номер был оформлен как звездное небо – на синем фоне были видны белые созвездия, а сама Марина спускалась в начале выступления с потолка на качелях.Андрей Малахов после выступления звезд был удивлен поцелуем не меньше остальных.Почти все судьи оценили драматургию номера, однако, некоторые члены жюри попросили актрису стать менее отстраненной.Ранее Зудина откровенно рассказала о браке с Олегом Табаковым.

https://ria.ru/20220123/tantsy-1768964221.html

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2022

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знаменитости, андрей малахов, марина зудина, шоу-бизнес