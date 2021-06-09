https://ria.ru/20210609/zudina-1736155702.html

Марина Зудина откровенно рассказала о романе и браке с Олегом Табаковым

Марина Зудина откровенно рассказала о романе и браке с Олегом Табаковым - РИА Новости, 09.06.2021

Марина Зудина откровенно рассказала о романе и браке с Олегом Табаковым

Марина Зудина в интервью психологу Анетте Орловой рассказала о браке с Олегом Табаковым. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T21:10

2021-06-09T21:10

2021-06-09T21:10

любовь

шоубиз

знаменитости

марина зудина

олег табаков

брак

семья

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Марина Зудина в интервью психологу Анетте Орловой рассказала о браке с Олегом Табаковым.Актриса считает, что фундаментальными принципами, на которых держались их отношения, были азарт, "понимание, что любовь есть", и юмор. Под азартом она имеет в виду "веселость, жизнерадостность, способность преодолевать разочарования и идти вперед". "У нас были отношения мужчины и женщины. Я не была для него домохозяйкой. Я не была только матерью детей. Я была для него главной женщиной в его жизни. Хотя нет, мама — самая главная женщина, но после мамы, наверное, — вторая, нет — третья. Второе место я уступила Марусе. Она была аккумулятором для него все последние годы. Она продлила ему жизнь", — говорит Марина Зудина. Актриса уверяет, что быт не мешал их чувствам друг к другу, потому что они оба гедонисты. Она также отметила, что ее муж прежде всего жил спектаклями. Марина Зудина призналась, что задумывалась о том, как бы сложилась ее жизнь, если бы она не встретила Табакова. По ее мнению, в таком случае в ее жизни могло быть несколько браков. "Я не уверена, что с другим человеком была бы такая глобальная любовь. Он как человек был такого масштаба, что ничего в жизни не было, ни одного такого поступка, чтобы я усомнилась в нем как в человеке. Не все таким масштабом обладают", — говорит Зудина. Актриса рассказала и о том, что иногда ей было обидно из-за того, что муж ей уделяет мало времени. Иногда она ждала его поддержки, но Табаков говорил только то, что она сильная и зря обращает внимание на ерунду. Олег Табаков и Марина Зудина поженились в марте 1995 года. В том же году у них родился сын Павел, а в 2006 — дочь Мария. Табаков умер 12 марта 2018 года.

https://ria.ru/20210608/zudina-1736101306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь, знаменитости, марина зудина, олег табаков, брак, семья