Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/nigmatulin-1770408842.html
Председатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку
Председатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку - РИА Новости, 01.02.2022
Председатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку
Спикер мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин подал заявление о сложении депутатских полномочий, сообщила пресс-служба Центральной... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T06:51
2022-02-01T07:18
в мире
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139223/73/1392237320_0:200:3286:2048_1920x0_80_0_0_3eb46b838479a0793d8a247cc71747cb.jpg
АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Спикер мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин подал заявление о сложении депутатских полномочий, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК)."Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича", - говорится в сообщении ЦИК.В связи с поступлением заявления ЦИК внес представление в мажилис о досрочном прекращении полномочий Нигматулина в качестве депутата.Нигматулин руководил нижней палатой парламента с 2012 года с перерывом на два года, когда он в период с 2014 по 2016 годы возглавлял администрацию президента. Был руководителем фракции партии "Нур Отан" в мажилисе. Нигматулин не вошел в обновленный 31 января состав бюро политического совета партии.
https://ria.ru/20220201/sostav-1770406855.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139223/73/1392237320_555:0:3286:2048_1920x0_80_0_0_dbb8c3cea0df31987c4cccb7c4c4bcaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан
06:51 01.02.2022 (обновлено: 07:18 01.02.2022)
 
Председатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку

Председатель нижней палаты парламента Казахстана Нигматулин подал в отставку

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкЗдание парламента Республики Казахстан
Здание парламента Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в фотобанк
Здание парламента Республики Казахстан
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Спикер мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин подал заявление о сложении депутатских полномочий, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
"Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича", - говорится в сообщении ЦИК.
В связи с поступлением заявления ЦИК внес представление в мажилис о досрочном прекращении полномочий Нигматулина в качестве депутата.
Нигматулин руководил нижней палатой парламента с 2012 года с перерывом на два года, когда он в период с 2014 по 2016 годы возглавлял администрацию президента. Был руководителем фракции партии "Нур Отан" в мажилисе. Нигматулин не вошел в обновленный 31 января состав бюро политического совета партии.
Флаги с символикой партии Нур Отан - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
05:47
Казахстанская партия "Нур Отан" обновила состав бюро политсовета
 
В миреКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала