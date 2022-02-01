https://ria.ru/20220201/nigmatulin-1770408842.html

Председатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку

Председатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку - РИА Новости, 01.02.2022

Председатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку

Спикер мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин подал заявление о сложении депутатских полномочий, сообщила пресс-служба Центральной... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T06:51

2022-02-01T06:51

2022-02-01T07:18

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казахстан

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АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Спикер мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин подал заявление о сложении депутатских полномочий, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК)."Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича", - говорится в сообщении ЦИК.В связи с поступлением заявления ЦИК внес представление в мажилис о досрочном прекращении полномочий Нигматулина в качестве депутата.Нигматулин руководил нижней палатой парламента с 2012 года с перерывом на два года, когда он в период с 2014 по 2016 годы возглавлял администрацию президента. Был руководителем фракции партии "Нур Отан" в мажилисе. Нигматулин не вошел в обновленный 31 января состав бюро политического совета партии.

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