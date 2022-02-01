https://ria.ru/20220201/neft-1770523356.html

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в январе выросли на 6,7 процента

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в январе выросли на 6,7 процента - РИА Новости, 01.02.2022

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в январе выросли на 6,7 процента

Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в январе вырос на 10,4% в годовом выражении — до 16,63 миллиона тонн, в феврале ожидается на уровне 14,65... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:11

2022-02-01T17:11

2022-02-01T17:14

экономика

китай

казахстан

восточная сибирь — тихий океан

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в январе вырос на 10,4% в годовом выражении — до 16,63 миллиона тонн, в феврале ожидается на уровне 14,65 миллиона тонн, следует из слов советника президента, пресс-секретаря "Транснефти" Игоря Демина.В том числе экспорт нефти в Китай по ВСТО и транзитом через Казахстан в январе вырос на 0,7% — до 3,53 миллиона тонн, в феврале ожидается на уровне 2,99 миллиона тонн.Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в январе выросли на 6,7% в годовом выражении - до 3,23 миллиона тонн. В феврале эти поставки ожидаются на уровне 3,09 миллиона тонн.

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китай

казахстан

россия

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экономика, китай, казахстан, восточная сибирь — тихий океан, россия