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Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в январе выросли на 6,7 процента
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в январе выросли на 6,7 процента - РИА Новости, 01.02.2022
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в январе выросли на 6,7 процента
Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в январе вырос на 10,4% в годовом выражении — до 16,63 миллиона тонн, в феврале ожидается на уровне 14,65... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:11
2022-02-01T17:14
экономика
китай
казахстан
восточная сибирь — тихий океан
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в январе вырос на 10,4% в годовом выражении — до 16,63 миллиона тонн, в феврале ожидается на уровне 14,65 миллиона тонн, следует из слов советника президента, пресс-секретаря "Транснефти" Игоря Демина.В том числе экспорт нефти в Китай по ВСТО и транзитом через Казахстан в январе вырос на 0,7% — до 3,53 миллиона тонн, в феврале ожидается на уровне 2,99 миллиона тонн.Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в январе выросли на 6,7% в годовом выражении - до 3,23 миллиона тонн. В феврале эти поставки ожидаются на уровне 3,09 миллиона тонн.
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экономика, китай, казахстан, восточная сибирь — тихий океан, россия
17:11 01.02.2022 (обновлено: 17:14 01.02.2022)
 
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в январе выросли на 6,7 процента

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в январе выросли до 3,23 миллиона тонн

© AP Photo / Sergey GritsРабочие на насосной станции трубопровода "Дружба" в районе села Бобовичи, Белоруссия
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Sergey Grits
Рабочие на насосной станции трубопровода "Дружба" в районе села Бобовичи, Белоруссия. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в январе вырос на 10,4% в годовом выражении — до 16,63 миллиона тонн, в феврале ожидается на уровне 14,65 миллиона тонн, следует из слов советника президента, пресс-секретаря "Транснефти" Игоря Демина.
В том числе экспорт нефти в Китай по ВСТО и транзитом через Казахстан в январе вырос на 0,7% — до 3,53 миллиона тонн, в феврале ожидается на уровне 2,99 миллиона тонн.
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в январе выросли на 6,7% в годовом выражении - до 3,23 миллиона тонн. В феврале эти поставки ожидаются на уровне 3,09 миллиона тонн.
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 04.09.2019
4 сентября 2019, 10:21
"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
 
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