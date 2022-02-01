https://ria.ru/20220201/neft-1770523356.html
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в январе выросли на 6,7 процента
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в январе выросли на 6,7 процента - РИА Новости, 01.02.2022
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в январе выросли на 6,7 процента
Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в январе вырос на 10,4% в годовом выражении — до 16,63 миллиона тонн, в феврале ожидается на уровне 14,65... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:11
2022-02-01T17:11
2022-02-01T17:14
экономика
китай
казахстан
восточная сибирь — тихий океан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156206/72/1562067299_0:95:3097:1837_1920x0_80_0_0_43012a736f81e5637d81ff204499b996.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в январе вырос на 10,4% в годовом выражении — до 16,63 миллиона тонн, в феврале ожидается на уровне 14,65 миллиона тонн, следует из слов советника президента, пресс-секретаря "Транснефти" Игоря Демина.В том числе экспорт нефти в Китай по ВСТО и транзитом через Казахстан в январе вырос на 0,7% — до 3,53 миллиона тонн, в феврале ожидается на уровне 2,99 миллиона тонн.Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в январе выросли на 6,7% в годовом выражении - до 3,23 миллиона тонн. В феврале эти поставки ожидаются на уровне 3,09 миллиона тонн.
https://ria.ru/20190904/1558274882.html
китай
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156206/72/1562067299_261:0:2837:1932_1920x0_80_0_0_9ab4c32f9d8e560d92a9f4a05d5a1be1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, казахстан, восточная сибирь — тихий океан, россия
17:11 01.02.2022 (обновлено: 17:14 01.02.2022)
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в январе выросли на 6,7 процента
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в январе выросли до 3,23 миллиона тонн