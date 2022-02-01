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Употребление этого напитка может привести к внезапной остановке сердца

Назван напиток, который может спровоцировать внезапную остановку сердца - РИА Новости, 01.02.2022

Употребление этого напитка может привести к внезапной остановке сердца

Чрезмерное употребление энергетиков может привести к внезапной остановке сердца, пишет британская газета Express со ссылкой на исследование Анатолийского... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T23:24

2022-02-01T23:24

2022-02-01T23:24

общество

здоровье

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Чрезмерное употребление энергетиков может привести к внезапной остановке сердца, пишет британская газета Express со ссылкой на исследование Анатолийского журнала кардиологии.В статье отмечается, что напиток опасен из-за большой концентрации кофеина, который получают из растения под названием гуарана. В нем содержится двойная доза стимулирующего вещества. Как уточнили медики, риск коллапса сердечной мышцы увеличивается, когда человек смешивает энергетик с алкоголем.Остановка органа, полагают специалисты, происходит из-за сильной аритмии — патологии, нарушающей частоту, ритмичность и последовательность его работы. При этом состоянии мышца бьется слишком быстро, либо чересчур медленно.По словам врачей из клиники Майо, человеку с таким недугом необходимо как можно скорее восстановить сердечный ритм, чтобы предотвратить риск летального исхода.

https://ria.ru/20220124/ryba-1769330975.html

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общество, здоровье