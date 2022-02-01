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Употребление этого напитка может привести к внезапной остановке сердца
Назван напиток, который может спровоцировать внезапную остановку сердца - РИА Новости, 01.02.2022
Употребление этого напитка может привести к внезапной остановке сердца
Чрезмерное употребление энергетиков может привести к внезапной остановке сердца, пишет британская газета Express со ссылкой на исследование Анатолийского... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T23:24
2022-02-01T23:24
общество
здоровье
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Чрезмерное употребление энергетиков может привести к внезапной остановке сердца, пишет британская газета Express со ссылкой на исследование Анатолийского журнала кардиологии.В статье отмечается, что напиток опасен из-за большой концентрации кофеина, который получают из растения под названием гуарана. В нем содержится двойная доза стимулирующего вещества. Как уточнили медики, риск коллапса сердечной мышцы увеличивается, когда человек смешивает энергетик с алкоголем.Остановка органа, полагают специалисты, происходит из-за сильной аритмии — патологии, нарушающей частоту, ритмичность и последовательность его работы. При этом состоянии мышца бьется слишком быстро, либо чересчур медленно.По словам врачей из клиники Майо, человеку с таким недугом необходимо как можно скорее восстановить сердечный ритм, чтобы предотвратить риск летального исхода.
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общество, здоровье
23:24 01.02.2022
 
Назван напиток, который может спровоцировать внезапную остановку сердца

Express: из-за чрезмерного употребления энергетиков может внезапно остановиться сердце

© Depositphotos / belchonockБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Depositphotos / belchonock
Больное сердце. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Чрезмерное употребление энергетиков может привести к внезапной остановке сердца, пишет британская газета Express со ссылкой на исследование Анатолийского журнала кардиологии.
В статье отмечается, что напиток опасен из-за большой концентрации кофеина, который получают из растения под названием гуарана. В нем содержится двойная доза стимулирующего вещества. Как уточнили медики, риск коллапса сердечной мышцы увеличивается, когда человек смешивает энергетик с алкоголем.
Остановка органа, полагают специалисты, происходит из-за сильной аритмии — патологии, нарушающей частоту, ритмичность и последовательность его работы. При этом состоянии мышца бьется слишком быстро, либо чересчур медленно.
По словам врачей из клиники Майо, человеку с таким недугом необходимо как можно скорее восстановить сердечный ритм, чтобы предотвратить риск летального исхода.
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