https://ria.ru/20220201/mosgorsud-1770438373.html

Мосгорсуд утвердил отказ историку Соколову в иске к Понасенкову

Мосгорсуд утвердил отказ историку Соколову в иске к Понасенкову - РИА Новости, 01.02.2022

Мосгорсуд утвердил отказ историку Соколову в иске к Понасенкову

Мосгорсуд во вторник признал законным отказ в удовлетворении иска осужденного за убийство историка Олега Соколова о защите чести к публицисту Евгению... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:16

2022-02-01T11:16

2022-02-01T11:16

происшествия

санкт-петербург

москва

олег соколов (доцент спбгу)

анастасия ещенко

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным отказ в удовлетворении иска осужденного за убийство историка Олега Соколова о защите чести к публицисту Евгению Понасенкову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Решение Савеловского районного суда оставлено без изменения, жалоба Соколова - без удовлетворения", - сказали в суде.По данным защиты, Соколов требовал в иске опровергнуть сведения, распространенные Понасенковым в видеороликах в 2018 году: обвинение в краже научных концепций, плагиате текста, организации избиения студентов на лекции, многочисленные оскорбления.Ранее суд удовлетворил иск с аналогичными требованиями, однако решение не устояло в кассационной инстанции и было направлено на пересмотр. При новом рассмотрении в июне 2021 года Савеловский суд Москвы Соколову уже отказал.В конце декабря 2020 года Октябрьский районный суд приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы за убийство аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия. Позже Соколов заявлял, что на убийство его толкнуло "психотравмирующее воздействие" Понасенкова и последующая травля. Последний свою причастность к травле отрицал.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную из обреза, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки - тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Другие останки девушки лежали в квартире.

https://ria.ru/20210927/prigovor-1752003134.html

https://ria.ru/20210603/ponasenkov-1735504788.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, москва, олег соколов (доцент спбгу), анастасия ещенко