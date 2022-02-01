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https://ria.ru/20220201/mosgorsud-1770438373.html
Мосгорсуд утвердил отказ историку Соколову в иске к Понасенкову
Мосгорсуд утвердил отказ историку Соколову в иске к Понасенкову - РИА Новости, 01.02.2022
Мосгорсуд утвердил отказ историку Соколову в иске к Понасенкову
Мосгорсуд во вторник признал законным отказ в удовлетворении иска осужденного за убийство историка Олега Соколова о защите чести к публицисту Евгению... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:16
2022-02-01T11:16
происшествия
санкт-петербург
москва
олег соколов (доцент спбгу)
анастасия ещенко
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным отказ в удовлетворении иска осужденного за убийство историка Олега Соколова о защите чести к публицисту Евгению Понасенкову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Решение Савеловского районного суда оставлено без изменения, жалоба Соколова - без удовлетворения", - сказали в суде.По данным защиты, Соколов требовал в иске опровергнуть сведения, распространенные Понасенковым в видеороликах в 2018 году: обвинение в краже научных концепций, плагиате текста, организации избиения студентов на лекции, многочисленные оскорбления.Ранее суд удовлетворил иск с аналогичными требованиями, однако решение не устояло в кассационной инстанции и было направлено на пересмотр. При новом рассмотрении в июне 2021 года Савеловский суд Москвы Соколову уже отказал.В конце декабря 2020 года Октябрьский районный суд приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы за убийство аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия. Позже Соколов заявлял, что на убийство его толкнуло "психотравмирующее воздействие" Понасенкова и последующая травля. Последний свою причастность к травле отрицал.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную из обреза, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки - тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Другие останки девушки лежали в квартире.
https://ria.ru/20210927/prigovor-1752003134.html
https://ria.ru/20210603/ponasenkov-1735504788.html
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происшествия, санкт-петербург, москва, олег соколов (доцент спбгу), анастасия ещенко
11:16 01.02.2022
 
Мосгорсуд утвердил отказ историку Соколову в иске к Понасенкову

Мосгорсуд утвердил отказ осужденному за убийство историку Соколову в иске к Понасенкову

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИсторик Олег Соколов во время оглашения приговора
Историк Олег Соколов во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Историк Олег Соколов во время оглашения приговора. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным отказ в удовлетворении иска осужденного за убийство историка Олега Соколова о защите чести к публицисту Евгению Понасенкову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решение Савеловского районного суда оставлено без изменения, жалоба Соколова - без удовлетворения", - сказали в суде.
Историк Олег Соколов во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября 2021, 14:14
Петербургский суд оставил в силе приговор историку Соколову
По данным защиты, Соколов требовал в иске опровергнуть сведения, распространенные Понасенковым в видеороликах в 2018 году: обвинение в краже научных концепций, плагиате текста, организации избиения студентов на лекции, многочисленные оскорбления.
Ранее суд удовлетворил иск с аналогичными требованиями, однако решение не устояло в кассационной инстанции и было направлено на пересмотр. При новом рассмотрении в июне 2021 года Савеловский суд Москвы Соколову уже отказал.
В конце декабря 2020 года Октябрьский районный суд приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы за убийство аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия. Позже Соколов заявлял, что на убийство его толкнуло "психотравмирующее воздействие" Понасенкова и последующая травля. Последний свою причастность к травле отрицал.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную из обреза, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.
Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки - тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Другие останки девушки лежали в квартире.
Историк Олег Соколов во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня 2021, 19:08
Суд отклонил иск осужденного за убийство историка Соколова к Понасенкову
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМоскваОлег Соколов (доцент СПбГУ)Анастасия Ещенко
 
 
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