https://ria.ru/20220201/mladenets-1770422465.html
Источник: в Петербурге младенец умер после кормления коровьим молоком
Источник: в Петербурге младенец умер после кормления коровьим молоком - РИА Новости, 01.02.2022
Источник: в Петербурге младенец умер после кормления коровьим молоком
Младенец скончался после кормления коровьим молоком в Московском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:44
2022-02-01T09:44
2022-02-01T11:49
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Младенец скончался после кормления коровьим молоком в Московском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Трехмесячный ребенок скончался в Московском районе. Его мать рассказала, что покормила его коровьим молоком из бутылочки, после чего легла рядом с ним спать. Проснувшись, она обнаружила, что сын без сознания", - сказал собеседник агентства.Доследственная проверка проводится по факту обнаружения тела младенца в квартире одного из домов в Московском районе Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления СК."Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 31 января в квартире одного из домов, расположенного в Московском районе города, тела мальчика 2021 года рождения без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210216/otravlenie-1597729227.html
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происшествия, санкт-петербург
09:44 01.02.2022 (обновлено: 11:49 01.02.2022)
Источник: в Петербурге младенец умер после кормления коровьим молоком
Источник: в Петербурге трехмесячный ребенок умер после кормления коровьим молоком