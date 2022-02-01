https://ria.ru/20220201/mladenets-1770422465.html

Источник: в Петербурге младенец умер после кормления коровьим молоком

Источник: в Петербурге младенец умер после кормления коровьим молоком - РИА Новости, 01.02.2022

Источник: в Петербурге младенец умер после кормления коровьим молоком

Младенец скончался после кормления коровьим молоком в Московском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T09:44

2022-02-01T09:44

2022-02-01T11:49

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Младенец скончался после кормления коровьим молоком в Московском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Трехмесячный ребенок скончался в Московском районе. Его мать рассказала, что покормила его коровьим молоком из бутылочки, после чего легла рядом с ним спать. Проснувшись, она обнаружила, что сын без сознания", - сказал собеседник агентства.Доследственная проверка проводится по факту обнаружения тела младенца в квартире одного из домов в Московском районе Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления СК."Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 31 января в квартире одного из домов, расположенного в Московском районе города, тела мальчика 2021 года рождения без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210216/otravlenie-1597729227.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург