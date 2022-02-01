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Источник: в Петербурге младенец умер после кормления коровьим молоком
Источник: в Петербурге младенец умер после кормления коровьим молоком - РИА Новости, 01.02.2022
Источник: в Петербурге младенец умер после кормления коровьим молоком
Младенец скончался после кормления коровьим молоком в Московском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:44
2022-02-01T11:49
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Младенец скончался после кормления коровьим молоком в Московском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Трехмесячный ребенок скончался в Московском районе. Его мать рассказала, что покормила его коровьим молоком из бутылочки, после чего легла рядом с ним спать. Проснувшись, она обнаружила, что сын без сознания", - сказал собеседник агентства.Доследственная проверка проводится по факту обнаружения тела младенца в квартире одного из домов в Московском районе Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления СК."Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 31 января в квартире одного из домов, расположенного в Московском районе города, тела мальчика 2021 года рождения без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург
09:44 01.02.2022 (обновлено: 11:49 01.02.2022)
 
Источник: в Петербурге младенец умер после кормления коровьим молоком

Источник: в Петербурге трехмесячный ребенок умер после кормления коровьим молоком

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшеры скорой медицинской помощи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Младенец скончался после кормления коровьим молоком в Московском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Трехмесячный ребенок скончался в Московском районе. Его мать рассказала, что покормила его коровьим молоком из бутылочки, после чего легла рядом с ним спать. Проснувшись, она обнаружила, что сын без сознания", - сказал собеседник агентства.
Доследственная проверка проводится по факту обнаружения тела младенца в квартире одного из домов в Московском районе Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления СК.
"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 31 января в квартире одного из домов, расположенного в Московском районе города, тела мальчика 2021 года рождения без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
В Горно-Алтайске возбуждено уголовное дело о причинении младенцу смерти по неосторожности - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля 2021, 17:39
В Горно-Алтайске младенец умер, отравившись молоком пьяной матери
 
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