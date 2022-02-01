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МЧС опровергло информацию об эвакуации жителей Ханты-Мансийска
МЧС опровергло информацию об эвакуации жителей Ханты-Мансийска - РИА Новости, 01.02.2022
МЧС опровергло информацию об эвакуации жителей Ханты-Мансийска
Информация об эвакуации жителей Ханты-Мансийска в пункты временного размещения не соответствует действительности, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:45
2022-02-01T12:44
происшествия
ханты-мансийск
ульяновск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Информация об эвакуации жителей Ханты-Мансийска в пункты временного размещения не соответствует действительности, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС."В Ханты-Мансийске на подъездах жилых домов появились объявления с ложной информацией о мероприятиях по эвакуации населения в пункты временного размещения, проводимой МЧС России. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что подобных мероприятий региональное управление МЧС России не планировало и не планирует проводить.Аналогичный случаи ранее были выявлены на Камчатке, в Ульяновске, Самаре и Казани. Во всех подобных ситуациях местные главки МЧС опровергали информацию об "учебной эвакуации".
https://ria.ru/20220119/evakuatsiya-1768493236.html
ханты-мансийск
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происшествия, ханты-мансийск, ульяновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
12:45 01.02.2022
 
МЧС опровергло информацию об эвакуации жителей Ханты-Мансийска

МЧС опровергло информацию об эвакуации жителей Ханты-Мансийска в ПВР

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Информация об эвакуации жителей Ханты-Мансийска в пункты временного размещения не соответствует действительности, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Ханты-Мансийске на подъездах жилых домов появились объявления с ложной информацией о мероприятиях по эвакуации населения в пункты временного размещения, проводимой МЧС России. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что подобных мероприятий региональное управление МЧС России не планировало и не планирует проводить.
Аналогичный случаи ранее были выявлены на Камчатке, в Ульяновске, Самаре и Казани. Во всех подобных ситуациях местные главки МЧС опровергали информацию об "учебной эвакуации".
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ПроисшествияХанты-МансийскУльяновскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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