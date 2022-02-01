https://ria.ru/20220201/lukashenko-1770457555.html

Лукашенко рассказал о развитии сотрудничества с Петербургом

Лукашенко рассказал о развитии сотрудничества с Петербургом - РИА Новости, 01.02.2022

Лукашенко рассказал о развитии сотрудничества с Петербургом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что торгово-экономическое сотрудничество республики и Санкт-Петербурга развивается неплохими темпами, призвал... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:24

2022-02-01T12:24

2022-02-01T14:33

в мире

санкт-петербург

белоруссия

минск

александр беглов

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770481848_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_fece690c6692ab5c6bb569b1c3251937.jpg

МИНСК, 1 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что торгово-экономическое сотрудничество республики и Санкт-Петербурга развивается неплохими темпами, призвал продолжить контакты."Как показал 2021 год, экономическое взаимодействие Беларуси и Санкт-Петербурга… восстанавливается неплохими темпами. За 11 месяцев прошлого года уже превзошли объем товарооборота 2020 года. И, скорее всего, мы достигнем 1,7 миллиарда долларов - допандемийного уровня", - сказал президент во вторник в Минске во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, который посещает с визитом Белоруссию.Он призвал в ближайшие два года завершить некоторые начатые проекты, которые имеют имиджевую составляющую. В частности, Лукашенко отметил, что на лето 2022 года запланирована сдача первых объектов санкт-петербургского квартала в Минске. Среди перспективных направлений сотрудничества белорусский президент назвал участие белорусской стороны в обновлении пассажирского транспорта Санкт-Петербурга, в том числе на газомоторном топливе и электротранспорта. Он также предложил российской делегации обратить внимание на белорусскую технику для коммунального хозяйства, развивать сотрудничество в сфере производства белорусских лифтов, поставки продуктов питания.Беглов в свою очередь заявил, что торгово-экономическое сотрудничество Санкт-Петербурга и Белоруссии развивается конструктивно.Кроме того губернатор заявил о планах развивать сотрудничество в сфере образования, науки, медицины и здравоохранения, включая обмен опытом в борьбе с распространением коронавируса.Товарооборот Белоруссии и Санкт-Петербурга в январе-ноябре прошлого года составил около 1,57 миллиарда долларов, что на 13,6% превышает показатель аналогичного периода 2020 года. В 2020 году объем взаимного товарооборота составил 1,52 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220201/lukashenko-1770452872.html

https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758913032.html

санкт-петербург

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, санкт-петербург, белоруссия, минск, александр беглов, александр лукашенко