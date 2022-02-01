https://ria.ru/20220201/lukashenko-1770457555.html
Лукашенко рассказал о развитии сотрудничества с Петербургом
Лукашенко рассказал о развитии сотрудничества с Петербургом - РИА Новости, 01.02.2022
Лукашенко рассказал о развитии сотрудничества с Петербургом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что торгово-экономическое сотрудничество республики и Санкт-Петербурга развивается неплохими темпами, призвал... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:24
2022-02-01T12:24
2022-02-01T14:33
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МИНСК, 1 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что торгово-экономическое сотрудничество республики и Санкт-Петербурга развивается неплохими темпами, призвал продолжить контакты."Как показал 2021 год, экономическое взаимодействие Беларуси и Санкт-Петербурга… восстанавливается неплохими темпами. За 11 месяцев прошлого года уже превзошли объем товарооборота 2020 года. И, скорее всего, мы достигнем 1,7 миллиарда долларов - допандемийного уровня", - сказал президент во вторник в Минске во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, который посещает с визитом Белоруссию.Он призвал в ближайшие два года завершить некоторые начатые проекты, которые имеют имиджевую составляющую. В частности, Лукашенко отметил, что на лето 2022 года запланирована сдача первых объектов санкт-петербургского квартала в Минске. Среди перспективных направлений сотрудничества белорусский президент назвал участие белорусской стороны в обновлении пассажирского транспорта Санкт-Петербурга, в том числе на газомоторном топливе и электротранспорта. Он также предложил российской делегации обратить внимание на белорусскую технику для коммунального хозяйства, развивать сотрудничество в сфере производства белорусских лифтов, поставки продуктов питания.Беглов в свою очередь заявил, что торгово-экономическое сотрудничество Санкт-Петербурга и Белоруссии развивается конструктивно.Кроме того губернатор заявил о планах развивать сотрудничество в сфере образования, науки, медицины и здравоохранения, включая обмен опытом в борьбе с распространением коронавируса.Товарооборот Белоруссии и Санкт-Петербурга в январе-ноябре прошлого года составил около 1,57 миллиарда долларов, что на 13,6% превышает показатель аналогичного периода 2020 года. В 2020 году объем взаимного товарооборота составил 1,52 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220201/lukashenko-1770452872.html
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в мире, санкт-петербург, белоруссия, минск, александр беглов, александр лукашенко
12:24 01.02.2022 (обновлено: 14:33 01.02.2022)
Лукашенко рассказал о развитии сотрудничества с Петербургом
Президент Лукашенко заявил, что сотрудничество с Петербургом развивается неплохими темпами
МИНСК, 1 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что торгово-экономическое сотрудничество республики и Санкт-Петербурга развивается неплохими темпами, призвал продолжить контакты.
"Как показал 2021 год, экономическое взаимодействие Беларуси
и Санкт-Петербурга
… восстанавливается неплохими темпами. За 11 месяцев прошлого года уже превзошли объем товарооборота 2020 года. И, скорее всего, мы достигнем 1,7 миллиарда долларов - допандемийного уровня", - сказал президент во вторник в Минске
во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
, который посещает с визитом Белоруссию.
Он призвал в ближайшие два года завершить некоторые начатые проекты, которые имеют имиджевую составляющую. В частности, Лукашенко отметил, что на лето 2022 года запланирована сдача первых объектов санкт-петербургского квартала в Минске. Среди перспективных направлений сотрудничества белорусский президент назвал участие белорусской стороны в обновлении пассажирского транспорта Санкт-Петербурга, в том числе на газомоторном топливе и электротранспорта. Он также предложил российской делегации обратить внимание на белорусскую технику для коммунального хозяйства, развивать сотрудничество в сфере производства белорусских лифтов, поставки продуктов питания.
"Мы очень ценим и бережно относимся к нашим отношениям, особенно в сфере торговли, потому что у нас экспортоориентированная экономика. Мы всегда для вас открыты… Наши торгово-экономические отношения – это фундамент, базис, на котором мы дальше будем развивать свои добрые отношения", - заявил Лукашенко.
Беглов в свою очередь заявил, что торгово-экономическое сотрудничество Санкт-Петербурга и Белоруссии развивается конструктивно.
"Экономическое сотрудничество очень динамично развивается", - сказал губернатор журналистам после встречи с Лукашенко. Он отметил сотрудничество с Белоруссией в области поставок пассажирского общественного транспорта, высказал интерес к закупке белорусских электробусов. Среди еще одного направления взаимодействия Беглов назвал поставки белорусского продовольствия, пояснив, что продукты из Белоруссии популярны и ценятся в Санкт-Петербурге.
Кроме того губернатор заявил о планах развивать сотрудничество в сфере образования, науки, медицины и здравоохранения, включая обмен опытом в борьбе с распространением коронавируса.
Товарооборот Белоруссии и Санкт-Петербурга в январе-ноябре прошлого года составил около 1,57 миллиарда долларов, что на 13,6% превышает показатель аналогичного периода 2020 года. В 2020 году объем взаимного товарооборота составил 1,52 миллиарда долларов.