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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220201/kuravlev-1770437147.html
В Москве началась церемония прощания с Леонидом Куравлевым
В Москве началась церемония прощания с Леонидом Куравлевым - РИА Новости, 01.02.2022
В Москве началась церемония прощания с Леонидом Куравлевым
В Москве начали прощаться с актером Леонидом Куравлевым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:06
2022-02-01T13:39
культура
общество
василий шукшин
станислав говорухин
вгик
рсфср
леонид куравлев
новости культуры
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Москве начали прощаться с актером Леонидом Куравлевым, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас артиста отпевают в Центральной клинической больнице.На церемонию пришли близкие, друзья, коллеги.Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни.Советский и российский киноактер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года. Окончил актерскую мастерскую ВГИКа под руководством Бориса Бибикова. По окончании института его приняли в Театр-студию киноактера, где он работал до 1992-го.Широкую известность Куравлеву принесла роль Пашки Колокольникова в картине Василия Шукшина "Живет такой парень". Также любимыми героями, которых сыграл Куравлев, стали вор Валька Копченый в телесериале Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" (1979), жулик Шура Балаганов в фильме Михаила Швейцера "Золотой теленок" (1968), вор-рецидивист Жорж Милославский в картине Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), сантехник Афанасий Борщов в киноленте режиссера Георгия Данелии "Афоня" (1975).Актер продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года. Всего его карьера насчитывает более 200 киноролей.Среди наград Куравлева — приз кинофестиваля "Виват, кино России" за творческий вклад в российский кинематограф (1999), в 2006 году он был удостоен ордена святого Александра Невского "За труды и Отечество", а в 2012 году его наградили российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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В Москве прощаются с Леонидом Куравлевым
В Москве прощаются с Леонидом Куравлевым
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общество, василий шукшин, станислав говорухин, вгик, рсфср, леонид куравлев, новости культуры, культура
11:06 01.02.2022 (обновлено: 13:39 01.02.2022)
 
В Москве началась церемония прощания с Леонидом Куравлевым

В Москве в ЦКБ началась церемония прощания с актером Леонидом Куравлевым

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым в ЦКБ №1 в Москве
Прощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым в ЦКБ №1 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Прощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым в ЦКБ №1 в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Москве начали прощаться с актером Леонидом Куравлевым, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас артиста отпевают в Центральной клинической больнице.
На церемонию пришли близкие, друзья, коллеги.
Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни.
Человек из народа. Умер Леонид Куравлев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря авиазавода "Салют".

Актер Леонид Куравлев
1 из 12

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря авиазавода "Салют".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В 1955-м поступил на актерское отделение ВГИКа.

Леонид Куравлев
2 из 12

В 1955-м поступил на актерское отделение ВГИКа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Дебютировал в кино, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского "Сегодня увольнения не будет…".

На фото: кадр из "Золотого теленка" (режиссер Михаил Швейцер).

Кадр из фильма Золотой теленок
3 из 12

Дебютировал в кино, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского "Сегодня увольнения не будет…".

На фото: кадр из "Золотого теленка" (режиссер Михаил Швейцер).

© РИА Новости
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© Мосфильм (1967)

В 1960 году снялся в историко-революционной картине Михаила Швейцера "Мичман Панин".

На фото: кадр из фильма "Вий".

Кадр из фильма
4 из 12

В 1960 году снялся в историко-революционной картине Михаила Швейцера "Мичман Панин".

На фото: кадр из фильма "Вий".

© Мосфильм (1967)
© Киностудия им. М. Горького (1964)

Первый успех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в ленте Василия Шукшина "Живет такой парень".

Кадр из фильма Живет такой парень
5 из 12

Первый успех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в ленте Василия Шукшина "Живет такой парень".

© Киностудия им. М. Горького (1964)
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии.

На фото: кадр из картины "Гори, гори, моя звезда".

Кадр из художественного фильма Гори, гори, моя звезда
6 из 12

Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии.

На фото: кадр из картины "Гори, гори, моя звезда".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Афоня" стал лидером советского проката: картину посмотрели 62 миллиона зрителей.

На фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Леонид Куравлев на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
7 из 12

"Афоня" стал лидером советского проката: картину посмотрели 62 миллиона зрителей.

На фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

© РИА Новости
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© Мосфильм (1975)

Беззаботного слесаря-сантехника Афанасия Борщова полюбила вся страна

Кадр из фильма Афоня
8 из 12

Беззаботного слесаря-сантехника Афанасия Борщова полюбила вся страна

© Мосфильм (1975)
© Мосфильм (1975)

Леонид Куравлев — заслуженный артист РСФСР, награжден орденами "Знак почета и "За заслуги перед Отечеством".

На фото: кадр из фильма "Не может быть!"

Кадр из фильма Не может быть!
9 из 12

Леонид Куравлев — заслуженный артист РСФСР, награжден орденами "Знак почета и "За заслуги перед Отечеством".

На фото: кадр из фильма "Не может быть!"

© Мосфильм (1975)
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.

На фото: кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны".

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев в роли Айсмана в многосерийном телевизионном художественном фильме Семнадцать мгновений весны
10 из 12

Он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.

На фото: кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В начале января актера госпитализировали с воспалением легких в больницу № 40 в Коммунарке.

Актеры Александр Леньков и Леонид Куравлев, 2009 год
11 из 12

В начале января актера госпитализировали с воспалением легких в больницу № 40 в Коммунарке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Кинокомпания Walt Disney Pictures / Перейти в фотобанк

Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.

На фото: кадр из фильма "Книга мастеров".

Леонид Куравлев в роли Барина в фильме Книга мастеров
12 из 12

Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.

На фото: кадр из фильма "Книга мастеров".

© РИА Новости / Кинокомпания Walt Disney Pictures
Перейти в фотобанк
1 из 12

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря авиазавода "Салют".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 12

В 1955-м поступил на актерское отделение ВГИКа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Дебютировал в кино, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского "Сегодня увольнения не будет…".

На фото: кадр из "Золотого теленка" (режиссер Михаил Швейцер).

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 12

В 1960 году снялся в историко-революционной картине Михаила Швейцера "Мичман Панин".

На фото: кадр из фильма "Вий".

© Мосфильм (1967)
5 из 12

Первый успех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в ленте Василия Шукшина "Живет такой парень".

© Киностудия им. М. Горького (1964)
6 из 12

Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии.

На фото: кадр из картины "Гори, гори, моя звезда".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 12

"Афоня" стал лидером советского проката: картину посмотрели 62 миллиона зрителей.

На фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 12

Беззаботного слесаря-сантехника Афанасия Борщова полюбила вся страна

© Мосфильм (1975)
9 из 12

Леонид Куравлев — заслуженный артист РСФСР, награжден орденами "Знак почета и "За заслуги перед Отечеством".

На фото: кадр из фильма "Не может быть!"

© Мосфильм (1975)
10 из 12

Он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.

На фото: кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
11 из 12

В начале января актера госпитализировали с воспалением легких в больницу № 40 в Коммунарке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
12 из 12

Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.

На фото: кадр из фильма "Книга мастеров".

© РИА Новости / Кинокомпания Walt Disney Pictures
Перейти в фотобанк
Советский и российский киноактер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года. Окончил актерскую мастерскую ВГИКа под руководством Бориса Бибикова. По окончании института его приняли в Театр-студию киноактера, где он работал до 1992-го.
Широкую известность Куравлеву принесла роль Пашки Колокольникова в картине Василия Шукшина "Живет такой парень". Также любимыми героями, которых сыграл Куравлев, стали вор Валька Копченый в телесериале Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" (1979), жулик Шура Балаганов в фильме Михаила Швейцера "Золотой теленок" (1968), вор-рецидивист Жорж Милославский в картине Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), сантехник Афанасий Борщов в киноленте режиссера Георгия Данелии "Афоня" (1975).
Актер продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года. Всего его карьера насчитывает более 200 киноролей.
Среди наград Куравлева — приз кинофестиваля "Виват, кино России" за творческий вклад в российский кинематограф (1999), в 2006 году он был удостоен ордена святого Александра Невского "За труды и Отечество", а в 2012 году его наградили российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Леонид Куравлев - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 14:03Культура
Жил такой парень. Не стало Леонида Куравлева
 
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