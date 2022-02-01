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Омикрон-штамм выявили в 83 российских регионах
Омикрон-штамм выявили в 83 российских регионах - РИА Новости, 01.02.2022
Омикрон-штамм выявили в 83 российских регионах
Распространение штамма COVID-19 "омикрон" фиксируется в 83 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:39
2022-02-01T11:39
2022-02-01T11:39
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Распространение штамма COVID-19 "омикрон" фиксируется в 83 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 83 регионах страны", - говорится в сообщении.
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Омикрон-штамм выявили в 83 российских регионах
Распространение омикрон-штамма коронавируса зафиксировали в 83 российских регионах