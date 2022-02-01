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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220201/koronavirus-1770446591.html
Омикрон-штамм выявили в 83 российских регионах
Омикрон-штамм выявили в 83 российских регионах - РИА Новости, 01.02.2022
Омикрон-штамм выявили в 83 российских регионах
Распространение штамма COVID-19 "омикрон" фиксируется в 83 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:39
2022-02-01T11:39
распространение коронавируса
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Распространение штамма COVID-19 "омикрон" фиксируется в 83 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 83 регионах страны", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
11:39 01.02.2022
 
Омикрон-штамм выявили в 83 российских регионах

Распространение омикрон-штамма коронавируса зафиксировали в 83 российских регионах

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Распространение штамма COVID-19 "омикрон" фиксируется в 83 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 83 регионах страны", - говорится в сообщении.
Медицинский работник у кровати пациента - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
02:08Распространение коронавируса
Врач рассказал, сколько остается заразным человек с "омикроном"
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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