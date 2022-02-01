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Морской гамбит. Как Россия испугала Запад легкими десантными кораблями
Forbes рассказал о "морском гамбите" России в партии с Западом - РИА Новости, 01.02.2022
Морской гамбит. Как Россия испугала Запад легкими десантными кораблями
В прошлом месяце Россия отправила на учения в Черное море шесть легких десантных кораблей, что вызвало переполох и тревогу у европейских и американских военных, РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:47
2022-02-01T18:58
в мире
россия
балтийское море
сша
нато
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В прошлом месяце Россия отправила на учения в Черное море шесть легких десантных кораблей, что вызвало переполох и тревогу у европейских и американских военных, пишет Forbes.Издание привело реакцию некоторых государств на проход российской флотилии, обратив внимание на общее беспокойство и тревогу по поводу ее появления."Страны за пределами Балтийского моря выделили современнейшие военные ресурсы на сопровождение этой флотилии", — говорится в публикации.Этим российские военные доказали практическую пользу десантных кораблей и показали, как можно извлечь максимальную выгоду, затратив небольшие ресурсы, написал Forbes.Отмечается, что водоизмещение каждого из шести кораблей — от четырех до пяти тысяч тонн, что впятеро меньше американского десантного корабля "Сан-Антонио"."Непропорциональный ответ Запада — молчаливое признание того, что даже небольшие и незначительные в военном отношении десантные корабли при творческом использовании создадут массу проблем в прибрежных зонах развитого мира", — написал автор.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о якобы подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные необоснованные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211028/pritsel-1756604275.html
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в мире, россия, балтийское море, сша, нато
17:47 01.02.2022 (обновлено: 18:58 01.02.2022)
 
Forbes рассказал о "морском гамбите" России в партии с Западом

Forbes: Россия легкими десантными кораблями напугала США и всю Европу

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Королев" проекта 775 Балтийского флота на учениях
Большой десантный корабль Королев проекта 775 Балтийского флота на учениях - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Большой десантный корабль "Королев" проекта 775 Балтийского флота на учениях
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В прошлом месяце Россия отправила на учения в Черное море шесть легких десантных кораблей, что вызвало переполох и тревогу у европейских и американских военных, пишет Forbes.
Издание привело реакцию некоторых государств на проход российской флотилии, обратив внимание на общее беспокойство и тревогу по поводу ее появления.
"Страны за пределами Балтийского моря выделили современнейшие военные ресурсы на сопровождение этой флотилии", — говорится в публикации.
Этим российские военные доказали практическую пользу десантных кораблей и показали, как можно извлечь максимальную выгоду, затратив небольшие ресурсы, написал Forbes.
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Отмечается, что водоизмещение каждого из шести кораблей — от четырех до пяти тысяч тонн, что впятеро меньше американского десантного корабля "Сан-Антонио".
"Непропорциональный ответ Запада — молчаливое признание того, что даже небольшие и незначительные в военном отношении десантные корабли при творческом использовании создадут массу проблем в прибрежных зонах развитого мира", — написал автор.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о якобы подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные необоснованные утверждения.
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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