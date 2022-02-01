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Морской гамбит. Как Россия испугала Запад легкими десантными кораблями

Forbes рассказал о "морском гамбите" России в партии с Западом - РИА Новости, 01.02.2022

Морской гамбит. Как Россия испугала Запад легкими десантными кораблями

В прошлом месяце Россия отправила на учения в Черное море шесть легких десантных кораблей, что вызвало переполох и тревогу у европейских и американских военных, РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:47

2022-02-01T17:47

2022-02-01T18:58

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В прошлом месяце Россия отправила на учения в Черное море шесть легких десантных кораблей, что вызвало переполох и тревогу у европейских и американских военных, пишет Forbes.Издание привело реакцию некоторых государств на проход российской флотилии, обратив внимание на общее беспокойство и тревогу по поводу ее появления."Страны за пределами Балтийского моря выделили современнейшие военные ресурсы на сопровождение этой флотилии", — говорится в публикации.Этим российские военные доказали практическую пользу десантных кораблей и показали, как можно извлечь максимальную выгоду, затратив небольшие ресурсы, написал Forbes.Отмечается, что водоизмещение каждого из шести кораблей — от четырех до пяти тысяч тонн, что впятеро меньше американского десантного корабля "Сан-Антонио"."Непропорциональный ответ Запада — молчаливое признание того, что даже небольшие и незначительные в военном отношении десантные корабли при творческом использовании создадут массу проблем в прибрежных зонах развитого мира", — написал автор.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о якобы подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные необоснованные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211028/pritsel-1756604275.html

https://ria.ru/20211103/flot-1757574752.html

https://ria.ru/20220124/svyatynya-1769188393.html

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в мире, россия, балтийское море, сша, нато