Морской гамбит. Как Россия испугала Запад легкими десантными кораблями

17:47 01.02.2022 (обновлено: 18:58 01.02.2022)
Forbes рассказал о "морском гамбите" России в партии с Западом
Forbes: Россия легкими десантными кораблями напугала США и всю Европу
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Королев" проекта 775 Балтийского флота на учениях
Большой десантный корабль "Королев" проекта 775 Балтийского флота на учениях
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В прошлом месяце Россия отправила на учения в Черное море шесть легких десантных кораблей, что вызвало переполох и тревогу у европейских и американских военных, пишет Forbes.
Издание привело реакцию некоторых государств на проход российской флотилии, обратив внимание на общее беспокойство и тревогу по поводу ее появления.
"Страны за пределами Балтийского моря выделили современнейшие военные ресурсы на сопровождение этой флотилии", — говорится в публикации.
Этим российские военные доказали практическую пользу десантных кораблей и показали, как можно извлечь максимальную выгоду, затратив небольшие ресурсы, написал Forbes.
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Отмечается, что водоизмещение каждого из шести кораблей — от четырех до пяти тысяч тонн, что впятеро меньше американского десантного корабля "Сан-Антонио".
"Непропорциональный ответ Запада — молчаливое признание того, что даже небольшие и незначительные в военном отношении десантные корабли при творческом использовании создадут массу проблем в прибрежных зонах развитого мира", — написал автор.
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