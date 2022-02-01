https://ria.ru/20220201/konkurs-1770534186.html

Стартовал конкурс на лучший образ Петра Великого в современном искусстве

Стартовал конкурс на лучший образ Петра Великого в современном искусстве - РИА Новости, 01.02.2022

Стартовал конкурс на лучший образ Петра Великого в современном искусстве

Российское военно-историческое общество объявило о запуске всероссийского молодежного творческого конкурса "Образ Петра Великого", приуроченного к 350-летию со... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:58

2022-02-01T17:58

2022-02-01T18:17

морская держава

морская держава

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770532473_0:65:2000:1190_1920x0_80_0_0_070af781e2a965e6d89efa7e57e1196b.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российское военно-историческое общество объявило о запуске всероссийского молодежного творческого конкурса "Образ Петра Великого", приуроченного к 350-летию со дня рождения Петра I. Как сообщили в РВИО, проект направлен на поддержку молодежного искусства страны, популяризацию отечественной истории и позволит отразить взгляд современников на личность первого российского императора.В конкурсе, проходящем при поддержке Министерства культуры РФ, могут принять участие граждане России в возрасте от 14 до 35 лет. Работы принимаются в шести номинациях: живописные произведения, скульптура, декоративно-прикладное искусство, литература, стрит-арт и новые формы (работы с использованием IT-технологий, в том числе видео- и анимационные ролики). Участник может представить по одной работе в каждой из номинаций.Прием заявок будет проходить на сайте конкурса великийпетр.рф до 1 июня 2022 года. С 19 июля по 15 августа финалисты первого этапа должны будут передать организаторам оригиналы своих работ и получат возможность представить их на одной из федеральных выставочных площадок.15 сентября 2022 года экспертный совет конкурса, в который войдут видные деятели культуры, искусства, науки, политики и общественные деятели, определит лучшие работы. Победители в каждой из номинаций получат ценные призы и будут приглашены в качестве почетных гостей на одну из всероссийских молодежных общественных площадок.

https://ria.ru/20210915/marshrut-1749970871.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

морская держава, россия, российское военно-историческое общество (рвио)