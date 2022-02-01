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Стартовал конкурс на лучший образ Петра Великого в современном искусстве
Стартовал конкурс на лучший образ Петра Великого в современном искусстве - РИА Новости, 01.02.2022
Стартовал конкурс на лучший образ Петра Великого в современном искусстве
Российское военно-историческое общество объявило о запуске всероссийского молодежного творческого конкурса "Образ Петра Великого", приуроченного к 350-летию со... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:58
2022-02-01T17:58
2022-02-01T18:17
морская держава
морская держава
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российское военно-историческое общество объявило о запуске всероссийского молодежного творческого конкурса "Образ Петра Великого", приуроченного к 350-летию со дня рождения Петра I. Как сообщили в РВИО, проект направлен на поддержку молодежного искусства страны, популяризацию отечественной истории и позволит отразить взгляд современников на личность первого российского императора.В конкурсе, проходящем при поддержке Министерства культуры РФ, могут принять участие граждане России в возрасте от 14 до 35 лет. Работы принимаются в шести номинациях: живописные произведения, скульптура, декоративно-прикладное искусство, литература, стрит-арт и новые формы (работы с использованием IT-технологий, в том числе видео- и анимационные ролики). Участник может представить по одной работе в каждой из номинаций.Прием заявок будет проходить на сайте конкурса великийпетр.рф до 1 июня 2022 года. С 19 июля по 15 августа финалисты первого этапа должны будут передать организаторам оригиналы своих работ и получат возможность представить их на одной из федеральных выставочных площадок.15 сентября 2022 года экспертный совет конкурса, в который войдут видные деятели культуры, искусства, науки, политики и общественные деятели, определит лучшие работы. Победители в каждой из номинаций получат ценные призы и будут приглашены в качестве почетных гостей на одну из всероссийских молодежных общественных площадок.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
морская держава, россия, российское военно-историческое общество (рвио)
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российское военно-историческое общество объявило о запуске всероссийского молодежного творческого конкурса "Образ Петра Великого", приуроченного к 350-летию со дня рождения Петра I. Как сообщили в РВИО, проект направлен на поддержку молодежного искусства страны, популяризацию отечественной истории и позволит отразить взгляд современников на личность первого российского императора.
В конкурсе, проходящем при поддержке Министерства культуры РФ, могут принять участие граждане России в возрасте от 14 до 35 лет. Работы принимаются в шести номинациях: живописные произведения, скульптура, декоративно-прикладное искусство, литература, стрит-арт и новые формы (работы с использованием IT-технологий, в том числе видео- и анимационные ролики). Участник может представить по одной работе в каждой из номинаций.
Прием заявок будет проходить на сайте конкурса великийпетр.рф
до 1 июня 2022 года. С 19 июля по 15 августа финалисты первого этапа должны будут передать организаторам оригиналы своих работ и получат возможность представить их на одной из федеральных выставочных площадок.
15 сентября 2022 года экспертный совет конкурса, в который войдут видные деятели культуры, искусства, науки, политики и общественные деятели, определит лучшие работы. Победители в каждой из номинаций получат ценные призы и будут приглашены в качестве почетных гостей на одну из всероссийских молодежных общественных площадок.