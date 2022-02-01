https://ria.ru/20220201/konfuz-1770570866.html

Протокольный конфуз британского премьера в Киеве. Видео

Джонсон оконфузился на встрече с Зеленским в Киеве - РИА Новости, 01.02.2022

Протокольный конфуз британского премьера в Киеве. Видео

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оконфузился во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T20:32

2022-02-01T20:32

2022-02-01T21:56

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лиз трасс

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оконфузился во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.На опубликованных кадрах видно, как Джонсон вышел из автомобиля, держа в руках папки с документами, и устремился к встречавшему его на ковровой дорожке президенту Украины.Политики поприветствовали друг друга и обменялись парой фраз, когда в кадре протокольной съемки оказалась бежавшая через всю площадь помощница британского премьера. Сотрудница буквально выхватила из рук главы правительства документы, на что тот удивленно отреагировал, но продолжил общение с Зеленским.Джонсон должен был посетить Украину во вторник в сопровождении главы МИД Лиз Трасс, однако министр накануне поездки заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию. Как сообщали в пресс-службе премьера, визит должен стать "демонстрацией поддержки" Киева.

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в мире, украина, великобритания, борис джонсон, лиз трасс, владимир зеленский