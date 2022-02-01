https://ria.ru/20220201/konfuz-1770570866.html
Протокольный конфуз британского премьера в Киеве. Видео
Джонсон оконфузился на встрече с Зеленским в Киеве - РИА Новости, 01.02.2022
Протокольный конфуз британского премьера в Киеве. Видео
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оконфузился во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:32
2022-02-01T20:32
2022-02-01T21:56
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оконфузился во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.На опубликованных кадрах видно, как Джонсон вышел из автомобиля, держа в руках папки с документами, и устремился к встречавшему его на ковровой дорожке президенту Украины.Политики поприветствовали друг друга и обменялись парой фраз, когда в кадре протокольной съемки оказалась бежавшая через всю площадь помощница британского премьера. Сотрудница буквально выхватила из рук главы правительства документы, на что тот удивленно отреагировал, но продолжил общение с Зеленским.Джонсон должен был посетить Украину во вторник в сопровождении главы МИД Лиз Трасс, однако министр накануне поездки заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию. Как сообщали в пресс-службе премьера, визит должен стать "демонстрацией поддержки" Киева.
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в мире, украина, великобритания, борис джонсон, лиз трасс, владимир зеленский
20:32 01.02.2022 (обновлено: 21:56 01.02.2022)
Джонсон оконфузился на встрече с Зеленским в Киеве
Британский премьер-министр Джонсон оконфузился на встрече с президентом Украины Зеленским