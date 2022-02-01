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Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу - РИА Новости, 01.02.2022
Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении руководителем своей администрации Мурата Нуртлеу, который ранее работал первым заместителем... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T08:52
2022-02-01T18:34
в мире
казахстан
ерлан кошанов
мурат нуртлеу
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АЛМА-АТА, 1 фев — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении руководителем своей администрации Мурата Нуртлеу, который ранее работал первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, сообщила пресс-служба главы государства.Пост руководителя администрации президента Казахстана во вторник стал вакантным после того, как занимавший его Ерлан Кошанов перешел на работу спикером мажилиса (нижняя палата) парламента страны."Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича руководителем администрации президента Республики Казахстан", — говорится в тексте указа.Нуртлеу работал первым заместителем главы КНБ с 5 января текущего года. До этого назначения, произведенного в период проведения в республике антитеррористической операции, он был заместителем главы администрации президента.
https://ria.ru/20220201/spiker-1770412679.html
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в мире, казахстан, ерлан кошанов, мурат нуртлеу
08:52 01.02.2022 (обновлено: 18:34 01.02.2022)
 
Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу

Бывший первый замглавы КНБ Казахстана Нуртлеу возглавил администрацию президента

© Фото с сайта Президента Республики КазахстанМурат Нуртлеу
Мурат Нуртлеу
© Фото с сайта Президента Республики Казахстан
Мурат Нуртлеу
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 1 фев — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении руководителем своей администрации Мурата Нуртлеу, который ранее работал первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, сообщила пресс-служба главы государства.
Пост руководителя администрации президента Казахстана во вторник стал вакантным после того, как занимавший его Ерлан Кошанов перешел на работу спикером мажилиса (нижняя палата) парламента страны.
Ерлан Кошанов - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
"Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича руководителем администрации президента Республики Казахстан", — говорится в тексте указа.
Нуртлеу работал первым заместителем главы КНБ с 5 января текущего года. До этого назначения, произведенного в период проведения в республике антитеррористической операции, он был заместителем главы администрации президента.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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В миреКазахстанЕрлан КошановМурат Нуртлеу
 
 
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