https://ria.ru/20220201/kazakhstan-1770416044.html
Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу - РИА Новости, 01.02.2022
Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении руководителем своей администрации Мурата Нуртлеу, который ранее работал первым заместителем... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T08:52
2022-02-01T08:52
2022-02-01T18:34
в мире
казахстан
ерлан кошанов
мурат нуртлеу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770485867_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_1040f9ef7fb60ed52befbff9d7a7781f.jpg
АЛМА-АТА, 1 фев — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении руководителем своей администрации Мурата Нуртлеу, который ранее работал первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, сообщила пресс-служба главы государства.Пост руководителя администрации президента Казахстана во вторник стал вакантным после того, как занимавший его Ерлан Кошанов перешел на работу спикером мажилиса (нижняя палата) парламента страны."Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича руководителем администрации президента Республики Казахстан", — говорится в тексте указа.Нуртлеу работал первым заместителем главы КНБ с 5 января текущего года. До этого назначения, произведенного в период проведения в республике антитеррористической операции, он был заместителем главы администрации президента.
https://ria.ru/20220201/spiker-1770412679.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220131/kazakhstan-1770277423.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770485867_83:0:750:500_1920x0_80_0_0_3da25fbe0d6fa599c1aafc0a14bfcd5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, ерлан кошанов, мурат нуртлеу
08:52 01.02.2022 (обновлено: 18:34 01.02.2022)
Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
Бывший первый замглавы КНБ Казахстана Нуртлеу возглавил администрацию президента