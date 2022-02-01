https://ria.ru/20220201/kazakhstan-1770416044.html

Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу

Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу - РИА Новости, 01.02.2022

Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении руководителем своей администрации Мурата Нуртлеу, который ранее работал первым заместителем... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T08:52

2022-02-01T08:52

2022-02-01T18:34

в мире

казахстан

ерлан кошанов

мурат нуртлеу

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АЛМА-АТА, 1 фев — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении руководителем своей администрации Мурата Нуртлеу, который ранее работал первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, сообщила пресс-служба главы государства.Пост руководителя администрации президента Казахстана во вторник стал вакантным после того, как занимавший его Ерлан Кошанов перешел на работу спикером мажилиса (нижняя палата) парламента страны."Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича руководителем администрации президента Республики Казахстан", — говорится в тексте указа.Нуртлеу работал первым заместителем главы КНБ с 5 января текущего года. До этого назначения, произведенного в период проведения в республике антитеррористической операции, он был заместителем главы администрации президента.

https://ria.ru/20220201/spiker-1770412679.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/kazakhstan-1770277423.html

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в мире, казахстан, ерлан кошанов, мурат нуртлеу