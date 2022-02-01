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В Ленинградской области школьники уйдут на внеплановые каникулы
В Ленинградской области школьники уйдут на внеплановые каникулы - РИА Новости, 01.02.2022
В Ленинградской области школьники уйдут на внеплановые каникулы
Внеплановые каникулы для всех школьников Ленинградской области планируются с 7 по 20 февраля, решение принято региональным штабом по нераспространению... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:12
2022-02-01T12:12
2022-02-01T12:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Внеплановые каникулы для всех школьников Ленинградской области планируются с 7 по 20 февраля, решение принято региональным штабом по нераспространению коронавируса, сообщает областное правительство."В Ленинградской области будут введены внеплановые каникулы для всех школьников с 7 по 20 февраля. Решение принято штабом по нераспространению коронавируса в Ленинградской области. Распоряжение об этом будет подписано губернатором в ближайшее время", - говорится в сообщении.
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общество, ленинградская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:12 01.02.2022 (обновлено: 12:51 01.02.2022)
В Ленинградской области школьники уйдут на внеплановые каникулы
В Ленинградской области школьники уйдут на каникулы с 7 по 20 февраля из-за COVID-19