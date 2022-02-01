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В Ленинградской области школьники уйдут на внеплановые каникулы

В Ленинградской области школьники уйдут на внеплановые каникулы - РИА Новости, 01.02.2022

В Ленинградской области школьники уйдут на внеплановые каникулы

Внеплановые каникулы для всех школьников Ленинградской области планируются с 7 по 20 февраля, решение принято региональным штабом по нераспространению... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:12

2022-02-01T12:12

2022-02-01T12:51

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Внеплановые каникулы для всех школьников Ленинградской области планируются с 7 по 20 февраля, решение принято региональным штабом по нераспространению коронавируса, сообщает областное правительство."В Ленинградской области будут введены внеплановые каникулы для всех школьников с 7 по 20 февраля. Решение принято штабом по нераспространению коронавируса в Ленинградской области. Распоряжение об этом будет подписано губернатором в ближайшее время", - говорится в сообщении.

ленинградская область

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