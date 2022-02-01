https://ria.ru/20220201/izrail-1770441289.html
Израиль просит Россию открыть границы для туристов
Израиль просит Россию открыть границы для туристов - РИА Новости, 01.02.2022
Израиль просит Россию открыть границы для туристов
Министр туризма Израиля Константин (Йоэль) Развозов обратился к российскому правительству с просьбой разрешить беспрепятственный въезд израильтян в РФ, сообщила РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T13:45
2022-02-01T13:45
2022-02-01T13:45
туризм
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москва
министерство туризма израиля
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев — РИА Новости. Министр туризма Израиля Константин (Йоэль) Развозов обратился к российскому правительству с просьбой разрешить беспрепятственный въезд израильтян в РФ, сообщила пресс-служба чиновника."В письме, направленном заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой, министр Развозов уведомил российские власти о том, что по следам его визита во главе израильской делегации в Москву в ноябре правительство Израиля приняло решение разрешить въезд россиян, вакцинированных "Спутником", разработав для них довольно комфортную процедуру въезда, — говорится в релизе. — В связи с этим ожидается, что правительство РФ предпримет ответный шаг и разрешит израильтянам беспрепятственный въезд в Россию".Отмечается, что этот вопрос обсуждался в ноябре во время визита израильской делегации в Москву на встречах с главами Минздрава РФ и Роспотребнадзора. Въездной туризм между РФ и Израилем, несмотря на взаимно действующий безвизовый режим, был остановлен с началом пандемии.В январе Израиль открыл границы для вакцинированных и переболевших туристов, в том числе привитых "Спутником V". Позже уточнялось, что власти страны будут принимать к рассмотрению выданные в РФ сертификаты о прививке "Спутником Лайт" в качестве бустерной дозы, указывало в январе посольство России в Израиле.На прошлой неделе Израиль облегчил правила для путешественников со "Спутником V": они смогут въехать в страну с российской справкой о наличии антител, об этом сообщил Развозов.
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вакцинация, израиль, москва, министерство туризма израиля, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туристы, туризм, россия, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
Израиль просит Россию открыть границы для туристов
Министр туризма Израиля просит правительство РФ разрешить въезд граждан страны в Россию
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев — РИА Новости. Министр туризма Израиля Константин (Йоэль) Развозов обратился к российскому правительству с просьбой разрешить беспрепятственный въезд израильтян в РФ, сообщила пресс-служба чиновника.
"В письме, направленном заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой, министр Развозов уведомил российские власти о том, что по следам его визита во главе израильской делегации в Москву в ноябре правительство Израиля приняло решение разрешить въезд россиян, вакцинированных "Спутником", разработав для них довольно комфортную процедуру въезда, — говорится в релизе. — В связи с этим ожидается, что правительство РФ предпримет ответный шаг и разрешит израильтянам беспрепятственный въезд в Россию".
Отмечается, что этот вопрос обсуждался в ноябре во время визита израильской делегации в Москву на встречах с главами Минздрава РФ и Роспотребнадзора. Въездной туризм между РФ и Израилем, несмотря на взаимно действующий безвизовый режим, был остановлен с началом пандемии.
"Вот уже почти два года, с марта 2020 года, десятки тысяч израильтян не имеют возможности повидаться со своими друзьями и близкими на территории России, многие совместные предприятия и бизнесы страдают, — цитирует заявление Развозова его пресс-служба. — Я надеюсь, что этот вопрос будет рассмотрен российской стороной в положительном ключе уже в самое ближайшее время".
В январе Израиль открыл границы для вакцинированных и переболевших туристов, в том числе привитых "Спутником V". Позже уточнялось, что власти страны будут принимать к рассмотрению выданные в РФ сертификаты о прививке "Спутником Лайт" в качестве бустерной дозы, указывало в январе посольство России в Израиле.
На прошлой неделе Израиль облегчил
правила для путешественников со "Спутником V": они смогут въехать в страну с российской справкой о наличии антител, об этом сообщил Развозов.