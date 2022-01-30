https://ria.ru/20220130/izrail-1770187214.html

Израиль начал принимать анализы Invitro для въезда россиян

Израиль начал принимать анализы Invitro для въезда россиян - РИА Новости, 30.01.2022

Израиль начал принимать анализы Invitro для въезда россиян

Израиль принимает серологический анализ российской лаборатории Invitro для въезда туристов, вакцинированных "Спутником V" и бустером "Спутник Лайт", сообщается... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T13:26

2022-01-30T13:26

2022-01-30T14:10

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Израиль принимает серологический анализ российской лаборатории Invitro для въезда туристов, вакцинированных "Спутником V" и бустером "Спутник Лайт", сообщается на сайте Минздрава еврейского государства.Как говорится в сообщении, получившие ""Спутник V" или "Спутник Лайт" (в виде бустерной дозы) будут признаны вакцинированными после загрузки в форму декларации для въезда в Израиль официального свидетельства положительного результата серологического анализа с QR-кодом из лаборатории Invitro в России".В министерстве туризма Израиля сообщили на запрос РИА Новости, что список российских лабораторий, чьи анализы будут признаны еврейским государством для въезда туристов, может быть расширен."В настоящее время рассматриваются еще несколько лабораторий, обратите внимание что у Invitro много филиалов по всей России", - сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что при отсутствии свидетельства о наличии антител вакцинированные "Спутником" российские туристы будут обязаны пройти серологический анализ по прибытии в Израиль.В пятницу Израиль облегчил правила въезда для привитых "Спутником V" туристов, утвердив, что они смогут въехать в Израиль с российской справкой о наличии антител, об этом сообщил министр туризма еврейского государства Константин (Йоэль) Развозов.Ранее туристы, привитые "Спутником V", были обязаны сдавать серологический тест в аэропорту Бен-Гурион в Израиле.Вопрос о разрешении на въезд в Израиль российским туристам, привитым "Спутником V", обсуждался профильными ведомствами стран с октября. Израиль был закрыт для въездного туризма с начала пандемии в марте 2020 года, а 1 ноября 2021 разрешил въезд туристам, привитым вакцинами, одобренными ВОЗ: Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson-Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac. Первоначально планировалось открыть границы для вакцинированных "Спутником V" с 15 ноября, затем дату перенесли на 1 декабря. Технические вопросы обсуждались во время рабочего визита делегации израильских минздрава и минтуризма в Москву 17-21 ноября. По итогам поездки Развозов говорил, что настроен оптимистично, между сторонами достигнуто взаимопонимание по главным вопросам.Однако с 29 ноября прошлого года власти Израиля ввели временный запрет на въезд иностранцев для противодействия проникновению в страну штамма "омикрон". В январе Израиль открыл границы для вакцинированных и переболевших туристов, в том числе привитых "Спутником V". Порядок въезда в Израиль иностранцев, привитых вакциной "Спутник V", позже был уточнен, власти страны при подтверждении вакцинации будут принимать к рассмотрению выданные в РФ сертификаты о прививке "Спутником Лайт" в качестве бустерной дозы, указывало в январе посольство России в Израиле.

https://ria.ru/20220112/izrail-1767553055.html

https://ria.ru/20220108/izrail-1766967910.html

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в мире, израиль, туризм, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"