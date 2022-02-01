Астрологи рассказали, что предсказывает китайский гороскоп в год Тигра

Тигр (1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

"Всегда считается, что если пришел твой год, то должно повезти, но зачастую это не совсем так, — отмечает Екатерина Морозова. — Придется приложить чуть больше усилий, ведь планы могут меняться, как и ваше настроение. Поэтому всегда имейте запасные варианты, чтобы гарантированно прийти к своей цели".

Астролог подчеркивает, что год у Тигров, в целом, получится "динамичным". С ней согласен и Олег Персидский. По его словам, у представителей этого знака будет достаточно сил, чтобы реализовать все задуманное и здоровье не подведет. В личной жизни, по прогнозу эксперта, тоже все сложится: одиночки, например, погрузятся в бурный роман. "Лучшее время для любви — лето", — говорит Персидский.

У пар, которые находятся в длительных и устоявшихся отношениях, будет возможность возродить старые чувства, а также прийти к гармонии и взаимопониманию.