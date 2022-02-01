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Культура
https://ria.ru/20220201/goroskop-1770333795.html
Астрологи рассказали, что предсказывает китайский гороскоп в год Тигра
Астрологи рассказали, что предсказывает китайский гороскоп в год Тигра - РИА Новости, 01.02.2022
Астрологи рассказали, что предсказывает китайский гороскоп в год Тигра
В азиатских странах отмечают Китайский или "лунный" Новый год, которому в 2022-м будет покровительствовать Водяной Тигр. Этот сильный и могучий хищник стоит... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T00:21
2022-02-01T10:21
культура
новости культуры
стиль жизни
гороскоп
китай
год тигра
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В азиатских странах отмечают Китайский или "лунный" Новый год, которому в 2022-м будет покровительствовать Водяной Тигр. Этот сильный и могучий хищник стоит третьим в зодиакальном цикле, состоящем из 12 почитаемых животных. О том, что он принесет остальным знакам, — РИА Новости рассказали астрологи.Краткий прогноз на год ТиграПо словам астролога Юлии Рольник, Тигр принесет удачу и поддержку смелым людям и тем, кто умеет планировать свои действия.Она добавила, что тяжелее всего придется представителям воздушной стихии (Близнецам, Весам и Водолеям) и огненной (Овнам, Львам, Стрельцам). "Первым придется много работать и совершенствовать свои профессиональные знания и навыки, а вторым — пересмотреть цели и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам", — предупреждает астролог.В Китайский Новый год правильнее узнавать прогнозы на будущий год по лунному календарю.Астролог и нумеролог Олег Персидский говорит, что год Тигра для многих станет ярким, динамичным и насыщенным множеством событий. "Это идеальное время, чтобы начинать менять свою жизнь", — уверен он.По его словам, больше всего удачи придет в жизнь Тигров, а также Драконов, Лошадей и Собак, поскольку эти знаки обладают схожей энергетикой с хозяином 2022-го. Прогноз на 2022 год
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новости культуры, стиль жизни, гороскоп, фото, китай, год тигра
00:21 01.02.2022 (обновлено: 10:21 01.02.2022)
 
Астрологи рассказали, что предсказывает китайский гороскоп в год Тигра

Год возможностей! Астрологи рассказали, что ждет знаки зодиака по китайскому гороскопу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В азиатских странах отмечают Китайский или "лунный" Новый год, которому в 2022-м будет покровительствовать Водяной Тигр. Этот сильный и могучий хищник стоит третьим в зодиакальном цикле, состоящем из 12 почитаемых животных. О том, что он принесет остальным знакам, — РИА Новости рассказали астрологи.

Краткий прогноз на год Тигра

По словам астролога Юлии Рольник, Тигр принесет удачу и поддержку смелым людям и тем, кто умеет планировать свои действия.

"В год Черного (или Голубого) Водяного Тигра больше всего повезет представителям водной стихии: Рыбам, Скорпионам и Ракам. Особенно весной. Тогда в них будет больше всего оптимизма и уверенности в себе. Новые перспективы ждут знаков земной стихии: Тельцов, Дев и Козерогов. Но для достижения успехов в делах и работе им придется приложить немало усилий и быть гибкими", — говорит Юлия Рольник.

Она добавила, что тяжелее всего придется представителям воздушной стихии (Близнецам, Весам и Водолеям) и огненной (Овнам, Львам, Стрельцам). "Первым придется много работать и совершенствовать свои профессиональные знания и навыки, а вторым — пересмотреть цели и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам", — предупреждает астролог.
В Китайский Новый год правильнее узнавать прогнозы на будущий год по лунному календарю.

"Восточная система определяется годами, а не месяцами: Луна повторяет свой цикл каждые 12 лет, чему соответствуют 12 животных-покровителей, тесно связанных с пятью основными элементами (огонь, вода, дерево, металл, земля)", — объясняет нумеролог, таролог, астролог по западной и ведической астрологии Екатерина Морозова.

Астролог и нумеролог Олег Персидский говорит, что год Тигра для многих станет ярким, динамичным и насыщенным множеством событий. "Это идеальное время, чтобы начинать менять свою жизнь", — уверен он.
По его словам, больше всего удачи придет в жизнь Тигров, а также Драконов, Лошадей и Собак, поскольку эти знаки обладают схожей энергетикой с хозяином 2022-го.

Прогноз на 2022 год

© Depositphotos / SunnyColoring

Тигр (1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

"Всегда считается, что если пришел твой год, то должно повезти, но зачастую это не совсем так, — отмечает Екатерина Морозова. — Придется приложить чуть больше усилий, ведь планы могут меняться, как и ваше настроение. Поэтому всегда имейте запасные варианты, чтобы гарантированно прийти к своей цели".

Астролог подчеркивает, что год у Тигров, в целом, получится "динамичным". С ней согласен и Олег Персидский. По его словам, у представителей этого знака будет достаточно сил, чтобы реализовать все задуманное и здоровье не подведет. В личной жизни, по прогнозу эксперта, тоже все сложится: одиночки, например, погрузятся в бурный роман. "Лучшее время для любви — лето", — говорит Персидский.

У пар, которые находятся в длительных и устоявшихся отношениях, будет возможность возродить старые чувства, а также прийти к гармонии и взаимопониманию.

Тигр
1 из 12

Тигр (1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

"Всегда считается, что если пришел твой год, то должно повезти, но зачастую это не совсем так, — отмечает Екатерина Морозова. — Придется приложить чуть больше усилий, ведь планы могут меняться, как и ваше настроение. Поэтому всегда имейте запасные варианты, чтобы гарантированно прийти к своей цели".

Астролог подчеркивает, что год у Тигров, в целом, получится "динамичным". С ней согласен и Олег Персидский. По его словам, у представителей этого знака будет достаточно сил, чтобы реализовать все задуманное и здоровье не подведет. В личной жизни, по прогнозу эксперта, тоже все сложится: одиночки, например, погрузятся в бурный роман. "Лучшее время для любви — лето", — говорит Персидский.

У пар, которые находятся в длительных и устоявшихся отношениях, будет возможность возродить старые чувства, а также прийти к гармонии и взаимопониманию.

© Depositphotos / SunnyColoring
© Depositphotos / SunnyColoring

Кролик (1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939,1927)

"Год обещает быть насыщенным. Однако принимать решения придется самостоятельно. В 2022-м Кроликам нужно быть смелее", — говорит Екатерина Морозова и добавляет, что финансовое положение тоже может улучшиться.

"Главное, быть осторожнее с рискованными вложениями и не совершать покупки в долг или кредит", — предупреждает она.

Олег Персидский тоже рекомендует не брать кредиты и, в крайнем случае, лучше обратиться к инвесторам. "Ближе к концу года деньги сами потянутся к вам, как магнит", — уверен он.

Астролог подчеркивает, что у Кроликов все сложится в деловой сфере — к осени не исключено долгожданное повышение. Личная жизнь будет полна поклонников и сюрпризов. "Летом ждите бурные романы и страсть", — отмечает астролог. А вот осенью лучше остепениться и разобраться с чувствами, иначе все воздыхатели попросту исчезнут.

Кролик
2 из 12

Кролик (1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939,1927)

"Год обещает быть насыщенным. Однако принимать решения придется самостоятельно. В 2022-м Кроликам нужно быть смелее", — говорит Екатерина Морозова и добавляет, что финансовое положение тоже может улучшиться.

"Главное, быть осторожнее с рискованными вложениями и не совершать покупки в долг или кредит", — предупреждает она.

Олег Персидский тоже рекомендует не брать кредиты и, в крайнем случае, лучше обратиться к инвесторам. "Ближе к концу года деньги сами потянутся к вам, как магнит", — уверен он.

Астролог подчеркивает, что у Кроликов все сложится в деловой сфере — к осени не исключено долгожданное повышение. Личная жизнь будет полна поклонников и сюрпризов. "Летом ждите бурные романы и страсть", — отмечает астролог. А вот осенью лучше остепениться и разобраться с чувствами, иначе все воздыхатели попросту исчезнут.

© Depositphotos / SunnyColoring
© Depositphotos / SunnyColoring

Дракон (2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

Для Драконов год, в целом, окажется благополучным. В работе и финансах будет царить стабильность.

"Если что-то планировали, к чему-то стремились и ставили цели, то в 2022 году пора воплощать задуманное. Да, будет непросто и где-то даже рискнуть придется, но результаты вас порадуют. Действуйте решительно", – рекомендует Екатерина Морозова.

В любовных делах 2022-й тоже будет насыщенным. "У вас будет много поклонников, но к середине лета все же придется определиться и сделать свой выбор", – уточняет Персидский.

Он также советует внимательнее отнестись к здоровью. "Не игнорируйте сигналы организма, особенно, если у вас есть хронические заболевания. Весной займитесь профилактическим лечением – это предупредит обострение заболеваний и подарит заряд энергии", – предупреждает астролог.

Дракон
3 из 12

Дракон (2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

Для Драконов год, в целом, окажется благополучным. В работе и финансах будет царить стабильность.

"Если что-то планировали, к чему-то стремились и ставили цели, то в 2022 году пора воплощать задуманное. Да, будет непросто и где-то даже рискнуть придется, но результаты вас порадуют. Действуйте решительно", – рекомендует Екатерина Морозова.

В любовных делах 2022-й тоже будет насыщенным. "У вас будет много поклонников, но к середине лета все же придется определиться и сделать свой выбор", – уточняет Персидский.

Он также советует внимательнее отнестись к здоровью. "Не игнорируйте сигналы организма, особенно, если у вас есть хронические заболевания. Весной займитесь профилактическим лечением – это предупредит обострение заболеваний и подарит заряд энергии", – предупреждает астролог.

© Depositphotos / SunnyColoring
© Depositphotos / SunnyColoring

Змея (2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Наступивший год принесет немало проблем Змеям. "Тигр не любит их. И этим все сказано", – поясняет Екатерина Морозова.

"Хозяин года будет благосклонен, если вы поможете близким и поддержите окружающих. Но если решите идти по головам, то Тигр преподаст суровый урок", – подчеркивает Персидский.

По словам Морозовой, для того чтобы этот год прошел без потерь, следует быть аккуратными в действиях: не планировать что-то глобальное, не рисковать и избегать конфликтов, особенно в феврале и августе.

"Ваш девиз на этот год – терпение и аккуратность. Тогда все пройдет спокойно. Берегите себя!" – рекомендует Морозова.

Змея
4 из 12

Змея (2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Наступивший год принесет немало проблем Змеям. "Тигр не любит их. И этим все сказано", – поясняет Екатерина Морозова.

"Хозяин года будет благосклонен, если вы поможете близким и поддержите окружающих. Но если решите идти по головам, то Тигр преподаст суровый урок", – подчеркивает Персидский.

По словам Морозовой, для того чтобы этот год прошел без потерь, следует быть аккуратными в действиях: не планировать что-то глобальное, не рисковать и избегать конфликтов, особенно в феврале и августе.

"Ваш девиз на этот год – терпение и аккуратность. Тогда все пройдет спокойно. Берегите себя!" – рекомендует Морозова.

© Depositphotos / SunnyColoring
© Depositphotos / SunnyColoring

Лошадь (2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Тигр благоволит Лошадям, поэтому будет всячески помогать представителям этого знака. "Не бойтесь ставить грандиозные цели в любых сферах жизни — большинство из них реализуются", — уверена Екатерина Морозова.

Олег Персидский говорит, что в этом году Лошади также смогут отдохнуть и насладиться жизнью. "Вас ждут невероятные приключения в любви, творческие открытия. Вы, наконец, вспомните, что жизнь — это удовольствие", — отмечает он.

Лошадь
5 из 12

Лошадь (2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Тигр благоволит Лошадям, поэтому будет всячески помогать представителям этого знака. "Не бойтесь ставить грандиозные цели в любых сферах жизни — большинство из них реализуются", — уверена Екатерина Морозова.

Олег Персидский говорит, что в этом году Лошади также смогут отдохнуть и насладиться жизнью. "Вас ждут невероятные приключения в любви, творческие открытия. Вы, наконец, вспомните, что жизнь — это удовольствие", — отмечает он.

© Depositphotos / SunnyColoring
© Depositphotos / SunnyColoring

Овца/Коза (2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Если прошлый год для многих Коз был непростым, то теперь они смогут расслабиться и выдохнуть. Но сидеть без дела не получится. "Многие представители этого знака поймут, чего хотят в жизни и смогут выстроить план для будущих свершений", — говорит Екатерина Мороза и добавляет, что прийти к росту будет непросто.

"Не пытайтесь пробить все и сразу, — подчеркивает она. — Избегайте сомнительных ситуаций и легких денег, в которых есть хотя бы намек на обман".

Олег Персидский тоже считает, что Козам не стоит бояться перемен и следует больше доверять интуиции. "Дерзайте! В новом году вы раскроете свои таланты и даже сможете превратить их в источник заработка", — отмечает астролог.

Год будет удачным и в личной жизни. Правда, семейным Козам, скорее всего, придется задуматься над своим поведением и пересмотреть отношение к партнеру.

А в начале 2022-го Олег Персидский рекомендует проверить здоровье и сдать анализы. "Особое внимание уделите хроническим заболеваниям, нервной системе и опорно-двигательному аппарату", — советует специалист.

Коза
6 из 12

Овца/Коза (2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Если прошлый год для многих Коз был непростым, то теперь они смогут расслабиться и выдохнуть. Но сидеть без дела не получится. "Многие представители этого знака поймут, чего хотят в жизни и смогут выстроить план для будущих свершений", — говорит Екатерина Мороза и добавляет, что прийти к росту будет непросто.

"Не пытайтесь пробить все и сразу, — подчеркивает она. — Избегайте сомнительных ситуаций и легких денег, в которых есть хотя бы намек на обман".

Олег Персидский тоже считает, что Козам не стоит бояться перемен и следует больше доверять интуиции. "Дерзайте! В новом году вы раскроете свои таланты и даже сможете превратить их в источник заработка", — отмечает астролог.

Год будет удачным и в личной жизни. Правда, семейным Козам, скорее всего, придется задуматься над своим поведением и пересмотреть отношение к партнеру.

А в начале 2022-го Олег Персидский рекомендует проверить здоровье и сдать анализы. "Особое внимание уделите хроническим заболеваниям, нервной системе и опорно-двигательному аппарату", — советует специалист.

© Depositphotos / SunnyColoring
© Depositphotos / SunnyColoring

Обезьяна (2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Для Обезьян этот год станет точкой роста, поэтому на каждом этапе представителей этого знака ждут новые препятствия и задачи, которые нужно решить. "Самый напряженный месяц —февраль. Он как индикатор: если вы его проживете относительно спокойно, то весь год пройдет также. Если он будет бурным, то пристегните ремни", — говорит Екатерина Морозова, добавляя, что следующим по непредсказуемости может оказаться май.

По словам Персидского, у Обезьян, так же, как и у Коз, будет возможность заработать на хобби. "У вас высокие шансы обучиться новому делу или найти подработку. Пробуйте все, что кажется интересным", — отмечает астролог.

В личной жизни Обезьян ждет разнообразие. Олег Персидский говорит, что кому-то захочется разорвать старые отношения и заняться поиском себя, другие же и вовсе, могут переключиться на легкие интрижки. Семейным парам астролог советует заботится о партнере и не злоупотреблять его терпением и доверием.

Обезьяна
7 из 12

Обезьяна (2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Для Обезьян этот год станет точкой роста, поэтому на каждом этапе представителей этого знака ждут новые препятствия и задачи, которые нужно решить. "Самый напряженный месяц —февраль. Он как индикатор: если вы его проживете относительно спокойно, то весь год пройдет также. Если он будет бурным, то пристегните ремни", — говорит Екатерина Морозова, добавляя, что следующим по непредсказуемости может оказаться май.

По словам Персидского, у Обезьян, так же, как и у Коз, будет возможность заработать на хобби. "У вас высокие шансы обучиться новому делу или найти подработку. Пробуйте все, что кажется интересным", — отмечает астролог.

В личной жизни Обезьян ждет разнообразие. Олег Персидский говорит, что кому-то захочется разорвать старые отношения и заняться поиском себя, другие же и вовсе, могут переключиться на легкие интрижки. Семейным парам астролог советует заботится о партнере и не злоупотреблять его терпением и доверием.

© Depositphotos / SunnyColoring
© Depositphotos / SunnyColoring

Петух (1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Представителей этого знака ждет неоднозначный год с успехами и разочарования. Первые препятствия, по словам Олега Персидского, могут возникнуть уже в начале 2022-го.

"Тех Петухов, которых не испугают неудачи, — в итоге будут ждать поощрения в виде повышения или перспективного проекта. А вот кто сдастся, скорее всего, будет искать новое место и предназначение в жизни. Но и такие перемены позитивны, ведь вам удастся разобраться в себе", — успокаивает астролог.

Екатерина Морозова говорит, что Петухам будет непросто в эмоциональном плане. Поэтому все необходимо как следует обдумывать. "Если вы планируете в 2022 году что-то изменить, то очень тщательно все продумайте и имейте запасной вариант. Но лучше вообще пока отложить", — предупреждает она.

В личной жизни, как отмечает Персидский, у Петухов все будет стабильно. "Одинокие вряд ли захотят менять свой статус, а семейным к концу лета надо подготовиться к конфликту. Но его удастся решить", — говорит астролог.

Петух
8 из 12

Петух (1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Представителей этого знака ждет неоднозначный год с успехами и разочарования. Первые препятствия, по словам Олега Персидского, могут возникнуть уже в начале 2022-го.

"Тех Петухов, которых не испугают неудачи, — в итоге будут ждать поощрения в виде повышения или перспективного проекта. А вот кто сдастся, скорее всего, будет искать новое место и предназначение в жизни. Но и такие перемены позитивны, ведь вам удастся разобраться в себе", — успокаивает астролог.

Екатерина Морозова говорит, что Петухам будет непросто в эмоциональном плане. Поэтому все необходимо как следует обдумывать. "Если вы планируете в 2022 году что-то изменить, то очень тщательно все продумайте и имейте запасной вариант. Но лучше вообще пока отложить", — предупреждает она.

В личной жизни, как отмечает Персидский, у Петухов все будет стабильно. "Одинокие вряд ли захотят менять свой статус, а семейным к концу лета надо подготовиться к конфликту. Но его удастся решить", — говорит астролог.

© Depositphotos / SunnyColoring
© Depositphotos / SunnyColoring

Собака (1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Бурным, непредсказуемым, но довольно удачным будет год у Собак. Екатерина Морозова уверена, этот знак во всех сферах ждет успех. "Вы можете достичь хороших результатов, если вовремя подстроитесь под изменяющиеся условия, — подчеркивает она. — В 2022 году будет много интересных событий, поездок и даже приключений".

Особое внимание стоит обратить на Лошадей. "Они могут сыграть интересную роль в вашей жизни в этом году", — прогнозирует астролог.

По словам Олега Персидского, в личных делах у Собак все сложится противоречиво. "Одиноким следует довериться чувствам и не бояться новых отношений. Тем более, что в этом году вас ждет неожиданный сюрприз в виде встречи с человеком из прошлого. И это может стать началом серьезного романа. А в устоявшиеся пары придет былая страсть", — уверен он.

Собака
9 из 12

Собака (1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Бурным, непредсказуемым, но довольно удачным будет год у Собак. Екатерина Морозова уверена, этот знак во всех сферах ждет успех. "Вы можете достичь хороших результатов, если вовремя подстроитесь под изменяющиеся условия, — подчеркивает она. — В 2022 году будет много интересных событий, поездок и даже приключений".

Особое внимание стоит обратить на Лошадей. "Они могут сыграть интересную роль в вашей жизни в этом году", — прогнозирует астролог.

По словам Олега Персидского, в личных делах у Собак все сложится противоречиво. "Одиноким следует довериться чувствам и не бояться новых отношений. Тем более, что в этом году вас ждет неожиданный сюрприз в виде встречи с человеком из прошлого. И это может стать началом серьезного романа. А в устоявшиеся пары придет былая страсть", — уверен он.

© Depositphotos / SunnyColoring
© Depositphotos / SunnyColoring

Свинья/Кабан (1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Наступивший год Тигра, по словам Екатерины Морозовой, напомнит Свиньям "американские горки". "Взлеты и падения будут практически во всех сферах жизни. Хочется вас предостеречь от крупных вложений, серьезных трат, кредитов, потому что здесь все непредсказуемо. Лучше что-то не купить сейчас, чем потом остаться ни с чем", — говорит она.

Несмотря на это, в целом у Свиней год будет хорошим, интересным и даже принесет счастье.

"В деловой сфере, возможно, получится поменять профессию, причем летом, — говорит Олег Персидский. — А в личных делах у одиночек появятся новые знакомства и свидания. Не исключено, что произойдет и судьбоносная встреча. Главное, регулярно выходите в люди и избегайте одиночества. Семейным парам стоит больше баловать своих близких".

Свинья
10 из 12

Свинья/Кабан (1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Наступивший год Тигра, по словам Екатерины Морозовой, напомнит Свиньям "американские горки". "Взлеты и падения будут практически во всех сферах жизни. Хочется вас предостеречь от крупных вложений, серьезных трат, кредитов, потому что здесь все непредсказуемо. Лучше что-то не купить сейчас, чем потом остаться ни с чем", — говорит она.

Несмотря на это, в целом у Свиней год будет хорошим, интересным и даже принесет счастье.

"В деловой сфере, возможно, получится поменять профессию, причем летом, — говорит Олег Персидский. — А в личных делах у одиночек появятся новые знакомства и свидания. Не исключено, что произойдет и судьбоносная встреча. Главное, регулярно выходите в люди и избегайте одиночества. Семейным парам стоит больше баловать своих близких".

© Depositphotos / SunnyColoring
© Depositphotos / SunnyColoring

Крыса (1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

Чтобы год оказался удачным, Крысам следует взять свое упрямство под контроль. "Вы — гибкие и предприимчивые, поэтому легко подстроитесь под грядущие перемены и многого добьетесь", — уверена Екатерина Морозова.

Главное, быть смелее, прислушиваться к интуиции и советам других людей. В 2022-м не исключены спонтанные и интересные поездки. "Но Крысам лучше избегать экстрима — могут быть травмы", — предупреждает эксперт.

Олег Персидский считает, что у Крыс все сложится благоприятно и в личных делах. Правда, если они возьмут инициативу в свои руки. "Не ждите, что судьба все устроит за вас. Тигр не любит бездействия. Поэтому если находитесь в поисках любви, то активнее знакомьтесь и общайтесь", — советует он. А тем, кто уже состоит в отношениях, стоит меньше придираться к партнеру и больше заботиться о нем.

Крыса
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Крыса (1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

Чтобы год оказался удачным, Крысам следует взять свое упрямство под контроль. "Вы — гибкие и предприимчивые, поэтому легко подстроитесь под грядущие перемены и многого добьетесь", — уверена Екатерина Морозова.

Главное, быть смелее, прислушиваться к интуиции и советам других людей. В 2022-м не исключены спонтанные и интересные поездки. "Но Крысам лучше избегать экстрима — могут быть травмы", — предупреждает эксперт.

Олег Персидский считает, что у Крыс все сложится благоприятно и в личных делах. Правда, если они возьмут инициативу в свои руки. "Не ждите, что судьба все устроит за вас. Тигр не любит бездействия. Поэтому если находитесь в поисках любви, то активнее знакомьтесь и общайтесь", — советует он. А тем, кто уже состоит в отношениях, стоит меньше придираться к партнеру и больше заботиться о нем.

© Depositphotos / SunnyColoring
© Depositphotos / SunnyColoring

Бык (1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

"В 2022 году Быкам особой поддержки от Тигра ждать не приходится. Всего придется добиваться самим", – говорит Екатерина Морозова. Астролог рекомендует представителям этого знака стать более скрытными и осторожными, лишний раз промолчать, если грядет конфликт, но при этом действовать по-своему. "Если есть цель, идите к ней несмотря ни на что", – говорит астролог.

О том, что и без того усердным и старательным Быкам придется трудиться говорит и Персидский. "В начале весны ожидайте интересное предложение, которое может значительно продвинуть по карьерной лестнице. Однако вам нужно будет представить себя как надежного партнера и соблюсти все обязательства", — предупреждает астролог.

Увы, в личной жизни Быков ждет штиль. И тем не менее, некоторым Тигр позволит встретить вторую половинку, а семейным провести год в гармонии.

Бык
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Бык (1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

"В 2022 году Быкам особой поддержки от Тигра ждать не приходится. Всего придется добиваться самим", – говорит Екатерина Морозова. Астролог рекомендует представителям этого знака стать более скрытными и осторожными, лишний раз промолчать, если грядет конфликт, но при этом действовать по-своему. "Если есть цель, идите к ней несмотря ни на что", – говорит астролог.

О том, что и без того усердным и старательным Быкам придется трудиться говорит и Персидский. "В начале весны ожидайте интересное предложение, которое может значительно продвинуть по карьерной лестнице. Однако вам нужно будет представить себя как надежного партнера и соблюсти все обязательства", — предупреждает астролог.

Увы, в личной жизни Быков ждет штиль. И тем не менее, некоторым Тигр позволит встретить вторую половинку, а семейным провести год в гармонии.

© Depositphotos / SunnyColoring
 
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