Астрологи рассказали, что предсказывает китайский гороскоп в год Тигра

Год возможностей! Астрологи рассказали, что ждет знаки зодиака по китайскому гороскопу
Краткий прогноз на год Тигра
"В год Черного (или Голубого) Водяного Тигра больше всего повезет представителям водной стихии: Рыбам, Скорпионам и Ракам. Особенно весной. Тогда в них будет больше всего оптимизма и уверенности в себе. Новые перспективы ждут знаков земной стихии: Тельцов, Дев и Козерогов. Но для достижения успехов в делах и работе им придется приложить немало усилий и быть гибкими", — говорит Юлия Рольник.
"Восточная система определяется годами, а не месяцами: Луна повторяет свой цикл каждые 12 лет, чему соответствуют 12 животных-покровителей, тесно связанных с пятью основными элементами (огонь, вода, дерево, металл, земля)", — объясняет нумеролог, таролог, астролог по западной и ведической астрологии Екатерина Морозова.
Прогноз на 2022 год
Тигр (1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)
"Всегда считается, что если пришел твой год, то должно повезти, но зачастую это не совсем так, — отмечает Екатерина Морозова. — Придется приложить чуть больше усилий, ведь планы могут меняться, как и ваше настроение. Поэтому всегда имейте запасные варианты, чтобы гарантированно прийти к своей цели".
Астролог подчеркивает, что год у Тигров, в целом, получится "динамичным". С ней согласен и Олег Персидский. По его словам, у представителей этого знака будет достаточно сил, чтобы реализовать все задуманное и здоровье не подведет. В личной жизни, по прогнозу эксперта, тоже все сложится: одиночки, например, погрузятся в бурный роман. "Лучшее время для любви — лето", — говорит Персидский.
У пар, которые находятся в длительных и устоявшихся отношениях, будет возможность возродить старые чувства, а также прийти к гармонии и взаимопониманию.
Тигр (1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)
"Всегда считается, что если пришел твой год, то должно повезти, но зачастую это не совсем так, — отмечает Екатерина Морозова. — Придется приложить чуть больше усилий, ведь планы могут меняться, как и ваше настроение. Поэтому всегда имейте запасные варианты, чтобы гарантированно прийти к своей цели".
Астролог подчеркивает, что год у Тигров, в целом, получится "динамичным". С ней согласен и Олег Персидский. По его словам, у представителей этого знака будет достаточно сил, чтобы реализовать все задуманное и здоровье не подведет. В личной жизни, по прогнозу эксперта, тоже все сложится: одиночки, например, погрузятся в бурный роман. "Лучшее время для любви — лето", — говорит Персидский.
У пар, которые находятся в длительных и устоявшихся отношениях, будет возможность возродить старые чувства, а также прийти к гармонии и взаимопониманию.
Кролик (1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939,1927)
"Год обещает быть насыщенным. Однако принимать решения придется самостоятельно. В 2022-м Кроликам нужно быть смелее", — говорит Екатерина Морозова и добавляет, что финансовое положение тоже может улучшиться.
"Главное, быть осторожнее с рискованными вложениями и не совершать покупки в долг или кредит", — предупреждает она.
Олег Персидский тоже рекомендует не брать кредиты и, в крайнем случае, лучше обратиться к инвесторам. "Ближе к концу года деньги сами потянутся к вам, как магнит", — уверен он.
Астролог подчеркивает, что у Кроликов все сложится в деловой сфере — к осени не исключено долгожданное повышение. Личная жизнь будет полна поклонников и сюрпризов. "Летом ждите бурные романы и страсть", — отмечает астролог. А вот осенью лучше остепениться и разобраться с чувствами, иначе все воздыхатели попросту исчезнут.
Кролик (1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939,1927)
"Год обещает быть насыщенным. Однако принимать решения придется самостоятельно. В 2022-м Кроликам нужно быть смелее", — говорит Екатерина Морозова и добавляет, что финансовое положение тоже может улучшиться.
"Главное, быть осторожнее с рискованными вложениями и не совершать покупки в долг или кредит", — предупреждает она.
Олег Персидский тоже рекомендует не брать кредиты и, в крайнем случае, лучше обратиться к инвесторам. "Ближе к концу года деньги сами потянутся к вам, как магнит", — уверен он.
Астролог подчеркивает, что у Кроликов все сложится в деловой сфере — к осени не исключено долгожданное повышение. Личная жизнь будет полна поклонников и сюрпризов. "Летом ждите бурные романы и страсть", — отмечает астролог. А вот осенью лучше остепениться и разобраться с чувствами, иначе все воздыхатели попросту исчезнут.
Дракон (2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)
Для Драконов год, в целом, окажется благополучным. В работе и финансах будет царить стабильность.
"Если что-то планировали, к чему-то стремились и ставили цели, то в 2022 году пора воплощать задуманное. Да, будет непросто и где-то даже рискнуть придется, но результаты вас порадуют. Действуйте решительно", – рекомендует Екатерина Морозова.
В любовных делах 2022-й тоже будет насыщенным. "У вас будет много поклонников, но к середине лета все же придется определиться и сделать свой выбор", – уточняет Персидский.
Он также советует внимательнее отнестись к здоровью. "Не игнорируйте сигналы организма, особенно, если у вас есть хронические заболевания. Весной займитесь профилактическим лечением – это предупредит обострение заболеваний и подарит заряд энергии", – предупреждает астролог.
Дракон (2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)
Для Драконов год, в целом, окажется благополучным. В работе и финансах будет царить стабильность.
"Если что-то планировали, к чему-то стремились и ставили цели, то в 2022 году пора воплощать задуманное. Да, будет непросто и где-то даже рискнуть придется, но результаты вас порадуют. Действуйте решительно", – рекомендует Екатерина Морозова.
В любовных делах 2022-й тоже будет насыщенным. "У вас будет много поклонников, но к середине лета все же придется определиться и сделать свой выбор", – уточняет Персидский.
Он также советует внимательнее отнестись к здоровью. "Не игнорируйте сигналы организма, особенно, если у вас есть хронические заболевания. Весной займитесь профилактическим лечением – это предупредит обострение заболеваний и подарит заряд энергии", – предупреждает астролог.
Змея (2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)
Наступивший год принесет немало проблем Змеям. "Тигр не любит их. И этим все сказано", – поясняет Екатерина Морозова.
"Хозяин года будет благосклонен, если вы поможете близким и поддержите окружающих. Но если решите идти по головам, то Тигр преподаст суровый урок", – подчеркивает Персидский.
По словам Морозовой, для того чтобы этот год прошел без потерь, следует быть аккуратными в действиях: не планировать что-то глобальное, не рисковать и избегать конфликтов, особенно в феврале и августе.
"Ваш девиз на этот год – терпение и аккуратность. Тогда все пройдет спокойно. Берегите себя!" – рекомендует Морозова.
Змея (2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)
Наступивший год принесет немало проблем Змеям. "Тигр не любит их. И этим все сказано", – поясняет Екатерина Морозова.
"Хозяин года будет благосклонен, если вы поможете близким и поддержите окружающих. Но если решите идти по головам, то Тигр преподаст суровый урок", – подчеркивает Персидский.
По словам Морозовой, для того чтобы этот год прошел без потерь, следует быть аккуратными в действиях: не планировать что-то глобальное, не рисковать и избегать конфликтов, особенно в феврале и августе.
"Ваш девиз на этот год – терпение и аккуратность. Тогда все пройдет спокойно. Берегите себя!" – рекомендует Морозова.
Лошадь (2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)
Тигр благоволит Лошадям, поэтому будет всячески помогать представителям этого знака. "Не бойтесь ставить грандиозные цели в любых сферах жизни — большинство из них реализуются", — уверена Екатерина Морозова.
Олег Персидский говорит, что в этом году Лошади также смогут отдохнуть и насладиться жизнью. "Вас ждут невероятные приключения в любви, творческие открытия. Вы, наконец, вспомните, что жизнь — это удовольствие", — отмечает он.
Лошадь (2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)
Тигр благоволит Лошадям, поэтому будет всячески помогать представителям этого знака. "Не бойтесь ставить грандиозные цели в любых сферах жизни — большинство из них реализуются", — уверена Екатерина Морозова.
Олег Персидский говорит, что в этом году Лошади также смогут отдохнуть и насладиться жизнью. "Вас ждут невероятные приключения в любви, творческие открытия. Вы, наконец, вспомните, что жизнь — это удовольствие", — отмечает он.
Овца/Коза (2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)
Если прошлый год для многих Коз был непростым, то теперь они смогут расслабиться и выдохнуть. Но сидеть без дела не получится. "Многие представители этого знака поймут, чего хотят в жизни и смогут выстроить план для будущих свершений", — говорит Екатерина Мороза и добавляет, что прийти к росту будет непросто.
"Не пытайтесь пробить все и сразу, — подчеркивает она. — Избегайте сомнительных ситуаций и легких денег, в которых есть хотя бы намек на обман".
Олег Персидский тоже считает, что Козам не стоит бояться перемен и следует больше доверять интуиции. "Дерзайте! В новом году вы раскроете свои таланты и даже сможете превратить их в источник заработка", — отмечает астролог.
Год будет удачным и в личной жизни. Правда, семейным Козам, скорее всего, придется задуматься над своим поведением и пересмотреть отношение к партнеру.
А в начале 2022-го Олег Персидский рекомендует проверить здоровье и сдать анализы. "Особое внимание уделите хроническим заболеваниям, нервной системе и опорно-двигательному аппарату", — советует специалист.
Овца/Коза (2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)
Если прошлый год для многих Коз был непростым, то теперь они смогут расслабиться и выдохнуть. Но сидеть без дела не получится. "Многие представители этого знака поймут, чего хотят в жизни и смогут выстроить план для будущих свершений", — говорит Екатерина Мороза и добавляет, что прийти к росту будет непросто.
"Не пытайтесь пробить все и сразу, — подчеркивает она. — Избегайте сомнительных ситуаций и легких денег, в которых есть хотя бы намек на обман".
Олег Персидский тоже считает, что Козам не стоит бояться перемен и следует больше доверять интуиции. "Дерзайте! В новом году вы раскроете свои таланты и даже сможете превратить их в источник заработка", — отмечает астролог.
Год будет удачным и в личной жизни. Правда, семейным Козам, скорее всего, придется задуматься над своим поведением и пересмотреть отношение к партнеру.
А в начале 2022-го Олег Персидский рекомендует проверить здоровье и сдать анализы. "Особое внимание уделите хроническим заболеваниям, нервной системе и опорно-двигательному аппарату", — советует специалист.
Обезьяна (2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)
Для Обезьян этот год станет точкой роста, поэтому на каждом этапе представителей этого знака ждут новые препятствия и задачи, которые нужно решить. "Самый напряженный месяц —февраль. Он как индикатор: если вы его проживете относительно спокойно, то весь год пройдет также. Если он будет бурным, то пристегните ремни", — говорит Екатерина Морозова, добавляя, что следующим по непредсказуемости может оказаться май.
По словам Персидского, у Обезьян, так же, как и у Коз, будет возможность заработать на хобби. "У вас высокие шансы обучиться новому делу или найти подработку. Пробуйте все, что кажется интересным", — отмечает астролог.
В личной жизни Обезьян ждет разнообразие. Олег Персидский говорит, что кому-то захочется разорвать старые отношения и заняться поиском себя, другие же и вовсе, могут переключиться на легкие интрижки. Семейным парам астролог советует заботится о партнере и не злоупотреблять его терпением и доверием.
Обезьяна (2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)
Для Обезьян этот год станет точкой роста, поэтому на каждом этапе представителей этого знака ждут новые препятствия и задачи, которые нужно решить. "Самый напряженный месяц —февраль. Он как индикатор: если вы его проживете относительно спокойно, то весь год пройдет также. Если он будет бурным, то пристегните ремни", — говорит Екатерина Морозова, добавляя, что следующим по непредсказуемости может оказаться май.
По словам Персидского, у Обезьян, так же, как и у Коз, будет возможность заработать на хобби. "У вас высокие шансы обучиться новому делу или найти подработку. Пробуйте все, что кажется интересным", — отмечает астролог.
В личной жизни Обезьян ждет разнообразие. Олег Персидский говорит, что кому-то захочется разорвать старые отношения и заняться поиском себя, другие же и вовсе, могут переключиться на легкие интрижки. Семейным парам астролог советует заботится о партнере и не злоупотреблять его терпением и доверием.
Петух (1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)
Представителей этого знака ждет неоднозначный год с успехами и разочарования. Первые препятствия, по словам Олега Персидского, могут возникнуть уже в начале 2022-го.
"Тех Петухов, которых не испугают неудачи, — в итоге будут ждать поощрения в виде повышения или перспективного проекта. А вот кто сдастся, скорее всего, будет искать новое место и предназначение в жизни. Но и такие перемены позитивны, ведь вам удастся разобраться в себе", — успокаивает астролог.
Екатерина Морозова говорит, что Петухам будет непросто в эмоциональном плане. Поэтому все необходимо как следует обдумывать. "Если вы планируете в 2022 году что-то изменить, то очень тщательно все продумайте и имейте запасной вариант. Но лучше вообще пока отложить", — предупреждает она.
В личной жизни, как отмечает Персидский, у Петухов все будет стабильно. "Одинокие вряд ли захотят менять свой статус, а семейным к концу лета надо подготовиться к конфликту. Но его удастся решить", — говорит астролог.
Петух (1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)
Представителей этого знака ждет неоднозначный год с успехами и разочарования. Первые препятствия, по словам Олега Персидского, могут возникнуть уже в начале 2022-го.
"Тех Петухов, которых не испугают неудачи, — в итоге будут ждать поощрения в виде повышения или перспективного проекта. А вот кто сдастся, скорее всего, будет искать новое место и предназначение в жизни. Но и такие перемены позитивны, ведь вам удастся разобраться в себе", — успокаивает астролог.
Екатерина Морозова говорит, что Петухам будет непросто в эмоциональном плане. Поэтому все необходимо как следует обдумывать. "Если вы планируете в 2022 году что-то изменить, то очень тщательно все продумайте и имейте запасной вариант. Но лучше вообще пока отложить", — предупреждает она.
В личной жизни, как отмечает Персидский, у Петухов все будет стабильно. "Одинокие вряд ли захотят менять свой статус, а семейным к концу лета надо подготовиться к конфликту. Но его удастся решить", — говорит астролог.
Собака (1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)
Бурным, непредсказуемым, но довольно удачным будет год у Собак. Екатерина Морозова уверена, этот знак во всех сферах ждет успех. "Вы можете достичь хороших результатов, если вовремя подстроитесь под изменяющиеся условия, — подчеркивает она. — В 2022 году будет много интересных событий, поездок и даже приключений".
Особое внимание стоит обратить на Лошадей. "Они могут сыграть интересную роль в вашей жизни в этом году", — прогнозирует астролог.
По словам Олега Персидского, в личных делах у Собак все сложится противоречиво. "Одиноким следует довериться чувствам и не бояться новых отношений. Тем более, что в этом году вас ждет неожиданный сюрприз в виде встречи с человеком из прошлого. И это может стать началом серьезного романа. А в устоявшиеся пары придет былая страсть", — уверен он.
Собака (1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)
Бурным, непредсказуемым, но довольно удачным будет год у Собак. Екатерина Морозова уверена, этот знак во всех сферах ждет успех. "Вы можете достичь хороших результатов, если вовремя подстроитесь под изменяющиеся условия, — подчеркивает она. — В 2022 году будет много интересных событий, поездок и даже приключений".
Особое внимание стоит обратить на Лошадей. "Они могут сыграть интересную роль в вашей жизни в этом году", — прогнозирует астролог.
По словам Олега Персидского, в личных делах у Собак все сложится противоречиво. "Одиноким следует довериться чувствам и не бояться новых отношений. Тем более, что в этом году вас ждет неожиданный сюрприз в виде встречи с человеком из прошлого. И это может стать началом серьезного романа. А в устоявшиеся пары придет былая страсть", — уверен он.
Свинья/Кабан (1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)
Наступивший год Тигра, по словам Екатерины Морозовой, напомнит Свиньям "американские горки". "Взлеты и падения будут практически во всех сферах жизни. Хочется вас предостеречь от крупных вложений, серьезных трат, кредитов, потому что здесь все непредсказуемо. Лучше что-то не купить сейчас, чем потом остаться ни с чем", — говорит она.
Несмотря на это, в целом у Свиней год будет хорошим, интересным и даже принесет счастье.
"В деловой сфере, возможно, получится поменять профессию, причем летом, — говорит Олег Персидский. — А в личных делах у одиночек появятся новые знакомства и свидания. Не исключено, что произойдет и судьбоносная встреча. Главное, регулярно выходите в люди и избегайте одиночества. Семейным парам стоит больше баловать своих близких".
Свинья/Кабан (1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)
Наступивший год Тигра, по словам Екатерины Морозовой, напомнит Свиньям "американские горки". "Взлеты и падения будут практически во всех сферах жизни. Хочется вас предостеречь от крупных вложений, серьезных трат, кредитов, потому что здесь все непредсказуемо. Лучше что-то не купить сейчас, чем потом остаться ни с чем", — говорит она.
Несмотря на это, в целом у Свиней год будет хорошим, интересным и даже принесет счастье.
"В деловой сфере, возможно, получится поменять профессию, причем летом, — говорит Олег Персидский. — А в личных делах у одиночек появятся новые знакомства и свидания. Не исключено, что произойдет и судьбоносная встреча. Главное, регулярно выходите в люди и избегайте одиночества. Семейным парам стоит больше баловать своих близких".
Крыса (1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)
Чтобы год оказался удачным, Крысам следует взять свое упрямство под контроль. "Вы — гибкие и предприимчивые, поэтому легко подстроитесь под грядущие перемены и многого добьетесь", — уверена Екатерина Морозова.
Главное, быть смелее, прислушиваться к интуиции и советам других людей. В 2022-м не исключены спонтанные и интересные поездки. "Но Крысам лучше избегать экстрима — могут быть травмы", — предупреждает эксперт.
Олег Персидский считает, что у Крыс все сложится благоприятно и в личных делах. Правда, если они возьмут инициативу в свои руки. "Не ждите, что судьба все устроит за вас. Тигр не любит бездействия. Поэтому если находитесь в поисках любви, то активнее знакомьтесь и общайтесь", — советует он. А тем, кто уже состоит в отношениях, стоит меньше придираться к партнеру и больше заботиться о нем.
Крыса (1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)
Чтобы год оказался удачным, Крысам следует взять свое упрямство под контроль. "Вы — гибкие и предприимчивые, поэтому легко подстроитесь под грядущие перемены и многого добьетесь", — уверена Екатерина Морозова.
Главное, быть смелее, прислушиваться к интуиции и советам других людей. В 2022-м не исключены спонтанные и интересные поездки. "Но Крысам лучше избегать экстрима — могут быть травмы", — предупреждает эксперт.
Олег Персидский считает, что у Крыс все сложится благоприятно и в личных делах. Правда, если они возьмут инициативу в свои руки. "Не ждите, что судьба все устроит за вас. Тигр не любит бездействия. Поэтому если находитесь в поисках любви, то активнее знакомьтесь и общайтесь", — советует он. А тем, кто уже состоит в отношениях, стоит меньше придираться к партнеру и больше заботиться о нем.
Бык (1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)
"В 2022 году Быкам особой поддержки от Тигра ждать не приходится. Всего придется добиваться самим", – говорит Екатерина Морозова. Астролог рекомендует представителям этого знака стать более скрытными и осторожными, лишний раз промолчать, если грядет конфликт, но при этом действовать по-своему. "Если есть цель, идите к ней несмотря ни на что", – говорит астролог.
О том, что и без того усердным и старательным Быкам придется трудиться говорит и Персидский. "В начале весны ожидайте интересное предложение, которое может значительно продвинуть по карьерной лестнице. Однако вам нужно будет представить себя как надежного партнера и соблюсти все обязательства", — предупреждает астролог.
Увы, в личной жизни Быков ждет штиль. И тем не менее, некоторым Тигр позволит встретить вторую половинку, а семейным провести год в гармонии.
Бык (1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)
"В 2022 году Быкам особой поддержки от Тигра ждать не приходится. Всего придется добиваться самим", – говорит Екатерина Морозова. Астролог рекомендует представителям этого знака стать более скрытными и осторожными, лишний раз промолчать, если грядет конфликт, но при этом действовать по-своему. "Если есть цель, идите к ней несмотря ни на что", – говорит астролог.
О том, что и без того усердным и старательным Быкам придется трудиться говорит и Персидский. "В начале весны ожидайте интересное предложение, которое может значительно продвинуть по карьерной лестнице. Однако вам нужно будет представить себя как надежного партнера и соблюсти все обязательства", — предупреждает астролог.
Увы, в личной жизни Быков ждет штиль. И тем не менее, некоторым Тигр позволит встретить вторую половинку, а семейным провести год в гармонии.