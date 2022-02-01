https://ria.ru/20220201/gmii-1770519271.html

Импрессионисты вернулись в постоянную экспозицию Пушкинского музея

Импрессионисты вернулись в постоянную экспозицию Пушкинского музея - РИА Новости, 01.02.2022

Импрессионисты вернулись в постоянную экспозицию Пушкинского музея

Постоянная экспозиция второго и третьего этажей Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков вновь открыта к посещению в ГМИИ имени Пушкина. В нее... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T18:48

2022-02-01T18:48

2022-02-01T18:48

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Постоянная экспозиция второго и третьего этажей Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков вновь открыта к посещению в ГМИИ имени Пушкина. В нее вошли как "постоянные участники", так и работы, хранившиеся в запасниках, - Гогена, Сезанна, Дега, Пикассо, Ренуара, Моне, передает корреспондент РИА Новости.Ранее экспозиция была временно закрыта, поскольку в конце августа большая часть картин уехала в Париж на выставку "Коллекция Морозовых. Шедевры нового искусства" в Фонде Луи Виттон. В течение этого периода в Галерее было открыто одновременно три выставки — "Современная графика из собрания Центра Помпиду. Дар Флоранс и Даниэля Герлен" на первом этаже, "Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли" на втором этаже, куда также входили картины из основной экспозиции, и "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" на третьем этаже.В залах второго этажа в вернувшейся экспозиции представлены работы художников XIX века — Делакруа, Гойи, Фридриха, в том числе барбизонцев и импрессионистов. Посетители увидят такие работы, как "Голубые танцовщицы" Эдгара Дега, "Белые кувшинки" и "Завтрак на траве" Клода Моне, "Ночной праздник на воде" Гастона Ла Туша, "Нагая женщина, сидящая на кушетке" Ренуара."Работы Клода Моне мы расположили возле искусства Синьяка — сохраняя традиции импрессионизма, мы перемежаем его с неоимпрессионизмом. Они очень любопытно взаимодействуют между собой, поскольку это вещи одних лет, но они очень не похожи. Мы, как кураторы, реконструируем этот острый момент в истории импрессионизма и не отказали себе в удовольствии завести интригу в экспозицию — вещи те же, но взаимодействуют по-новому", — сказал старший научный сотрудник-хранитель музея Алексей Петухов.Зал Ренуара включает работы живописцев, на которых повлиял художник, — например, зрители могут ознакомиться с полотном "Дорога в школу в Эдаме" кисти Макса Либермана.В центре зала, посвященного Парижу, находится полотно "Дым окружной парижской железной дороги", написанное в 1885 году Луиджи Луаром. По словам Петухова, отдельный "парижский зал" — это традиция и своеобразное "виртуальное путешествие в Париж прекрасной эпохи" через картины художников, вдохновленных городом.Особую ценность представляет небольшая работа "Ночь и день", написанная около 1900 года Одилоном Редоном — ее достали из запасников специально для обновленной экспозиции. Как признался Петухов, ее в музее показывают крайне редко, поскольку это "очень тонкая, хрупкая пастель". По мнению хранителя, картина Редона "источает мистику, некий французский космизм".Раньше в одном из залов находились работы из коллекции Сергея Третьякова, который, в отличие от брата Павла, собирал не русское искусство, а современное западное. "Масса произведений из коллекции Сергея Третьякова ушла в Дом-музей братьев Третьяковых, и их нужно было заменить. Значительное число работ здесь достали из запасников. Атмосфера его собрания состоит из пейзажей барбизонской школы и главная жемчужина здесь, которую мы не отдали коллегам — "Деревенская любовь" Жюля Бастьена-Лепажа, которая хранится в ГМИИ с 1948 года", — сказал Петухов в ходе экскурсии.Некоторые работы залов второго этажа не выставлялись ранее или выставлялись, но очень давно из-за исключительной хрупкости и требований бережного хранения — например, "Дама у окна" Анри де Тулуз-Лотрека. По словам Петухова, ее не рекомендуется выставлять надолго, сейчас ГМИИ старается показывать эту работу редко, потому что, "как ни старайся, картон все же ранимая история, он выгорает".На третьем этаже разместились полотна постимпрессионистов. Там расположены такие шедевры, как "Слепой нищий с мальчиком" Пабло Пикассо, "Импровизация 20. Две лошади" Василия Кандинского, "Муза, вдохновляющая поэта" Анри Руссо, "А, ты ревнуешь?" Поля Гогена, "Пьеро и Арлекин" Поля Сезанна, а также шесть работ фовиста Альбера Марке.Отдельного внимания заслуживает самое раннее полотно Анри Матисса из собрания ГМИИ — "Корсиканский пейзаж. Оливы", написанное в 1898 году. "Пейзаж в прошлом году у нас попросило представительство Корсики — на выставку "Матисс на Корсике". Эта вещь впервые за более чем столетие своей истории совершила вот такой вояж туда, где была когда-то создана", — рассказал Петухов.В залах третьего этажа также, как и в залах второго, есть очень хрупкие работы, увидевшие свет ради экспозиции. Например, "Баржи на сене" Мориса Вламинка, по словам Петухова, "написана чересчур эмоционально и находится в крайне слабом состоянии", а картина "Купание в озере" Жоржа Руо изображена на бумаге, наклеенной на картон — единственная вещь Руо в собрании в ГМИИ, которая к тому же "провела в запаснике" около семи лет.Также на третьем этаже представлена небольшая коллекция итальянского искусства XX столетия — здесь расположены и "экзотические" работы, такие как "Девушка в мастерской" Феличе Казорати, и более известные, как "Воскресенье калабрийского рабочего в Риме" Ренато Гуттузо.

https://ria.ru/20220127/morozovy-1769778732.html

https://ria.ru/20220130/tretyakovy-1769736885.html

https://ria.ru/20211019/reekspozitsiya-1755157934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новости культуры, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, музеи, выставки, куда сходить , василий кандинский, анри матисс, пабло пикассо, поль сезанн, поль гоген, клод моне