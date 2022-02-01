Импрессионисты вернулись в постоянную экспозицию Пушкинского музея
Импрессионисты вернулись в постоянную экспозицию Пушкинского музея
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКартина Клода Моне "Белые кувшинки" на обновленной экспозиции в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Постоянная экспозиция второго и третьего этажей Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков вновь открыта к посещению в ГМИИ имени Пушкина. В нее вошли как "постоянные участники", так и работы, хранившиеся в запасниках, - Гогена, Сезанна, Дега, Пикассо, Ренуара, Моне, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее экспозиция была временно закрыта, поскольку в конце августа большая часть картин уехала в Париж на выставку "Коллекция Морозовых. Шедевры нового искусства" в Фонде Луи Виттон.
В течение этого периода в Галерее было открыто одновременно три выставки — "Современная графика из собрания Центра Помпиду. Дар Флоранс и Даниэля Герлен" на первом этаже, "Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли" на втором этаже, куда также входили картины из основной экспозиции, и "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" на третьем этаже.
В залах второго этажа в вернувшейся экспозиции представлены работы художников XIX века — Делакруа, Гойи, Фридриха, в том числе барбизонцев и импрессионистов. Посетители увидят такие работы, как "Голубые танцовщицы" Эдгара Дега, "Белые кувшинки" и "Завтрак на траве" Клода Моне, "Ночной праздник на воде" Гастона Ла Туша, "Нагая женщина, сидящая на кушетке" Ренуара.
"Работы Клода Моне мы расположили возле искусства Синьяка — сохраняя традиции импрессионизма, мы перемежаем его с неоимпрессионизмом. Они очень любопытно взаимодействуют между собой, поскольку это вещи одних лет, но они очень не похожи. Мы, как кураторы, реконструируем этот острый момент в истории импрессионизма и не отказали себе в удовольствии завести интригу в экспозицию — вещи те же, но взаимодействуют по-новому", — сказал старший научный сотрудник-хранитель музея Алексей Петухов.
Зал Ренуара включает работы живописцев, на которых повлиял художник, — например, зрители могут ознакомиться с полотном "Дорога в школу в Эдаме" кисти Макса Либермана.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетители у картины Луиджи Луара "Дым окружной парижской железной дороги (Парижской предместье)" на обновленной экспозиции в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.
Посетители у картины Луиджи Луара "Дым окружной парижской железной дороги (Парижской предместье)" на обновленной экспозиции в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.
В центре зала, посвященного Парижу, находится полотно "Дым окружной парижской железной дороги", написанное в 1885 году Луиджи Луаром. По словам Петухова, отдельный "парижский зал" — это традиция и своеобразное "виртуальное путешествие в Париж прекрасной эпохи" через картины художников, вдохновленных городом.
Особую ценность представляет небольшая работа "Ночь и день", написанная около 1900 года Одилоном Редоном — ее достали из запасников специально для обновленной экспозиции. Как признался Петухов, ее в музее показывают крайне редко, поскольку это "очень тонкая, хрупкая пастель". По мнению хранителя, картина Редона "источает мистику, некий французский космизм".
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетительница у картины Одилона Редона "День и ночь" на обновленной экспозиции в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.
Посетительница у картины Одилона Редона "День и ночь" на обновленной экспозиции в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.
Раньше в одном из залов находились работы из коллекции Сергея Третьякова, который, в отличие от брата Павла, собирал не русское искусство, а современное западное. "Масса произведений из коллекции Сергея Третьякова ушла в Дом-музей братьев Третьяковых, и их нужно было заменить.
Значительное число работ здесь достали из запасников. Атмосфера его собрания состоит из пейзажей барбизонской школы и главная жемчужина здесь, которую мы не отдали коллегам — "Деревенская любовь" Жюля Бастьена-Лепажа, которая хранится в ГМИИ с 1948 года", — сказал Петухов в ходе экскурсии.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетители у картины Жюля Бастьена-Лепажа "Деревенская любовь" на обновленной экспозиции в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.
Посетители у картины Жюля Бастьена-Лепажа "Деревенская любовь" на обновленной экспозиции в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.
Некоторые работы залов второго этажа не выставлялись ранее или выставлялись, но очень давно из-за исключительной хрупкости и требований бережного хранения — например, "Дама у окна" Анри де Тулуз-Лотрека. По словам Петухова, ее не рекомендуется выставлять надолго, сейчас ГМИИ старается показывать эту работу редко, потому что, "как ни старайся, картон все же ранимая история, он выгорает".
На третьем этаже разместились полотна постимпрессионистов. Там расположены такие шедевры, как "Слепой нищий с мальчиком" Пабло Пикассо, "Импровизация 20. Две лошади" Василия Кандинского, "Муза, вдохновляющая поэта" Анри Руссо, "А, ты ревнуешь?" Поля Гогена, "Пьеро и Арлекин" Поля Сезанна, а также шесть работ фовиста Альбера Марке.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКартина Мэри Кэссетт "Мать и дитя" на обновленной экспозиции в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.
Картина Мэри Кэссетт "Мать и дитя" на обновленной экспозиции в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.
Отдельного внимания заслуживает самое раннее полотно Анри Матисса из собрания ГМИИ — "Корсиканский пейзаж. Оливы", написанное в 1898 году. "Пейзаж в прошлом году у нас попросило представительство Корсики — на выставку "Матисс на Корсике". Эта вещь впервые за более чем столетие своей истории совершила вот такой вояж туда, где была когда-то создана", — рассказал Петухов.
В залах третьего этажа также, как и в залах второго, есть очень хрупкие работы, увидевшие свет ради экспозиции. Например, "Баржи на сене" Мориса Вламинка, по словам Петухова, "написана чересчур эмоционально и находится в крайне слабом состоянии", а картина "Купание в озере" Жоржа Руо изображена на бумаге, наклеенной на картон — единственная вещь Руо в собрании в ГМИИ, которая к тому же "провела в запаснике" около семи лет.
Также на третьем этаже представлена небольшая коллекция итальянского искусства XX столетия — здесь расположены и "экзотические" работы, такие как "Девушка в мастерской" Феличе Казорати, и более известные, как "Воскресенье калабрийского рабочего в Риме" Ренато Гуттузо.
19 октября 2021, 12:50КультураФранцузский сценограф поменял экспозицию в залах ГМИИ имени Пушкина