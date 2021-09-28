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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210928/khausner-1752057612.html
В Пушкинском музее открылась выставка "Ксения Хауснер. Правдивая ложь"
В Пушкинском музее открылась выставка "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" - РИА Новости, 28.09.2021
В Пушкинском музее открылась выставка "Ксения Хауснер. Правдивая ложь"
В галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина для посетителей открылась выставка австрийской художницы "Ксения Хауснер. Правдивая... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:44
2021-09-28T11:06
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выставки
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина для посетителей открылась выставка австрийской художницы "Ксения Хауснер. Правдивая ложь", сообщил РИА Новости куратор выставки Данила Булатов.Экспозиция развернулась в семи залах. В них представлены 30 живописных работ и 11 фотографий — они были созданы художницей в ходе подготовки к написанию картин.Одна из ключевых тем, к которым в своем творчестве обращается Хауснер – роль женщины в жизни и в искусстве. С помощью ярких цветов и широких мазков художница создает некую альтернативную реальность. В ней доминируют женщины. Мужчинам отведены лишь второстепенные роли.Ксения Хауснер родилась в 1951 году в артистической семье, изучала сценографию в Вене и Лондоне, с 1977 года создавала декорации для пьес и опер, сотрудничая с самыми престижными театральными институциями мира – от Королевского театра Ковент-Гарден до Зальцбургского фестиваля. В 1992 году художница решила посвятить себя исключительно живописи.Ретроспектива художницы проходит в сотрудничестве с музеем Альбертина в Вене и при поддержке Федерального министерства искусства, культуры, государственной службы и спорта Австрии.Экспозиция продлится до 16 января 2022 года. Посетить ее можно в обычные часы работы музея.
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новости культуры, искусство, живопись, фотография, москва, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, музеи
10:44 28.09.2021 (обновлено: 11:06 28.09.2021)
 
В Пушкинском музее открылась выставка "Ксения Хауснер. Правдивая ложь"

В ГМИИ имени Пушкина открылась выставка австрийской художницы Ксении Хауснер

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыставка "Ксения Хауснер. Правдивая ложь"
Выставка Ксения Хауснер. Правдивая ложь - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина для посетителей открылась выставка австрийской художницы "Ксения Хауснер. Правдивая ложь", сообщил РИА Новости куратор выставки Данила Булатов.
Экспозиция развернулась в семи залах. В них представлены 30 живописных работ и 11 фотографий — они были созданы художницей в ходе подготовки к написанию картин.

"Обычно (художница — Прим. ред.) фотографирует какие-то сцены, сконструированные у себя в мастерской, или персонажей. Потом намечает композицию на своих "панелях", потом снова приглашает людей позировать. Ей очень важно живое присутствие человека", — отметил Булатов.

Одна из ключевых тем, к которым в своем творчестве обращается Хауснер – роль женщины в жизни и в искусстве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Художница Ксения Хауснер и научный сотрудник ГМИИ имени Пушкина, куратор выставки Данила Булатов.

Выставка Ксения Хауснер. Правдивая ложь
1 из 3

Художница Ксения Хауснер и научный сотрудник ГМИИ имени Пушкина, куратор выставки Данила Булатов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Куратор выставки Данила Булатов во время пресс-показа выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина в Москве.

Выставка Ксения Хауснер. Правдивая ложь
2 из 3

Куратор выставки Данила Булатов во время пресс-показа выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Художница Ксения Хауснер.

Выставка Ксения Хауснер. Правдивая ложь
3 из 3

Художница Ксения Хауснер.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 3

Художница Ксения Хауснер и научный сотрудник ГМИИ имени Пушкина, куратор выставки Данила Булатов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 3

Куратор выставки Данила Булатов во время пресс-показа выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 3

Художница Ксения Хауснер.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
С помощью ярких цветов и широких мазков художница создает некую альтернативную реальность. В ней доминируют женщины. Мужчинам отведены лишь второстепенные роли.
"Моя вселенная – женская. Женщины – ключевой элемент в моем творчестве, в моих произведениях они выступают как представители всех гендеров. Я работаю над общечеловеческими темами с женским актерским составом", – приводят слова Ксении Хауснер в ГМИИ имени Пушкина.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Художница Ксения Хауснер во время пресс-показа своей выставки в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина в Москве.

Художница Ксения Хауснер во время пресс-показа выставки Ксения Хауснер. Правдивая ложь в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве.
1 из 3

Художница Ксения Хауснер во время пресс-показа своей выставки в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Куратор выставки Данила Булатов во время пресс-показа выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь"

Куратор выставки Данила Булатов во время пресс-показа выставки Ксения Хауснер. Правдивая ложь в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве.
2 из 3

Куратор выставки Данила Булатов во время пресс-показа выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Данила Булатов во время пресс-показа выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина в Москве.

Научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, куратор выставки Данила Булатов во время пресс-показа выставки Ксения Хауснер. Правдивая ложь в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве.
3 из 3

Данила Булатов во время пресс-показа выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 3

Художница Ксения Хауснер во время пресс-показа своей выставки в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 3

Куратор выставки Данила Булатов во время пресс-показа выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 3

Данила Булатов во время пресс-показа выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Ксения Хауснер родилась в 1951 году в артистической семье, изучала сценографию в Вене и Лондоне, с 1977 года создавала декорации для пьес и опер, сотрудничая с самыми престижными театральными институциями мира – от Королевского театра Ковент-Гарден до Зальцбургского фестиваля. В 1992 году художница решила посвятить себя исключительно живописи.
Ретроспектива художницы проходит в сотрудничестве с музеем Альбертина в Вене и при поддержке Федерального министерства искусства, культуры, государственной службы и спорта Австрии.
Экспозиция продлится до 16 января 2022 года. Посетить ее можно в обычные часы работы музея.
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