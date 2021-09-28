https://ria.ru/20210928/khausner-1752057612.html

В Пушкинском музее открылась выставка "Ксения Хауснер. Правдивая ложь"

В Пушкинском музее открылась выставка "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" - РИА Новости, 28.09.2021

В Пушкинском музее открылась выставка "Ксения Хауснер. Правдивая ложь"

В галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина для посетителей открылась выставка австрийской художницы "Ксения Хауснер. Правдивая... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:44

2021-09-28T10:44

2021-09-28T11:06

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина для посетителей открылась выставка австрийской художницы "Ксения Хауснер. Правдивая ложь", сообщил РИА Новости куратор выставки Данила Булатов.Экспозиция развернулась в семи залах. В них представлены 30 живописных работ и 11 фотографий — они были созданы художницей в ходе подготовки к написанию картин.Одна из ключевых тем, к которым в своем творчестве обращается Хауснер – роль женщины в жизни и в искусстве. С помощью ярких цветов и широких мазков художница создает некую альтернативную реальность. В ней доминируют женщины. Мужчинам отведены лишь второстепенные роли.Ксения Хауснер родилась в 1951 году в артистической семье, изучала сценографию в Вене и Лондоне, с 1977 года создавала декорации для пьес и опер, сотрудничая с самыми престижными театральными институциями мира – от Королевского театра Ковент-Гарден до Зальцбургского фестиваля. В 1992 году художница решила посвятить себя исключительно живописи.Ретроспектива художницы проходит в сотрудничестве с музеем Альбертина в Вене и при поддержке Федерального министерства искусства, культуры, государственной службы и спорта Австрии.Экспозиция продлится до 16 января 2022 года. Посетить ее можно в обычные часы работы музея.

https://ria.ru/20210922/teatrokratiya-1751260460.html

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новости культуры, искусство, живопись, фотография, москва, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, музеи