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В Пушкинском музее открылась выставка "Ксения Хауснер. Правдивая ложь"
В Пушкинском музее открылась выставка "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" - РИА Новости, 28.09.2021
В Пушкинском музее открылась выставка "Ксения Хауснер. Правдивая ложь"
В галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина для посетителей открылась выставка австрийской художницы "Ксения Хауснер. Правдивая... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:44
2021-09-28T10:44
2021-09-28T11:06
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина для посетителей открылась выставка австрийской художницы "Ксения Хауснер. Правдивая ложь", сообщил РИА Новости куратор выставки Данила Булатов.Экспозиция развернулась в семи залах. В них представлены 30 живописных работ и 11 фотографий — они были созданы художницей в ходе подготовки к написанию картин.Одна из ключевых тем, к которым в своем творчестве обращается Хауснер – роль женщины в жизни и в искусстве. С помощью ярких цветов и широких мазков художница создает некую альтернативную реальность. В ней доминируют женщины. Мужчинам отведены лишь второстепенные роли.Ксения Хауснер родилась в 1951 году в артистической семье, изучала сценографию в Вене и Лондоне, с 1977 года создавала декорации для пьес и опер, сотрудничая с самыми престижными театральными институциями мира – от Королевского театра Ковент-Гарден до Зальцбургского фестиваля. В 1992 году художница решила посвятить себя исключительно живописи.Ретроспектива художницы проходит в сотрудничестве с музеем Альбертина в Вене и при поддержке Федерального министерства искусства, культуры, государственной службы и спорта Австрии.Экспозиция продлится до 16 января 2022 года. Посетить ее можно в обычные часы работы музея.
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новости культуры, искусство, живопись, фотография, москва, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, музеи
10:44 28.09.2021 (обновлено: 11:06 28.09.2021)
В Пушкинском музее открылась выставка "Ксения Хауснер. Правдивая ложь"
В ГМИИ имени Пушкина открылась выставка австрийской художницы Ксении Хауснер
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина для посетителей открылась выставка австрийской художницы "Ксения Хауснер. Правдивая ложь", сообщил РИА Новости куратор выставки Данила Булатов.
Экспозиция развернулась в семи залах. В них представлены 30 живописных работ и 11 фотографий — они были созданы художницей в ходе подготовки к написанию картин.
"Обычно (художница — Прим. ред.) фотографирует какие-то сцены, сконструированные у себя в мастерской, или персонажей. Потом намечает композицию на своих "панелях", потом снова приглашает людей позировать. Ей очень важно живое присутствие человека", — отметил Булатов.
Одна из ключевых тем, к которым в своем творчестве обращается Хауснер – роль женщины в жизни и в искусстве.
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Художница Ксения Хауснер и научный сотрудник ГМИИ имени Пушкина, куратор выставки Данила Булатов.
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Куратор выставки Данила Булатов во время пресс-показа выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина в Москве.
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Художница Ксения Хауснер.
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Художница Ксения Хауснер и научный сотрудник ГМИИ имени Пушкина, куратор выставки Данила Булатов.
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Куратор выставки Данила Булатов во время пресс-показа выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина в Москве.
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Художница Ксения Хауснер.
С помощью ярких цветов и широких мазков художница создает некую альтернативную реальность. В ней доминируют женщины. Мужчинам отведены лишь второстепенные роли.
"Моя вселенная – женская. Женщины – ключевой элемент в моем творчестве, в моих произведениях они выступают как представители всех гендеров. Я работаю над общечеловеческими темами с женским актерским составом", – приводят слова Ксении Хауснер в ГМИИ имени Пушкина.
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Художница Ксения Хауснер во время пресс-показа своей выставки в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина в Москве.
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Куратор выставки Данила Булатов во время пресс-показа выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь"
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Данила Булатов во время пресс-показа выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина в Москве.
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Художница Ксения Хауснер во время пресс-показа своей выставки в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина в Москве.
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Куратор выставки Данила Булатов во время пресс-показа выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь"
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Данила Булатов во время пресс-показа выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина в Москве.
Ксения Хауснер родилась в 1951 году в артистической семье, изучала сценографию в Вене и Лондоне, с 1977 года создавала декорации для пьес и опер, сотрудничая с самыми престижными театральными институциями мира – от Королевского театра Ковент-Гарден до Зальцбургского фестиваля. В 1992 году художница решила посвятить себя исключительно живописи.
Ретроспектива художницы проходит в сотрудничестве с музеем Альбертина в Вене и при поддержке Федерального министерства искусства, культуры, государственной службы и спорта Австрии.
Экспозиция продлится до 16 января 2022 года. Посетить ее можно в обычные часы работы музея.