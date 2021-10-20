08:00 20.10.2021 (обновлено: 13:30 20.10.2021)
Модильяни и итальянские футуристы встретились в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКуратор Елена Степкина возле картины художника Амедео Модильяни "Портрет художника Фрэнка Хэвиленда" (1914 г.) на выставке "Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Ольга Распопова. В Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина привезли коллекцию Джанни Маттиоли — это редкая возможность увидеть работы итальянских футуристов, в России их практически нет. А ведь именно они первыми решили безжалостно отрицать классическое наследие, что позже эхом донеслось до нас, превратившись в знаменитое "сбросить с парохода современности". О том, как итальянцы встретились с французами в Москве, — в материале РИА Новости.
Заклятые друзья
Случай почти анекдотический. Флорентийский критик и художник Арденго Соффичи в 1911 году написал разгромную статью про выставку футуристов в Милане. Взбешенный Умберто Боччони, один из участников, поехал разбираться, прихватив с собой друзей. Обидчика обнаружили в модном кафе, враги сцепились, и в итоге все оказались в полицейском участке.
Однако за решеткой идейные соперники нашли время спокойно поговорить и помирились. Не навсегда, конечно, — итальянцы, как известно, народ темпераментный — но хотя бы на несколько лет.
Как напоминание о той драке картины Арденго Соффичи и его соратников теперь висят прямо напротив команды Умберто Боччони. Заклятые друзья встретились лицом к лицу — но уже в России.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетители возле картины художника Луиджи Руссоло "Плотность тумана" (1912) на выставке "Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли"
Посетители возле картины художника Луиджи Руссоло "Плотность тумана" (1912) на выставке "Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли"
Кстати, та экспозиция в Милане называлась L'arte libera, или "Свободное искусство", — и под таким же девизом проходит новая выставка в ГМИИ, в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков.
В залах нашлось место для 26 произведений итальянских авангардистов из коллекции Джанни Маттиоли. Он тоже личность интересная. "Я бы сравнила его с нашими знаменитыми коллекционерами Щукиным и Морозовым. Он обладал тем же чутьем, умением предугадывать значимость новых художественных судеб", — говорит директор музея Марина Лошак.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосол Италии в России Джорджио Стараче и директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак (слева) на предварительном показе работы Амедео Модильяни "Портрет художника Ф. Хэвиленда" из коллекции Джанни Маттиоли в особняке Берга в Денежном переулке в Москве
Посол Италии в России Джорджио Стараче и директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак (слева) на предварительном показе работы Амедео Модильяни "Портрет художника Ф. Хэвиленда" из коллекции Джанни Маттиоли в особняке Берга в Денежном переулке в Москве
А еще он был self-made man: в пятнадцать лет бросил школу, работал посыльным на фабрике, потом стал крупным торговцем хлопком. Разбогатев, увлекся искусством и устроил музей для всех желающих у себя в миланской квартире.
Основную часть коллекции Маттиоли сформировал с 1943-го по 1953-й, причем интересны ему были полотна, созданные в 1910-1921 годах. На малое не разменивался, так что действительно собрал лучшее из того периода.
"Это экспозиция "икон" — здесь нет ни одной средней работы, только эталонные вещи", — считает Лошак.
"Всего 26 произведений, но они знакомят со всеми новаторскими тенденциями в искусстве Италии во второй половине ХХ века", — указывает куратор Елена Степкина.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетительница возле картины художника Оттоне Розаи "Декомпозиция дороги" (1914) на выставке "Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли" в ГМИИ
Посетительница возле картины художника Оттоне Розаи "Декомпозиция дороги" (1914) на выставке "Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли" в ГМИИ
В 1972-м коллекцию Маттиоли, которая считается одной из самых значимых частных в мире, признали национальным достоянием Италии.
И до Москвы доехали
Собрание Джанни Маттиоли сейчас — часть пинакотеки Брера в Милане. Но полотна поездили по миру: побывали в Национальном музее современного искусства в Киото, в Коллекции Пегги Гуггенхайм в Венеции. В благодарность за организованную в Милане выставку "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве", где показаны вещи из Русского музея, картины привезли в Санкт-Петербург. А потом итальянцы решили — почему бы не устроить гастроли и в Москве? Так футуристы попали в столицу.
"Я называю наши страны "культурными сверхдержавами", и таких проектов должно быть больше", — заявил посол Италии Джорджо Стараче.
Коллекция вроде та же самая — два с половиной десятка картин. Да и принцип похож — "создать диалог с постоянной экспозицией". Однако выставки в Москве и Петербурге получились совершенно разные. В Северной столице полотна итальянцев разместили в отдельном зале, которому предшествовала галерея с 50 работами российских художников: Натальи Гончаровой, Давида Бурлюка, Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Любови Поповой.
Если в Русском музее сначала "высказывалась" одна группа, а потом другая, то в ГМИИ попытались создать видимость настоящего диалога (точнее, спора) с французской школой.
Например, "Голубая танцовщица" Джино Северини висит прямо напротив знаменитых балерин кисти Дега. Пейзаж Джорджо Моранди соседствует с сезанновским — так итальянец "встретился" с кумиром, манере которого подражал после того, как увидел выставку мэтра в римском Сецессионе.
Но где-то сходство неочевидно, и надо очень хорошо знать историю искусства, чтобы понять логику размещения картин. Так, в матиссовском зале обосновался "Портрет Жильбера Клавеля" Фортунато Деперо. Куратор Елена Степкина объясняет: художник сотрудничал с Дягилевым — ему поручили макеты декораций и эскизы костюмов для балета "Песнь соловья". Но в итоге заказ достался Анри Maтиссу.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетитель возле картины художника Умберто Боччони "Материя" (1912) на выставке "Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли" в ГМИИ
Посетитель возле картины художника Умберто Боччони "Материя" (1912) на выставке "Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли" в ГМИИ
Физики и лирики
Одиннадцать работ, для которых в постоянной коллекции параллелей не нашлось, повесили в отдельный зал с желтыми стенами. Тут-то как раз снова и столкнулись флорентийская и миланская группировки футуристов. И почти сразу видно, почему они так ссорились: первые ближе кубизму, статике Пикассо и Брака. У миланцев же больше динамики.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетитель возле картины художника Карло Карра "Любовница инженера" (1921) на выставке "Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли"
Посетитель возле картины художника Карло Карра "Любовница инженера" (1921) на выставке "Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли"
"Джакомо Балла, который занимался фотографией, говорил: когда лошадь бежит, у нее двадцать ног, а не четыре", — рассказывает Степкина. А на картине "Динамизм велосипедиста" Боччони сперва даже не замечаешь спортсмена — из-за вибрации движения, которое так любили футуристы, выступавшие против любого застоя.
"По образованию я физик и раньше думал, что искусство не очень мне интересно. Но потом понял, что в работах футуристов нашел отражение научный подход", — признается внук Маттиоли — Джакомо Росси, приехавший на открытие.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВладелец коллекции, внук Джанни Маттиоли Джакомо Росси на выставке "Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли" в ГМИИ
Владелец коллекции, внук Джанни Маттиоли Джакомо Росси на выставке "Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли" в ГМИИ
Томазо Маринетти в манифесте 1909 года, который футуристы приняли как руководство к действию, писал: "Мы восхищаемся новой красотой — красотой скорости, <…> хотим воспеть человека у руля машины..."
Кстати, Маринетти, который побывал в России в 1914-м, с восхищением говорил: "Это страна футуризма, где нет ужасного гнета прошлого, под которым задыхается Европа". Правда, русские футуристы, тоже готовые надавать "пощечин общественному вкусу" и сбросить Пушкина, Толстого, Достоевского и прочих с "парохода современности", лекции Маринетти в Москве и Петербурге в основном бойкотировали. Считали, что сами лучше знают.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКуратор выставки Елена Степкина возле картины художника Амедео Модильяни "Портрет художника Фрэнка Хэвиленда" (1914)
Куратор выставки Елена Степкина возле картины художника Амедео Модильяни "Портрет художника Фрэнка Хэвиленда" (1914)
Ближе к концу экспозиции особняком висит "Портрет художника Фрэнка Хэвиленда" Амедео Модильяни. Он и тут, как при жизни, словно соблюдает нейтралитет.
Жаль, что в максимализме и стремлении избавиться от прошлого итальянские футуристы зашли слишком далеко — до поддержки фашизма, что им потом не простили. Но это — уже часть истории. А на картинах видишь лишь лучшее: непрерывный поиск, эксперименты, динамику, которые и сейчас, спустя сто лет, заряжают пульсирующей энергией.
"Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли". До 16 января.