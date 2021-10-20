https://ria.ru/20211020/futuristy-1755250998.html

Модильяни и итальянские футуристы встретились в Москве

Модильяни и итальянские футуристы встретились в Москве - РИА Новости, 20.10.2021

Модильяни и итальянские футуристы встретились в Москве

В Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина привезли коллекцию Джанни Маттиоли — это редкая возможность увидеть работы итальянских... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T08:00

2021-10-20T08:00

2021-10-20T13:30

культура

искусство

живопись

венеция

италия

русский музей

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

марина лошак

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Ольга Распопова. В Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина привезли коллекцию Джанни Маттиоли — это редкая возможность увидеть работы итальянских футуристов, в России их практически нет. А ведь именно они первыми решили безжалостно отрицать классическое наследие, что позже эхом донеслось до нас, превратившись в знаменитое "сбросить с парохода современности". О том, как итальянцы встретились с французами в Москве, — в материале РИА Новости.Заклятые друзьяСлучай почти анекдотический. Флорентийский критик и художник Арденго Соффичи в 1911 году написал разгромную статью про выставку футуристов в Милане. Взбешенный Умберто Боччони, один из участников, поехал разбираться, прихватив с собой друзей. Обидчика обнаружили в модном кафе, враги сцепились, и в итоге все оказались в полицейском участке. Однако за решеткой идейные соперники нашли время спокойно поговорить и помирились. Не навсегда, конечно, — итальянцы, как известно, народ темпераментный — но хотя бы на несколько лет.Как напоминание о той драке картины Арденго Соффичи и его соратников теперь висят прямо напротив команды Умберто Боччони. Заклятые друзья встретились лицом к лицу — но уже в России. Кстати, та экспозиция в Милане называлась L'arte libera, или "Свободное искусство", — и под таким же девизом проходит новая выставка в ГМИИ, в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков.В залах нашлось место для 26 произведений итальянских авангардистов из коллекции Джанни Маттиоли. Он тоже личность интересная. "Я бы сравнила его с нашими знаменитыми коллекционерами Щукиным и Морозовым. Он обладал тем же чутьем, умением предугадывать значимость новых художественных судеб", — говорит директор музея Марина Лошак.А еще он был self-made man: в пятнадцать лет бросил школу, работал посыльным на фабрике, потом стал крупным торговцем хлопком. Разбогатев, увлекся искусством и устроил музей для всех желающих у себя в миланской квартире.Основную часть коллекции Маттиоли сформировал с 1943-го по 1953-й, причем интересны ему были полотна, созданные в 1910-1921 годах. На малое не разменивался, так что действительно собрал лучшее из того периода. "Всего 26 произведений, но они знакомят со всеми новаторскими тенденциями в искусстве Италии во второй половине ХХ века", — указывает куратор Елена Степкина.В 1972-м коллекцию Маттиоли, которая считается одной из самых значимых частных в мире, признали национальным достоянием Италии.И до Москвы доехалиСобрание Джанни Маттиоли сейчас — часть пинакотеки Брера в Милане. Но полотна поездили по миру: побывали в Национальном музее современного искусства в Киото, в Коллекции Пегги Гуггенхайм в Венеции. В благодарность за организованную в Милане выставку "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве", где показаны вещи из Русского музея, картины привезли в Санкт-Петербург. А потом итальянцы решили — почему бы не устроить гастроли и в Москве? Так футуристы попали в столицу.Коллекция вроде та же самая — два с половиной десятка картин. Да и принцип похож — "создать диалог с постоянной экспозицией". Однако выставки в Москве и Петербурге получились совершенно разные. В Северной столице полотна итальянцев разместили в отдельном зале, которому предшествовала галерея с 50 работами российских художников: Натальи Гончаровой, Давида Бурлюка, Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Любови Поповой.Если в Русском музее сначала "высказывалась" одна группа, а потом другая, то в ГМИИ попытались создать видимость настоящего диалога (точнее, спора) с французской школой.Например, "Голубая танцовщица" Джино Северини висит прямо напротив знаменитых балерин кисти Дега. Пейзаж Джорджо Моранди соседствует с сезанновским — так итальянец "встретился" с кумиром, манере которого подражал после того, как увидел выставку мэтра в римском Сецессионе.Но где-то сходство неочевидно, и надо очень хорошо знать историю искусства, чтобы понять логику размещения картин. Так, в матиссовском зале обосновался "Портрет Жильбера Клавеля" Фортунато Деперо. Куратор Елена Степкина объясняет: художник сотрудничал с Дягилевым — ему поручили макеты декораций и эскизы костюмов для балета "Песнь соловья". Но в итоге заказ достался Анри Maтиссу.Физики и лирикиОдиннадцать работ, для которых в постоянной коллекции параллелей не нашлось, повесили в отдельный зал с желтыми стенами. Тут-то как раз снова и столкнулись флорентийская и миланская группировки футуристов. И почти сразу видно, почему они так ссорились: первые ближе кубизму, статике Пикассо и Брака. У миланцев же больше динамики."Джакомо Балла, который занимался фотографией, говорил: когда лошадь бежит, у нее двадцать ног, а не четыре", — рассказывает Степкина. А на картине "Динамизм велосипедиста" Боччони сперва даже не замечаешь спортсмена — из-за вибрации движения, которое так любили футуристы, выступавшие против любого застоя.Томазо Маринетти в манифесте 1909 года, который футуристы приняли как руководство к действию, писал: "Мы восхищаемся новой красотой — красотой скорости, <…> хотим воспеть человека у руля машины..."Кстати, Маринетти, который побывал в России в 1914-м, с восхищением говорил: "Это страна футуризма, где нет ужасного гнета прошлого, под которым задыхается Европа". Правда, русские футуристы, тоже готовые надавать "пощечин общественному вкусу" и сбросить Пушкина, Толстого, Достоевского и прочих с "парохода современности", лекции Маринетти в Москве и Петербурге в основном бойкотировали. Считали, что сами лучше знают.Ближе к концу экспозиции особняком висит "Портрет художника Фрэнка Хэвиленда" Амедео Модильяни. Он и тут, как при жизни, словно соблюдает нейтралитет.Жаль, что в максимализме и стремлении избавиться от прошлого итальянские футуристы зашли слишком далеко — до поддержки фашизма, что им потом не простили. Но это — уже часть истории. А на картинах видишь лишь лучшее: непрерывный поиск, эксперименты, динамику, которые и сейчас, спустя сто лет, заряжают пульсирующей энергией."Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли". До 16 января.

https://ria.ru/20210716/futurizm-1741519595.html

https://ria.ru/20211019/biennale-1753768533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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