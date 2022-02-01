Зеленский заявил, что Британия помогает Украине укреплять флот
Президент Зеленский заявил, что Британия помогает Украине укреплять флот
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Лондон сотрудничают в вопросе укрепления украинского военно-морского флота, стороны перешли к практической части в этом вопросе.
"Я хочу сказать, что вопрос развитого и построенного военно-морского флота Украины – это вопрос поддержки со стороны Великобритании Украины, а именно постройки нашего флота. Я понимаю, что сегодня это не разблокирует и не защитит нас в Черном море и не разблокирует черноморское и азовское побережье. Но тем не менее это один из мощных шагов - независимый флот, который будет защищать наши берега, защищать нашу акваторию", - сказал он на брифинге с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
Зеленский также поблагодарил Джонсона. "Мы начали этот вопрос несколько лет назад, и сейчас мы пришли к практике в этом вопросе. Это и военно-морские базы и так далее. Я думаю, это сильно нам поможет", - добавил президент Украины.
Ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев приступает к практической стадии строительства баз в Бердянске и Очакове.
Ранее МИД Великобритании опубликовал полный текст рамочного соглашения о предоставлении Украине кредита в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота.
В июне 2021 года министерства обороны Великобритании и Украины подписали меморандум о поддержке наращивания военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава ВМС Украины, создание новых баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown.