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Зеленский заявил, что Британия помогает Украине укреплять флот
Зеленский заявил, что Британия помогает Украине укреплять флот - РИА Новости, 01.02.2022
Зеленский заявил, что Британия помогает Украине укреплять флот
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Лондон сотрудничают в вопросе укрепления украинского военно-морского флота, стороны перешли к... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T21:41
2022-02-01T21:41
в мире
алексей резников
борис джонсон
великобритания
черное море
бердянск
министерство обороны украины
военно-морские силы украины
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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Лондон сотрудничают в вопросе укрепления украинского военно-морского флота, стороны перешли к практической части в этом вопросе."Я хочу сказать, что вопрос развитого и построенного военно-морского флота Украины – это вопрос поддержки со стороны Великобритании Украины, а именно постройки нашего флота. Я понимаю, что сегодня это не разблокирует и не защитит нас в Черном море и не разблокирует черноморское и азовское побережье. Но тем не менее это один из мощных шагов - независимый флот, который будет защищать наши берега, защищать нашу акваторию", - сказал он на брифинге с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.Зеленский также поблагодарил Джонсона. "Мы начали этот вопрос несколько лет назад, и сейчас мы пришли к практике в этом вопросе. Это и военно-морские базы и так далее. Я думаю, это сильно нам поможет", - добавил президент Украины.Ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев приступает к практической стадии строительства баз в Бердянске и Очакове.Ранее МИД Великобритании опубликовал полный текст рамочного соглашения о предоставлении Украине кредита в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота.В июне 2021 года министерства обороны Великобритании и Украины подписали меморандум о поддержке наращивания военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава ВМС Украины, создание новых баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown.
https://ria.ru/20220201/ukraina-1770576401.html
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в мире, алексей резников, борис джонсон, великобритания, черное море, бердянск, министерство обороны украины, военно-морские силы украины
21:41 01.02.2022
 
Зеленский заявил, что Британия помогает Украине укреплять флот

Президент Зеленский заявил, что Британия помогает Украине укреплять флот

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Украины Владимир Зеленский
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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Лондон сотрудничают в вопросе укрепления украинского военно-морского флота, стороны перешли к практической части в этом вопросе.
"Я хочу сказать, что вопрос развитого и построенного военно-морского флота Украины – это вопрос поддержки со стороны Великобритании Украины, а именно постройки нашего флота. Я понимаю, что сегодня это не разблокирует и не защитит нас в Черном море и не разблокирует черноморское и азовское побережье. Но тем не менее это один из мощных шагов - независимый флот, который будет защищать наши берега, защищать нашу акваторию", - сказал он на брифинге с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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Зеленский также поблагодарил Джонсона. "Мы начали этот вопрос несколько лет назад, и сейчас мы пришли к практике в этом вопросе. Это и военно-морские базы и так далее. Я думаю, это сильно нам поможет", - добавил президент Украины.
Ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев приступает к практической стадии строительства баз в Бердянске и Очакове.
Ранее МИД Великобритании опубликовал полный текст рамочного соглашения о предоставлении Украине кредита в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота.
В июне 2021 года министерства обороны Великобритании и Украины подписали меморандум о поддержке наращивания военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава ВМС Украины, создание новых баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown.
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В миреАлексей РезниковБорис ДжонсонВеликобританияЧерное мореБердянскМинистерство обороны УкраиныВоенно-морские силы Украины
 
 
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