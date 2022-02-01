Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/evrosoyuz-1770560932.html
Премьер Венгрии заявил, что лидеры ЕС не хотят конфликта с Россией
Премьер Венгрии заявил, что лидеры ЕС не хотят конфликта с Россией - РИА Новости, 01.02.2022
Премьер Венгрии заявил, что лидеры ЕС не хотят конфликта с Россией
В Евросоюзе нет ни одного лидера, который хотел бы конфликта с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом РФ... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T19:45
2022-02-01T19:52
венгрия
виктор орбан
в мире
евросоюз
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/61/1560416115_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_0d5ff442441d55e386546166537c75b2.jpg
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В Евросоюзе нет ни одного лидера, который хотел бы конфликта с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам венгерского премьера, с учетом текущей геополитической обстановки, прошедшая встреча с Путиным является самой важной за последние годы."Мой визит является миротворческим, потому что я мог рассказать о том, что Европейский союз – он единый, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который хотел бы разразить конфликт с РФ", - сказал Орбан в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20220201/ozabochennosti-1770559855.html
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/61/1560416115_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_4ad89e5433a52e3a3225e4e5a139387b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, виктор орбан, в мире, евросоюз, владимир путин
19:45 01.02.2022 (обновлено: 19:52 01.02.2022)
 
Премьер Венгрии заявил, что лидеры ЕС не хотят конфликта с Россией

Премьер Венгрии Орбан: в ЕС нет ни одного лидера, который хотел бы конфликта с Россией

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В Евросоюзе нет ни одного лидера, который хотел бы конфликта с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам венгерского премьера, с учетом текущей геополитической обстановки, прошедшая встреча с Путиным является самой важной за последние годы.
"Мой визит является миротворческим, потому что я мог рассказать о том, что Европейский союз – он единый, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который хотел бы разразить конфликт с РФ", - сказал Орбан в ходе пресс-конференции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 19:38
США проигнорировали принципиальные озабоченности России, заявил Путин
 
ВенгрияВиктор ОрбанВ миреЕвросоюзВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала