https://ria.ru/20220201/evrosoyuz-1770560932.html

Премьер Венгрии заявил, что лидеры ЕС не хотят конфликта с Россией

Премьер Венгрии заявил, что лидеры ЕС не хотят конфликта с Россией - РИА Новости, 01.02.2022

Премьер Венгрии заявил, что лидеры ЕС не хотят конфликта с Россией

В Евросоюзе нет ни одного лидера, который хотел бы конфликта с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом РФ... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T19:45

2022-02-01T19:45

2022-02-01T19:52

венгрия

виктор орбан

в мире

евросоюз

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В Евросоюзе нет ни одного лидера, который хотел бы конфликта с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам венгерского премьера, с учетом текущей геополитической обстановки, прошедшая встреча с Путиным является самой важной за последние годы."Мой визит является миротворческим, потому что я мог рассказать о том, что Европейский союз – он единый, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который хотел бы разразить конфликт с РФ", - сказал Орбан в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20220201/ozabochennosti-1770559855.html

венгрия

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венгрия, виктор орбан, в мире, евросоюз, владимир путин