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Премьер Венгрии заявил, что лидеры ЕС не хотят конфликта с Россией
Премьер Венгрии заявил, что лидеры ЕС не хотят конфликта с Россией - РИА Новости, 01.02.2022
Премьер Венгрии заявил, что лидеры ЕС не хотят конфликта с Россией
В Евросоюзе нет ни одного лидера, который хотел бы конфликта с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом РФ... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T19:45
2022-02-01T19:45
2022-02-01T19:52
венгрия
виктор орбан
в мире
евросоюз
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В Евросоюзе нет ни одного лидера, который хотел бы конфликта с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам венгерского премьера, с учетом текущей геополитической обстановки, прошедшая встреча с Путиным является самой важной за последние годы."Мой визит является миротворческим, потому что я мог рассказать о том, что Европейский союз – он единый, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который хотел бы разразить конфликт с РФ", - сказал Орбан в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20220201/ozabochennosti-1770559855.html
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венгрия, виктор орбан, в мире, евросоюз, владимир путин
19:45 01.02.2022 (обновлено: 19:52 01.02.2022)
Премьер Венгрии заявил, что лидеры ЕС не хотят конфликта с Россией
Премьер Венгрии Орбан: в ЕС нет ни одного лидера, который хотел бы конфликта с Россией