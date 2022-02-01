https://ria.ru/20220201/elektroenergiya-1770575015.html
В Совфеде напомнили о бесплатной замене приборов учета электроэнергии
В Совфеде напомнили о бесплатной замене приборов учета электроэнергии - РИА Новости, 01.02.2022
В Совфеде напомнили о бесплатной замене приборов учета электроэнергии
Установка, проверка "умных" приборов учета электроэнергии проводится для граждан бесплатно, это обязанность ресурсоснабжающих организаций, Совфед отслеживает... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T21:06
2022-02-01T21:06
2022-02-01T21:06
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Установка, проверка "умных" приборов учета электроэнергии проводится для граждан бесплатно, это обязанность ресурсоснабжающих организаций, Совфед отслеживает ситуацию в регионах, сказал член социального комитета СФ Андрей Чернышев.Законодатель провел провел онлайн-совещание по реализации закона, регламентирующего развитие систем учета электрической энергии, в мероприятии приняли участие представители правительства Иркутской области."Закон предполагает установку в жилом фонде интеллектуальных приборов учета, которые в автоматическом режиме передают показания потребляемой электроэнергии. Проводить замену счетчиков и их поверку должны ресурсоснабжающие организации за свой счет. Для граждан услуга по замене приборов учета является абсолютно бесплатной", — отметил Чернышев.По его словам, Совет Федерации мониторит реализацию закона во всех субъектах РФ. "Сенаторы работают во взаимодействии с Министерством энергетики РФ, в контакте с региональными органами власти и жителями", - сказал парламентарий.В ходе совещания обсуждались сложности, с которыми сталкиваются энергетики в Иркутской области – это отсутствие компенсации затрат на приобретение оборудования в полном объеме, нехватка квалифицированных монтажников, рост стоимости приборов учета в среднем на 35%, рассказал сенатор. Для отдаленных районов Приангарья серьезной проблемой также является отсутствие устойчивой сотовой связи, посредством которой должна осуществляться передача данных о потребленной электроэнергии."Все обозначенные проблемы будут проанализированы", - пообещал законодатель.
https://realty.ria.ru/20220201/mosenergosbyt-1770487837.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, россия, совет федерации рф
В Совфеде напомнили о бесплатной замене приборов учета электроэнергии
В Совете Федерации напомнили о бесплатной замене приборов учета электроэнергии для граждан
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Установка, проверка "умных" приборов учета электроэнергии проводится для граждан бесплатно, это обязанность ресурсоснабжающих организаций, Совфед отслеживает ситуацию в регионах, сказал член социального комитета СФ Андрей Чернышев.
Законодатель провел провел онлайн-совещание по реализации закона, регламентирующего развитие систем учета электрической энергии, в мероприятии приняли участие представители правительства Иркутской области
.
"Закон предполагает установку в жилом фонде интеллектуальных приборов учета, которые в автоматическом режиме передают показания потребляемой электроэнергии. Проводить замену счетчиков и их поверку должны ресурсоснабжающие организации за свой счет. Для граждан услуга по замене приборов учета является абсолютно бесплатной", — отметил Чернышев.
По его словам, Совет Федерации
мониторит реализацию закона во всех субъектах РФ
. "Сенаторы работают во взаимодействии с Министерством энергетики РФ, в контакте с региональными органами власти и жителями", - сказал парламентарий.
В ходе совещания обсуждались сложности, с которыми сталкиваются энергетики в Иркутской области – это отсутствие компенсации затрат на приобретение оборудования в полном объеме, нехватка квалифицированных монтажников, рост стоимости приборов учета в среднем на 35%, рассказал сенатор. Для отдаленных районов Приангарья серьезной проблемой также является отсутствие устойчивой сотовой связи, посредством которой должна осуществляться передача данных о потребленной электроэнергии.
"Все обозначенные проблемы будут проанализированы", - пообещал законодатель.