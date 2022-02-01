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В Совфеде напомнили о бесплатной замене приборов учета электроэнергии
В Совфеде напомнили о бесплатной замене приборов учета электроэнергии - РИА Новости, 01.02.2022
В Совфеде напомнили о бесплатной замене приборов учета электроэнергии
Установка, проверка "умных" приборов учета электроэнергии проводится для граждан бесплатно, это обязанность ресурсоснабжающих организаций, Совфед отслеживает... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T21:06
2022-02-01T21:06
общество
жкх
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Установка, проверка "умных" приборов учета электроэнергии проводится для граждан бесплатно, это обязанность ресурсоснабжающих организаций, Совфед отслеживает ситуацию в регионах, сказал член социального комитета СФ Андрей Чернышев.Законодатель провел провел онлайн-совещание по реализации закона, регламентирующего развитие систем учета электрической энергии, в мероприятии приняли участие представители правительства Иркутской области."Закон предполагает установку в жилом фонде интеллектуальных приборов учета, которые в автоматическом режиме передают показания потребляемой электроэнергии. Проводить замену счетчиков и их поверку должны ресурсоснабжающие организации за свой счет. Для граждан услуга по замене приборов учета является абсолютно бесплатной", — отметил Чернышев.По его словам, Совет Федерации мониторит реализацию закона во всех субъектах РФ. "Сенаторы работают во взаимодействии с Министерством энергетики РФ, в контакте с региональными органами власти и жителями", - сказал парламентарий.В ходе совещания обсуждались сложности, с которыми сталкиваются энергетики в Иркутской области – это отсутствие компенсации затрат на приобретение оборудования в полном объеме, нехватка квалифицированных монтажников, рост стоимости приборов учета в среднем на 35%, рассказал сенатор. Для отдаленных районов Приангарья серьезной проблемой также является отсутствие устойчивой сотовой связи, посредством которой должна осуществляться передача данных о потребленной электроэнергии."Все обозначенные проблемы будут проанализированы", - пообещал законодатель.
https://realty.ria.ru/20220201/mosenergosbyt-1770487837.html
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общество, жкх, россия, совет федерации рф
21:06 01.02.2022
 
В Совфеде напомнили о бесплатной замене приборов учета электроэнергии

В Совете Федерации напомнили о бесплатной замене приборов учета электроэнергии для граждан

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации в Москве
Здание Совета Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Установка, проверка "умных" приборов учета электроэнергии проводится для граждан бесплатно, это обязанность ресурсоснабжающих организаций, Совфед отслеживает ситуацию в регионах, сказал член социального комитета СФ Андрей Чернышев.
Законодатель провел провел онлайн-совещание по реализации закона, регламентирующего развитие систем учета электрической энергии, в мероприятии приняли участие представители правительства Иркутской области.
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"Закон предполагает установку в жилом фонде интеллектуальных приборов учета, которые в автоматическом режиме передают показания потребляемой электроэнергии. Проводить замену счетчиков и их поверку должны ресурсоснабжающие организации за свой счет. Для граждан услуга по замене приборов учета является абсолютно бесплатной", — отметил Чернышев.
По его словам, Совет Федерации мониторит реализацию закона во всех субъектах РФ. "Сенаторы работают во взаимодействии с Министерством энергетики РФ, в контакте с региональными органами власти и жителями", - сказал парламентарий.
В ходе совещания обсуждались сложности, с которыми сталкиваются энергетики в Иркутской области – это отсутствие компенсации затрат на приобретение оборудования в полном объеме, нехватка квалифицированных монтажников, рост стоимости приборов учета в среднем на 35%, рассказал сенатор. Для отдаленных районов Приангарья серьезной проблемой также является отсутствие устойчивой сотовой связи, посредством которой должна осуществляться передача данных о потребленной электроэнергии.
"Все обозначенные проблемы будут проанализированы", - пообещал законодатель.
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