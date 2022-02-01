Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/dzhonson-1770529277.html
Премьер Великобритании прибыл в Киев
Премьер Великобритании прибыл в Киев - РИА Новости, 01.02.2022
Премьер Великобритании прибыл в Киев
Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, несмотря на то, что до этого контактировал с заболевшей коронавирусом главой МИД Лиз Трасс. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:36
2022-02-01T18:10
в мире
владимир зеленский
россия
великобритания
киев
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770538991_0:156:3222:1968_1920x0_80_0_0_edb336cfc700f069adac9c7b7014d40b.jpg
ЛОНДОН, 1 фев - РИА Новости. Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, несмотря на то, что до этого контактировал с заболевшей коронавирусом главой МИД Лиз Трасс.Визит Джонсона оказался на грани срыва, когда глава МИД, которая должна была его сопровождать в поездке, накануне вечером получила положительный тест на COVID и ушла на самоизоляцию. Пресс-служба британского премьера сообщила, что визит состоится, если у Джонсона будет отрицательный ПЦР-тест.Ожидается, что Джонсон обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на украинской границе с Россией. Ранее пресс-служба Джонсона сообщила, что визит станет "демонстрацией поддержки" Украине. Кроме того, Великобритания накануне визите объявила о выделении Киеву 88 миллионов фунтов на энергетическую независимость Украины.
https://ria.ru/20220201/peregovory-1770497516.html
россия
великобритания
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770538991_491:0:3222:2048_1920x0_80_0_0_7abb7506a6980bf4387e05f6d8b17e1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, россия, великобритания, киев, борис джонсон
17:36 01.02.2022 (обновлено: 18:10 01.02.2022)
 
Премьер Великобритании прибыл в Киев

Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев

© REUTERS / Peter Nicholls/PoolПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон в аэропорту Киева. 1 февраля 2022
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в аэропорту Киева. 1 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Peter Nicholls/Pool
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в аэропорту Киева. 1 февраля 2022
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 1 фев - РИА Новости. Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, несмотря на то, что до этого контактировал с заболевшей коронавирусом главой МИД Лиз Трасс.
Визит Джонсона оказался на грани срыва, когда глава МИД, которая должна была его сопровождать в поездке, накануне вечером получила положительный тест на COVID и ушла на самоизоляцию. Пресс-служба британского премьера сообщила, что визит состоится, если у Джонсона будет отрицательный ПЦР-тест.
Ожидается, что Джонсон обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на украинской границе с Россией. Ранее пресс-служба Джонсона сообщила, что визит станет "демонстрацией поддержки" Украине. Кроме того, Великобритания накануне визите объявила о выделении Киеву 88 миллионов фунтов на энергетическую независимость Украины.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
15:23
Телефонный разговор Путина и Джонсона перенесли на среду
 
В миреВладимир ЗеленскийРоссияВеликобританияКиевБорис Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала