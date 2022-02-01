https://ria.ru/20220201/dzhonson-1770529277.html
Премьер Великобритании прибыл в Киев
Премьер Великобритании прибыл в Киев - РИА Новости, 01.02.2022
Премьер Великобритании прибыл в Киев
Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, несмотря на то, что до этого контактировал с заболевшей коронавирусом главой МИД Лиз Трасс. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:36
2022-02-01T17:36
2022-02-01T18:10
в мире
владимир зеленский
россия
великобритания
киев
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770538991_0:156:3222:1968_1920x0_80_0_0_edb336cfc700f069adac9c7b7014d40b.jpg
ЛОНДОН, 1 фев - РИА Новости. Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, несмотря на то, что до этого контактировал с заболевшей коронавирусом главой МИД Лиз Трасс.Визит Джонсона оказался на грани срыва, когда глава МИД, которая должна была его сопровождать в поездке, накануне вечером получила положительный тест на COVID и ушла на самоизоляцию. Пресс-служба британского премьера сообщила, что визит состоится, если у Джонсона будет отрицательный ПЦР-тест.Ожидается, что Джонсон обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на украинской границе с Россией. Ранее пресс-служба Джонсона сообщила, что визит станет "демонстрацией поддержки" Украине. Кроме того, Великобритания накануне визите объявила о выделении Киеву 88 миллионов фунтов на энергетическую независимость Украины.
https://ria.ru/20220201/peregovory-1770497516.html
россия
великобритания
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770538991_491:0:3222:2048_1920x0_80_0_0_7abb7506a6980bf4387e05f6d8b17e1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, россия, великобритания, киев, борис джонсон
17:36 01.02.2022 (обновлено: 18:10 01.02.2022)
Премьер Великобритании прибыл в Киев
Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев