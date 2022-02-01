https://ria.ru/20220201/dzhonson-1770529277.html

Премьер Великобритании прибыл в Киев

Премьер Великобритании прибыл в Киев - РИА Новости, 01.02.2022

Премьер Великобритании прибыл в Киев

Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, несмотря на то, что до этого контактировал с заболевшей коронавирусом главой МИД Лиз Трасс. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:36

2022-02-01T17:36

2022-02-01T18:10

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ЛОНДОН, 1 фев - РИА Новости. Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, несмотря на то, что до этого контактировал с заболевшей коронавирусом главой МИД Лиз Трасс.Визит Джонсона оказался на грани срыва, когда глава МИД, которая должна была его сопровождать в поездке, накануне вечером получила положительный тест на COVID и ушла на самоизоляцию. Пресс-служба британского премьера сообщила, что визит состоится, если у Джонсона будет отрицательный ПЦР-тест.Ожидается, что Джонсон обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на украинской границе с Россией. Ранее пресс-служба Джонсона сообщила, что визит станет "демонстрацией поддержки" Украине. Кроме того, Великобритания накануне визите объявила о выделении Киеву 88 миллионов фунтов на энергетическую независимость Украины.

https://ria.ru/20220201/peregovory-1770497516.html

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в мире, владимир зеленский, россия, великобритания, киев, борис джонсон