https://ria.ru/20220201/dzhonson-1770408558.html

Британцы раскрыли замысел Джонсона на Украине

"Посадят в чернобыльский реактор": британцы высмеяли визит Джонсона в Киев - РИА Новости, 01.02.2022

Британцы раскрыли замысел Джонсона на Украине

Таблоид The Daily Mail опубликовал материал о предстоящем визите премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T06:35

2022-02-01T06:35

2022-02-01T06:35

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украина

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борис джонсон

восточная европа

россия

лиз трасс

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Таблоид The Daily Mail опубликовал материал о предстоящем визите премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину.Джонсон должен посетить страну во вторник в сопровождении главы МИД Лиз Трасс, однако министр накануне поездки заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию. Состоится ли визит Джонсона, пока неизвестно. Как сообщали в пресс-служба премьера, визит должен стать "демонстрацией поддержки" Украины.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Как только Украина подумала, что хуже не будет, тут появляется БоДжо", - заявил пользователь Tony."Хуже дурака только дурак с инициативой", - указал Segunda."Может, его там поместят в четвертый реактор в Чернобыле, и он вернется с новой прической", - сыронизировал Furlow-o-Netflicks."Британии не надо связываться с Украиной. Это будет второй Афганистан", - выразил мнение Ecolston."А как насчет того, чтобы сначала сосредоточить свое внимание на стране, которой ты должен руководить как следует?" – задался вопросом NP1982."Я сомневаюсь, что многие люди будут одурачены этой внезапной уловкой, направленной на то, чтобы отвлечь внимание от хаоса у Бориса в стране", - добавил Lesley.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220201/energonezavisimost-1770399261.html

https://ria.ru/20220131/dzhonson-1770217746.html

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в мире, украина, великобритания, нато, борис джонсон, восточная европа, россия, лиз трасс