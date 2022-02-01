Виновника не догонять, авто не ремонтировать: как вести себя после ДТП
Автомобильная авария
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Одни из самых частых происшествий в России и мире — дорожно-транспортные, или ДТП. Поэтому каждому водителю важно знать, что делать, если его автомобиль попал в аварию. Алгоритм зависит от того, виноват ли человек, сильно ли разбиты машины участников и есть ли пострадавшие. Как грамотно вести себя после ДТП — в материале РИА Новости.
Что такое ДТП
Юридическое разъяснение термина есть в Правилах дорожного движения (ПДД), где сказано, что дорожно-транспортное происшествие, или ДТП – это “событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб”.
"Исходя из определения, если авто было на стоянке и его поцарапали дверью другой, припаркованной рядом машины, это нельзя признать ДТП, так как ни одно из транспортных средств не двигалось по дороге", — объясняет Дмитрий Зиновьев, директор центра экспертизы и оценки "ЕСИН".
"Встреча на проезжей части с электросамокатом, моноколесом и подобной техникой уже будет являться ДТП, так как, согласно ПДД, "транспортное средство" — устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. В последнее время сложилась, пусть и несколько спорная, практика лишения водительских удостоверений тех, кто передвигался на электрических ТС в состоянии алкогольного опьянения. Хотя документ для управления подобным транспортом вообще пока не требуется", — добавляет Венера Шайдуллина, кандидат юридических наук, основатель цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор".
Причины
По данным Венеры Шайдуллиной, самые распространенные причины ДТП:
- —осознанное нарушение ПДД;
- —несоблюдение дистанции, опасная небрежность;
- —вождение в нетрезвом состоянии;
- —выезд на полосу встречного движения;
- —превышение скорости;
- —нарушение правил обгона;
- —невнимательность.
"По статистике, наиболее частыми причинами дорожно-транспортных происшествий за 2021 год в России стали управление авто в нетрезвом виде, переход дороги в неположенном месте, а также проезд на запрещающий сигнал светофора", — добавляют в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".
Как действовать после ДТП
Порядок действий после дорожно-транспортного происшествия определен в Правилах дорожного движения Российской Федерации (п.2.5-2.6.1). Но первое и самое важное, что советуют эксперты — успокоиться и не паниковать. В зависимости от тяжести происшествия участники либо самостоятельно составляют европротокол, либо вызывают сотрудника ГИБДД. Инспектора можно вызвать по телефонам 112, 911, или набрав код города и 02.
Сотрудник ДПС на месте происшествия
По словам Ореста Мацала, ведущего юриста Европейской юридической службы, если в ДТП пострадали только автомобили, ОСАГО есть у обоих водителей, размер ущерба не превышает 100 тысяч рублей и нет разногласий, то водители могут заполнить извещение о ДТП (европротокол) и разъехаться.
"Не забудьте проверить подлинность страхового полиса второго участника прямо на месте аварии. В ГИБДД рекомендуют использовать сайт Российского союза автостраховщиков, а также мобильное приложение "ДТП. Европротокол". Документы, выданные с 1 января 2018 года, также проверяются по QR-коду в самом полисе. Если у участника ДТП все же остаются сомнения в подлинности полиса другого водителя, лучше вызвать ГИБДД. Прибыв на место, сотрудники дорожной полиции займутся составлением необходимых документов. Проверить историю автомобиля можно и самостоятельно через специализированные сайты с базами данных", — говорит Ксения Тимофеева, PR-руководитель сервиса "Автокод".
Если вы — виновник
Категорически нельзя скрываться с места происшествия: это влечет более серьезные проблемы после ДТП, чем просто возмещение ущерба. Последовательность действий такая:
- 1Выставить знак аварийной остановки, включить аварийный сигнал, заглушить двигатель.
- 2Вызвать скорую помощь и иные службы при необходимости, а также оказать первую помощь пострадавшим.
- 3Самостоятельно снять и зафиксировать общим кадром место ДТП и расположение транспортных средств, а также детально повреждения авто — своего и остальных, следы и предметы, относящиеся к происшествию, чтобы избежать регрессного требования по возмещению убытков, которых не было.
- 4Освободить проезжую часть. Если есть пострадавшие или участников аварии три и более, необходимо дождаться сотрудников ГИБДД.
- 5Участвовать в заполнении документов, в том числе извещения о ДТП (обычно бланк прикладывается к полису, также его можно скачать с сайта РСА) и проверить правильность всех указанных данных.
- 6Сохранить адреса и телефоны свидетелей ДТП.
"Не советую игнорировать приглашения на разбор ДТП и независимую оценку: без этого невозможно проконтролировать полноту и объективность этих процедур, что в итоге может привести к большим убыткам", — говорит Дмитрий Зиновьев.
Если вы — пострадавший
В общих чертах последовательность действий совпадает с алгоритмом для виновника ДТП. Что, помимо этого, следует сделать пострадавшей стороне:
- —если есть подозрение, что виновник пьян, вызвать сотрудников ГИБДД;
- —проконтролировать, что виновный водитель правильно вносит все свои данные в документы при заполнении: ошибка даже в одной цифре затянет процесс получения выплаты;
- —можно позвонить в страховую компанию и проконсультироваться, получить помощь — возможно, страховая предложит свой эвакуатор или аварийного комиссара.
"Присутствуйте на разборе ДТП и предоставляйте машину для оценки вовремя, при этом не делайте ремонт раньше утверждения выплаты или ремонта", — советует Дмитрий Зиновьев.
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При отсутствии второго участника
Если в результате ДТП автомобиль врезался в столб, наехал на бордюр или скатился в кювет и при этом не пострадали другие, не находящиеся в авто, люди, необходимо:
- 1Заглушить двигатель, выставить знак аварийной остановки, включить аварийный сигнал.
- 2Сфотографировать место аварии, расположение ТС и повреждения авто и другого имущества.
- 3Обратиться в ГИБДД для оформления происшествия, если повреждены элементы дорожной инфраструктуры (фонарный столб, ограждение и др.).
"Если ущерба чужому имуществу нет и повреждения авто малы и незначительны, можно покинуть место ДТП. Если же машина сильно пострадала, стоит обратиться в страховую при наличии полиса каско с франшизой", — говорит Дмитрий Зиновьев.
"Если пострадал чей-то припаркованный автомобиль, необходимо вызвать сотрудника ГИБДД, который самостоятельно свяжется с владельцем и предложит забрать протокол, постановление и определение в дежурной части", — добавляет Орест Мацала.
Порядок оформления
После того, как место происшествия осмотрено, участники аварии должны принять решение о порядке ее оформления.
Инспектором ГИБДД
Первый и самый распространенный вариант — вызвать на место аварии сотрудников ГИБДД. Это актуально, например, в случае ДТП с единственным участником, когда на пострадавшее транспортное средство оформлено каско, поскольку страховые компании определяют обстоятельства происшествия именно на основании постановлений Госавтоинспекции.
Как объясняет Азамат Аккаев, генеральный директор компании "Аккаев и партнеры", вызов сотрудников ГИБДД на место происшествия по закону обязателен, если:
- —в результате ДТП был причинен вред жизни или здоровью, имуществу третьих лиц;
- —участников аварии двое и между ними возник спор в части обстоятельств и виновности;
- —в ДТП попали три и более автомобиля.
“Инспектор ГИБДД производит фиксацию места происшествия (расположение авто, внешние повреждения машин и иных объектов, следы и дорожные условия), составляет схему ДТП, протокол об административном правонарушении, если оно выявлено", — добавляет Азамат Аккаев.
"Результаты работы сотрудника ГИБДД будут отражены в протоколе, постановлении или определении по делу об административном правонарушении. Нужно тщательно проверить, правильно ли все заполнено, корректно ли отражены обстоятельства ДТП, и взять копию данного документа: он необходим для обращения в страховую компанию", — предупреждает Дмитрий Зиновьев.
Самостоятельно по европротоколу
Европротокол — это извещение о ДТП, которое участники аварии оформляют самостоятельно, без участия сотрудников ГИБДД.
Европротокол можно оформить, если:
- —в аварии не пострадали люди;
- —в ДТП участвовали только два транспортных средства и вред причинен только им (важно: грузовой автомобиль с прицепом считается двумя ТС);
- —у участников есть действующие полисы ОСАГО (или международный полис Green Card);
- —нанесенный транспортным средствам ущерб не больше максимальной суммы страховой выплаты;
- —нет разногласий, касающихся обстоятельств ДТП и объема повреждений;
- —оба согласны оформить аварию по европротоколу.
"Обычно форма извещения прилагается к полису ОСАГО, ее можно заполнить с логотипом любой страховой компании, по сути, они отличаются лишь цветом, а пункты и вопросы в них полностью совпадают. Если ни у кого с собой бланка не оказалось, то можно его скачать на сайте РСА, распечатать и заполнить вместо со вторым участником. Сделать все это можно, оставаясь на месте происшествия или отъехав от него. Главное — все действия должны происходить по договоренности между участниками и в соответствии с рекомендациями ГИБДД", — отмечает Владимир Тюрин, автор проекта "Осознанное страхование".
Электронный страховой полис
Помимо бумажного документа, извещение можно оформить и в электронном виде, если хотя бы у одного из участников есть подтвержденная учетная запись на “Госуслугах”.
"Но по поводу электронного оформления в нашем законодательстве есть нюанс: “данные о дорожно-транспортном происшествии должны быть зафиксированы его участниками и переданы в автоматизированную информационную систему обязательного страхования с помощью технических средств контроля, обеспечивающих оперативное получение формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации информации, позволяющей установить факт дорожно-транспортного происшествия и координаты места нахождения транспортных средств в момент дорожно-транспортного происшествия”. Что это за “технические средства”, на сегодня достоверно никто не знает. Поэтому ждем развития законодательства в этом вопросе", — говорит Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE.
Артем Дулгер, адвокат Самарской областной коллегии адвокатов, советует внимательно отнестись к составлению схемы ДТП: "Чем больше информации будет на чертеже, тем проще будет установить вину участников. Особенно важен этот документ в случае проведения автотехнической экспертизы. Помните: если схема подписана без оговорок и замечаний, в дальнейшем сложно доказать, что что-то не было зафиксировано. Когда автомобили нарисованы, условно, двумя квадратиками без замеров, а водители спорят о виновности, ни один эксперт не определит механизм ДТП".
Следует помнить, что закон не запрещает оформлять без сотрудников полиции ДТП с ущербом более 100 тысяч рублей, но в таком случае ограничивает этой суммой размер компенсации.
"Получить больше 100 тысяч рублей по зафиксированному таким образом происшествию не получится даже через суд. Если есть вероятность, что ущерб будет оценен дороже, лучше вызвать ГИБДД", — советует Алексей Поляков.
Без оформления документов
Согласно пункту 2.6.1 Правил дорожного движения РФ, участники аварии имеют право вообще не оформлять ДТП. Если повреждений нет или они крайне незначительны, по обоюдному согласию можно решить вопрос возмещения в индивидуальном порядке и просто разъехаться.
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Особые случаи
Особыми случаи в ДТП считается, например, если автомобиль повредил пассажир другого транспортного средства — скажем, во время движения была открыта дверь, которая поцарапала кузов. В этом случае страховая компания откажет в возмещении ущерба: ОСАГО страхует ответственность водителей, а не пассажиров.
Если машина повреждена не в движении, то вред все же будет компенсирован (ст. 1064 ГК РФ), но в суде или в досудебном порядке. Во втором случае нужно взять с виновника расписку о возмещении ущерба. ОСАГО в таком случае не действует, так как ДТП как такового не было.
"Если у страховой — вашей или виновника — отозвали лицензию, компенсацией ущерба от ДТП будет заниматься РСА. Полисы ОСАГО в таких случаях продолжают действовать", — говорит Дмитрий Зиновьев.
Что делать, если виновник ДТП скрылся
"Оставление места ДТП наказывается по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ и может закончиться для нарушителя лишением права управления до полутора лет либо арестом до 15 суток. Пострадавшему следует немедленно остановиться и не пускаться в погоню. Это запрещено. Надлежит сразу позвонить в полицию и сообщить о случившемся. Нужно обеспечить сохранность записи с видеорегистратора, если он установлен, записать данные очевидцев и адреса мест, где есть камеры видеонаблюдения", — объясняет Орест Мацала.
Последующий порядок действий зависит от ущерба. При причинении вреда жизни или здоровью потерпевший вправе претендовать на компенсационную выплату от РСА. Суммы такие же, как по страховому полису (на каждого потерпевшего не более 500 тысяч рублей). Условия компенсационных выплат регламентированы главой III Закона об ОСАГО.
"Что касается ущерба, причиненного имуществу, то нужно как минимум зафиксировать (например, сфотографировать) или запомнить номер автомобиля виновника до того, как он оставил место ДТП. По номеру можно установить, оформлено ли на авто ОСАГО — на сайтах с базами данных. Страховщик скрывшегося будет обязан выплатить компенсацию, после этого он предъявит регрессное требование к хозяину ТС-виновника. Такое основание предусмотрено подпунктом “г” п. 1 ст. 14 Закона об ОСАГО. Если же не удалось получить никакой информации, то, к сожалению, со своими убытками придется остаться один на один", — отмечает Антон Алферов, руководитель юридической службы онлайн-сервиса по подбору страховых продуктов Страховка.Ру.
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Что делать, если у виновника нет страховки
В таком случае снова ключевую роль играет ущерб. При причиненном жизни и здоровью вреде потерпевший может обратиться напрямую в РСА для получения компенсационной выплаты. Если пострадало только имущество и у виновника нет полиса ОСАГО, то возместить ущерб должен тот, кто его нанес.
"Необходимо оценить причиненный вред в любой экспертной организации и обсудить с виновником возможность и условия добровольной компенсации. Если договоренность будет достигнута, необходимо составить и подписать соглашение с указанием сумм и порядка их выплаты. Если виновник оспаривает величину причиненного вреда или совсем не желает возмещать его в добровольном порядке, необходимо обращаться в суд", — объясняет Антон Алферов.
Фиксация ущерба и следов ДТП
Фиксируют ущерб с помощью фото- и видеосъемки деталей происшествия. Это могут делать как сами участники ДТП, так и сотрудники ГИБДД.
"Рекомендую использовать видеорегистраторы в автомобилях. Они, как черные ящики, о многом могут рассказать в случае аварии. После ДТП важно дополнительно снять на фото и видео расположение автомобилей, детально сфотографировать повреждения, сохранившиеся следы торможения и даже места разброса осколков и запчастей машин. Все это может пригодиться при определении степени вины каждого участника аварии. Дополнительно можно провести экспертную оценку ущерба", — советует Орест Мацала.
Фиксация ДТП на смартфон
Возмещение ущерба
В течение пяти дней после ДТП следует обратиться в страховую, чтобы установить стоимость повреждений и взыскать компенсацию с виновника.
"Требуется подготовить комплект документов, включающий в себя оригиналы ПТС и СТС, паспорт и водительское удостоверение, извещение о ДТП, копию протокола, страховые полисы и заявление на выплату возмещения, а также банковские реквизиты для перечисления средств. Нужно на время оставить поврежденный автомобиль представителю страховой компании для осмотра, в результате которого будет определена степень повреждения тех или иных агрегатов авто и назначена сумма выплаты. Размер максимальной компенсации по ОСАГО составляет 400 тысяч рублей, при наличии травм он увеличивается до 500 тысяч. Если договор о страховании включает в себя пункт о ремонте, то страховая направляет автомобиль в один из партнерских сервисных центров", — рассказывает Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК “Автоdom”.
Если с суммой выплаты пострадавший не согласен, следует провести независимую экспертизу, на основании заключения которой можно требовать у страховой компании пересмотреть размер компенсации (в случае превышения его лимита). Также экспертиза установит, какую сумму должен возместить виновник ДТП — добровольно или по решению суда. Однако процедура независимой оценки требует дополнительной оплаты — в отличие от аналогичной экспертизы от страховой компании.
Ремонт машины после ДТП
Чинить авто можно по направлению страховой на станции техобслуживания (СТО), у которой есть договор с компанией.
"Потерпевший вправе самостоятельно организовать ремонт на СТО, у которой нет договора со страховой компанией по письменному согласию последней. В этом случае в заявлении о страховом возмещении необходимо указать наименование станции, ее адрес и платежные реквизиты. Страховая выдаст направление на ремонт и оплатит его. Помните, не стоит ремонтировать авто, пока идут судебные разбирательства. В ходе тяжбы могут быть назначены трассологическая автотехническая экспертиза и оценка ущерба, для которых необходимо предоставить пострадавшее ТС. В исключительных случаях данные судебные экспертизы могут быть проведены по фото- и видеозаписям", — предупреждает Дмитрий Зиновьев.
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Что запрещено делать после ДТП
Антон Алферов перечисляет, что нельзя делать, когда произошла авария:
- —перемещать или убирать какие-либо предметы или следы, имеющие отношение к ДТП;
- —бездействовать, если есть пострадавшие;
- —препятствовать движению других транспортных средств, если в результате ДТП повреждено только имущество.
“Сразу после аварии нельзя употреблять алкоголь, покидать место ДТП, сажать за руль вместо себя третье лицо", — говорит эксперт.