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Зеленский: Киев ищет "различные форматы" для переговоров с Россией
Зеленский: Киев ищет "различные форматы" для переговоров с Россией - РИА Новости, 01.02.2022
Зеленский: Киев ищет "различные форматы" для переговоров с Россией
Киев ищет варианты решения конфликта на Донбассе не только в рамках "нормандского формата", но также ищет другие варианты переговоров с РФ в двустороннем и... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T21:08
2022-02-01T21:08
2022-02-01T22:15
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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Киев ищет варианты решения конфликта на Донбассе не только в рамках "нормандского формата", но также ищет другие варианты переговоров с РФ в двустороннем и трехстороннем уровне, заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник."Мы должны делать что-то, что поможет деоккупировать наши территории, что-то, что защитит нашу страну в том или ином виде. Мы параллельно ведем много переговоров относительно трехсторонних форматов, двусторонних форматов с РФ. И это непросто. Но никто не жалуется. Мы все равно всех победим", - заявил Зеленский в ходе совместного брифинга с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, дмитрий песков, борис джонсон, украина, киев, россия, нато
21:08 01.02.2022 (обновлено: 22:15 01.02.2022)
Зеленский: Киев ищет "различные форматы" для переговоров с Россией
Зеленский заявил, что Киев ищет различные форматы для переговоров с Россией по Донбассу