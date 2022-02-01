https://ria.ru/20220201/donbass-1770575191.html

Зеленский: Киев ищет "различные форматы" для переговоров с Россией

Зеленский: Киев ищет "различные форматы" для переговоров с Россией - РИА Новости, 01.02.2022

Зеленский: Киев ищет "различные форматы" для переговоров с Россией

Киев ищет варианты решения конфликта на Донбассе не только в рамках "нормандского формата", но также ищет другие варианты переговоров с РФ в двустороннем и... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T21:08

2022-02-01T21:08

2022-02-01T22:15

в мире

дмитрий песков

борис джонсон

украина

киев

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763527149_0:95:3001:1783_1920x0_80_0_0_c6f172819bb6772ee0a0af6f24ab87fc.jpg

КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Киев ищет варианты решения конфликта на Донбассе не только в рамках "нормандского формата", но также ищет другие варианты переговоров с РФ в двустороннем и трехстороннем уровне, заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник."Мы должны делать что-то, что поможет деоккупировать наши территории, что-то, что защитит нашу страну в том или ином виде. Мы параллельно ведем много переговоров относительно трехсторонних форматов, двусторонних форматов с РФ. И это непросто. Но никто не жалуется. Мы все равно всех победим", - заявил Зеленский в ходе совместного брифинга с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220201/konfuz-1770570866.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий песков, борис джонсон, украина, киев, россия, нато