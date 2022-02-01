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Россиянам при взыскании долга оставят прожиточный минимум на счете

Россиянам при взыскании долга оставят прожиточный минимум на счете - РИА Новости, 01.02.2022

Россиянам при взыскании долга оставят прожиточный минимум на счете

Закон, позволяющий россиянам-должникам сохранить на счете деньги в размере прожиточного минимума при принудительном взыскании долгов приставами, вступает в силу РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T00:20

2022-02-01T00:20

2022-02-01T00:21

общество

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Закон, позволяющий россиянам-должникам сохранить на счете деньги в размере прожиточного минимума при принудительном взыскании долгов приставами, вступает в силу во вторник, 1 февраля.Теперь благодаря закону россияне-должники могут ежемесячно сохранять на банковском счете деньги, но лишь в размере прожиточного минимума.Чтобы воспользоваться этим правом, как ранее поясняли в ФССП, гражданину надо обратиться в подразделение ведомства и подать заявление. Ранее в ФССП сообщали, что с начала 2022 года заявление можно будет подать через портал госуслуг.В самом заявлении нужно указать паспортные данные, контактный номер и номер исполнительного производства. Кроме того, должник должен указать реквизиты одного банковского счета, на котором будут сохраняться деньги в размере прожиточного минимума. Сохранять деньги можно только на одном счете в одном банке.Если у гражданина есть на иждивении родственник-инвалид или иные лица, то он вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему той суммы, которая превышает установленный прожиточный минимум.

https://realty.ria.ru/20211231/dolgi-1766266488.html

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общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)