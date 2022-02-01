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Россиянам при взыскании долга оставят прожиточный минимум на счете
Россиянам при взыскании долга оставят прожиточный минимум на счете - РИА Новости, 01.02.2022
Россиянам при взыскании долга оставят прожиточный минимум на счете
Закон, позволяющий россиянам-должникам сохранить на счете деньги в размере прожиточного минимума при принудительном взыскании долгов приставами, вступает в силу РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T00:20
2022-02-01T00:20
2022-02-01T00:21
общество
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Закон, позволяющий россиянам-должникам сохранить на счете деньги в размере прожиточного минимума при принудительном взыскании долгов приставами, вступает в силу во вторник, 1 февраля.Теперь благодаря закону россияне-должники могут ежемесячно сохранять на банковском счете деньги, но лишь в размере прожиточного минимума.Чтобы воспользоваться этим правом, как ранее поясняли в ФССП, гражданину надо обратиться в подразделение ведомства и подать заявление. Ранее в ФССП сообщали, что с начала 2022 года заявление можно будет подать через портал госуслуг.В самом заявлении нужно указать паспортные данные, контактный номер и номер исполнительного производства. Кроме того, должник должен указать реквизиты одного банковского счета, на котором будут сохраняться деньги в размере прожиточного минимума. Сохранять деньги можно только на одном счете в одном банке.Если у гражданина есть на иждивении родственник-инвалид или иные лица, то он вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему той суммы, которая превышает установленный прожиточный минимум.
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РИА Новости
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общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
00:20 01.02.2022 (обновлено: 00:21 01.02.2022)
Россиянам при взыскании долга оставят прожиточный минимум на счете
Россиянам с 1 февраля при взыскании долга позволят оставить прожиточный минимум на счете
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Закон, позволяющий россиянам-должникам сохранить на счете деньги в размере прожиточного минимума при принудительном взыскании долгов приставами, вступает в силу во вторник, 1 февраля.
Теперь благодаря закону россияне-должники могут ежемесячно сохранять на банковском счете деньги, но лишь в размере прожиточного минимума.
Чтобы воспользоваться этим правом, как ранее поясняли в ФССП
, гражданину надо обратиться в подразделение ведомства и подать заявление. Ранее в ФССП сообщали, что с начала 2022 года заявление можно будет подать через портал госуслуг.
В самом заявлении нужно указать паспортные данные, контактный номер и номер исполнительного производства. Кроме того, должник должен указать реквизиты одного банковского счета, на котором будут сохраняться деньги в размере прожиточного минимума. Сохранять деньги можно только на одном счете в одном банке.
Если у гражданина есть на иждивении родственник-инвалид или иные лица, то он вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему той суммы, которая превышает установленный прожиточный минимум.