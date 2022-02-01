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Глава ЛНР возобновил режим комендантского часа в республике
Глава ЛНР возобновил режим комендантского часа в республике - РИА Новости, 01.02.2022
Глава ЛНР возобновил режим комендантского часа в республике
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник возобновил действие комендантского часа на территории ЛНР с 1 февраля этого года,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:04
2022-02-01T17:04
2022-02-01T18:46
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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник возобновил действие комендантского часа на территории ЛНР с 1 февраля этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Луганска.Ранее Пасечник своим указом приостановил действие режима комендантского часа на территории ЛНР за исключением Кировска, Первомайска и Славяносербского района с 1 августа до 1 октября, а позже продлил его отмену до 1 февраля."Администрации Луганска напоминает, что с 1 февраля на территории ЛНР возобновляется действие режима комендантского часа", - сообщил представитель пресс-службы администрации.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, россия, киев, москва, нато, ситуация в днр и лнр, украина, лнр, леонид пасечник
17:04 01.02.2022 (обновлено: 18:46 01.02.2022)
Глава ЛНР возобновил режим комендантского часа в республике
Глава ЛНР Пасечник возобновил режим комендантского часа в республике с 1 февраля