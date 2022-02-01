https://ria.ru/20220201/braziliya-1770467197.html

В Госдуме обвинили США в попытках рассорить Бразилию с Россией

В Госдуме обвинили США в попытках рассорить Бразилию с Россией - РИА Новости, 01.02.2022

В Госдуме обвинили США в попытках рассорить Бразилию с Россией

Первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов считает, что Соединенные Штаты пытаются не допустить сближения России и... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:06

2022-02-01T13:06

2022-02-01T13:06

в мире

бразилия

владимир путин

вячеслав никонов

госдума рф

латинская америка

жаир болсонару

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов считает, что Соединенные Штаты пытаются не допустить сближения России и Бразилии, при этом он отметил, что визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву должен состояться.Издание Folha de Sao Paulo сообщило ранее, что Соединенные Штаты оказывают давление на Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины. Ранее Болсонару подтвердил намерение посетить Москву в феврале. В Россию бразильского лидера в декабре пригласил президент Владимир Путин.Парламентарий отметил, что Бразилия входит в БРИКС (объединение стран, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Никонов при этом уточнил, что ранее Вашингтону не удалось повлиять на встречу президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди – она состоялась, "причем на очень высокой ноте"."Сейчас взялись за Бразилию, ключевую страну Латинской Америки. (Президент Бразилии Жаир) Болсонару – человек правых взглядов, который симпатизировал, скорее, (прошлому президенту США Дональду) Трампу, чем (нынешнему – Джо) Байдену. В этих обстоятельствах президент Бразилии может проявить самостоятельность, хотя, конечно, он менее настроен на партнерство с Россией, чем его предшественники. В любом случае отношения между Россией и Бразилией будут развиваться, и, мне кажется, Болсонару все-таки приедет", - заявил Никонов.Также парламентарий отметил, что в США очень сильные колониальные традиции в том, что касается Латинской Америки". Он напомнил о действующей в наши дни Доктрине Монро, которая была принята в 1823 году и с тех пор не менялась, ее суть можно выразить словами "Западное полушарие – для Соединенных Штатов"."США совершили множество переворотов в странах Латинской Америке, стараясь контролировать политическую ситуацию в каждой латиноамериканской стране. Не все у них получается, но наставлять Латинскую Америку на то, что им надо делать в отношении нашей страны, – давняя американская традиция. Это надо иметь в виду", - отметил политик.

https://ria.ru/20220201/otmena-1770401841.html

https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727103862.html

https://ria.ru/20210806/braziliya-1744777724.html

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в мире, бразилия, владимир путин, вячеслав никонов, госдума рф, латинская америка, жаир болсонару, россия