В Госдуме обвинили США в попытках рассорить Бразилию с Россией
Депутат Никонов: США пытаются не допустить сближения России и Бразилии
Вячеслав Никонов
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов считает, что Соединенные Штаты пытаются не допустить сближения России и Бразилии, при этом он отметил, что визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву должен состояться.
Издание Folha de Sao Paulo сообщило ранее, что Соединенные Штаты оказывают давление на Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины. Ранее Болсонару подтвердил намерение посетить Москву в феврале. В Россию бразильского лидера в декабре пригласил президент Владимир Путин.
"Соединенные Штаты проводят глобальную дипломатию, направленную на изоляцию России… Здесь и Бразилия, которой уделяется большая роль", - написал Никонов в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что Бразилия входит в БРИКС (объединение стран, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Никонов при этом уточнил, что ранее Вашингтону не удалось повлиять на встречу президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди – она состоялась, "причем на очень высокой ноте".
"Сейчас взялись за Бразилию, ключевую страну Латинской Америки. (Президент Бразилии Жаир) Болсонару – человек правых взглядов, который симпатизировал, скорее, (прошлому президенту США Дональду) Трампу, чем (нынешнему – Джо) Байдену. В этих обстоятельствах президент Бразилии может проявить самостоятельность, хотя, конечно, он менее настроен на партнерство с Россией, чем его предшественники. В любом случае отношения между Россией и Бразилией будут развиваться, и, мне кажется, Болсонару все-таки приедет", - заявил Никонов.
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Также парламентарий отметил, что в США очень сильные колониальные традиции в том, что касается Латинской Америки". Он напомнил о действующей в наши дни Доктрине Монро, которая была принята в 1823 году и с тех пор не менялась, ее суть можно выразить словами "Западное полушарие – для Соединенных Штатов".
"США совершили множество переворотов в странах Латинской Америке, стараясь контролировать политическую ситуацию в каждой латиноамериканской стране. Не все у них получается, но наставлять Латинскую Америку на то, что им надо делать в отношении нашей страны, – давняя американская традиция. Это надо иметь в виду", - отметил политик.
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