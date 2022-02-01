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В Госдуме напомнили Лондону о значительных активах BP в России
В Госдуме напомнили Лондону о значительных активах BP в России - РИА Новости, 01.02.2022
В Госдуме напомнили Лондону о значительных активах BP в России
Лондону нужно задуматься о том, что компания BP имеет огромные активы в России, отметил первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T13:49
2022-02-01T13:55
в мире
великобритания
вячеслав никонов
bp plc.
госдума рф
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лондону нужно задуматься о том, что компания BP имеет огромные активы в России, отметил первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя тему готовящихся санкций Британии против РФ.Великобритания подготовила "самый жесткий санкционный режим" в отношении России, написала ранее в Twitter глава МИД королевства Лиз Трасс. До этого глава британской дипломатии отмечала, что не исключает конфискации собственности "российских олигархов" в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится.Британия в последние годы выступает как пиар-агентство США, поэтому те медийные кампании, которыми американцы по каким-то причинам не хотят заниматься, организует Лондон, написал Никонов в своем Telegram-канале. "Именно она (Британия – ред.) является главным источником негативной информации о России, это ее специализация", - отметил парламентарий."Что касается британских санкций, то, по-моему, в их политическом дискурсе не обсуждается одна тема - каких активов больше: российских в Великобритании или британских в России? Например, компания BP имеет огромные активы в Российской Федерации. И об этом в Лондоне нужно тоже сейчас задуматься", - заявил Никонов.Также он написал о том, что на Западе не прекращается истерика по поводу "нападения России на Украину". По его словам, в данном случае надо иметь в виду то, что за "медийной составляющей есть и военная составляющая". Медийная кампания во многом нужна как раз для того, чтобы нарастить военные возможности Украины и западные военные возможности в Украине и Восточной Европе в нарушение всех договоренностей, пояснил депутат."Истерия необходима, чтобы придвинуть военную структуру НАТО к нашим границам и усилить военное давление на Российскую Федерацию. Но риторика и политика Великобритании выделяется даже на общем агрессивном фоне", - обратил внимание парламентарий.Вместе с тем он добавил, что после окончания Второй мировой войны Великобритания уже не является великой державой и "не проводила самостоятельной политической линии – за исключением, может быть, Суэцкого кризиса", ее политику полностью контролируют Соединенные Штаты.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
https://ria.ru/20220201/zapad-1770359454.html
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в мире, великобритания, вячеслав никонов, bp plc., госдума рф, санкции в отношении россии, россия
13:49 01.02.2022 (обновлено: 13:55 01.02.2022)
 
В Госдуме напомнили Лондону о значительных активах BP в России

Депутат Никонов: Лондону перед вводом санкций нужно вспомнить об активах BP в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывеска одного из заправочных комплексов BP в Москве
Вывеска одного из заправочных комплексов BP в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вывеска одного из заправочных комплексов BP в Москве
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лондону нужно задуматься о том, что компания BP имеет огромные активы в России, отметил первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя тему готовящихся санкций Британии против РФ.
Великобритания подготовила "самый жесткий санкционный режим" в отношении России, написала ранее в Twitter глава МИД королевства Лиз Трасс. До этого глава британской дипломатии отмечала, что не исключает конфискации собственности "российских олигархов" в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится.
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Британия в последние годы выступает как пиар-агентство США, поэтому те медийные кампании, которыми американцы по каким-то причинам не хотят заниматься, организует Лондон, написал Никонов в своем Telegram-канале. "Именно она (Британия – ред.) является главным источником негативной информации о России, это ее специализация", - отметил парламентарий.
"Что касается британских санкций, то, по-моему, в их политическом дискурсе не обсуждается одна тема - каких активов больше: российских в Великобритании или британских в России? Например, компания BP имеет огромные активы в Российской Федерации. И об этом в Лондоне нужно тоже сейчас задуматься", - заявил Никонов.
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Также он написал о том, что на Западе не прекращается истерика по поводу "нападения России на Украину". По его словам, в данном случае надо иметь в виду то, что за "медийной составляющей есть и военная составляющая". Медийная кампания во многом нужна как раз для того, чтобы нарастить военные возможности Украины и западные военные возможности в Украине и Восточной Европе в нарушение всех договоренностей, пояснил депутат.
"Истерия необходима, чтобы придвинуть военную структуру НАТО к нашим границам и усилить военное давление на Российскую Федерацию. Но риторика и политика Великобритании выделяется даже на общем агрессивном фоне", - обратил внимание парламентарий.
Вместе с тем он добавил, что после окончания Второй мировой войны Великобритания уже не является великой державой и "не проводила самостоятельной политической линии – за исключением, может быть, Суэцкого кризиса", ее политику полностью контролируют Соединенные Штаты.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
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