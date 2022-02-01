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Туризм
https://ria.ru/20220201/aviasoobschenie-1770568252.html
Путин и Орбан обсудили расширение авиасообщения между Россией и Венгрией
Путин и Орбан обсудили расширение авиасообщения между Россией и Венгрией - РИА Новости, 01.02.2022
Путин и Орбан обсудили расширение авиасообщения между Россией и Венгрией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопросы расширения авиасообщения между двумя странами. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:14
2022-02-01T20:28
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в мире
владимир путин
виктор орбан
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопросы расширения авиасообщения между двумя странами."Мы также говорили о том, чтобы мы смогли начать новое авиасообщение между нашими странами. Мы думаем, что если будет открыто новое авиасообщение, тогда и больше российских туристов смогут приезжать к нам в страну. И из двух городов - Екатеринбурга и Калининграда - также можно будет непосредственно приехать в Будапешт. По этому вопросу мы получили обещание на будущие переговоры", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером.Россия с 9 ноября увеличила число рейсов с 12 странами, в том числе с Венгрией.
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россия, венгрия, в мире, владимир путин, виктор орбан, новости - туризм
20:14 01.02.2022 (обновлено: 20:28 01.02.2022)
 
Путин и Орбан обсудили расширение авиасообщения между Россией и Венгрией

Президент Путин и премьер Венгрии Орбан обсудили расширение авиасообщения между странами

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопросы расширения авиасообщения между двумя странами.
"Мы также говорили о том, чтобы мы смогли начать новое авиасообщение между нашими странами. Мы думаем, что если будет открыто новое авиасообщение, тогда и больше российских туристов смогут приезжать к нам в страну. И из двух городов - Екатеринбурга и Калининграда - также можно будет непосредственно приехать в Будапешт. По этому вопросу мы получили обещание на будущие переговоры", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером.
Россия с 9 ноября увеличила число рейсов с 12 странами, в том числе с Венгрией.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции в Будапеште. 17 февраля 2015 - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
01:01
Межгосударственные отношения РФ и Венгрии
 
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