https://ria.ru/20220201/aviasoobschenie-1770568252.html

Путин и Орбан обсудили расширение авиасообщения между Россией и Венгрией

Путин и Орбан обсудили расширение авиасообщения между Россией и Венгрией - РИА Новости, 01.02.2022

Путин и Орбан обсудили расширение авиасообщения между Россией и Венгрией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопросы расширения авиасообщения между двумя странами. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T20:14

2022-02-01T20:14

2022-02-01T20:28

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопросы расширения авиасообщения между двумя странами."Мы также говорили о том, чтобы мы смогли начать новое авиасообщение между нашими странами. Мы думаем, что если будет открыто новое авиасообщение, тогда и больше российских туристов смогут приезжать к нам в страну. И из двух городов - Екатеринбурга и Калининграда - также можно будет непосредственно приехать в Будапешт. По этому вопросу мы получили обещание на будущие переговоры", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером.Россия с 9 ноября увеличила число рейсов с 12 странами, в том числе с Венгрией.

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россия, венгрия, в мире, владимир путин, виктор орбан, новости - туризм