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В Петербурге пьяный муж выстрелил в жену из пистолета

В Петербурге пьяный муж выстрелил в жену из пистолета - РИА Новости, 31.01.2022

В Петербурге пьяный муж выстрелил в жену из пистолета

Сотрудники полиции задержали мужчину, который выстрелил в жену из пистолета в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T10:10

2022-01-31T10:10

2022-01-31T10:10

происшествия

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ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который выстрелил в жену из пистолета в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."30 января поступило сообщение от женщины 1981 года рождения, что в квартире дома 60 по улице Седова муж в состоянии алкогольного опьянения стреляет по заявителю из боевого оружия", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, мужчина дважды выстрелил в супругу из переделанного из охолощенного в боевой пистолета во время ссоры. Как выяснили полицейские, пара находится в бракоразводном процессе.В отношении доставленного в полицию стрелявшего составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Пистолет у мужчины изъяли.

https://radiosputnik.ria.ru/20220121/podmoskove-1768867037.html

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия