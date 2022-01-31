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Глава ЛНР заявил, что Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс

Глава ЛНР заявил, что Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс - РИА Новости, 31.01.2022

Глава ЛНР заявил, что Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс

Украина стягивает тяжелое вооружение и технику в Донбасс, стараясь скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил глава... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T03:02

2022-01-31T03:02

2022-01-31T04:34

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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Украина стягивает тяжелое вооружение и технику в Донбасс, стараясь скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.В ЛНР неоднократно говорили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.Глава ЛНР подчеркнул, что СММ ОБСЕ ежедневно сообщают, что их беспилотники, при помощи которых наблюдатели миссии мониторят ситуацию в Донбассе, глушатся."На той стороне (подконтрольной Киеву - ред.) активно работают установки РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Это все наглядно показывает, что Украина старается скрывать перемещение своих войск и техники от наблюдателей, лишив их возможности видеть ситуацию с воздуха", - пояснил Пасечник.Глава ЛНР также заявил, что поставленное Украине западное оружие "уже через день-два" появляется в Донбассе. "По факту это участие США, Великобритании и их союзников в конфликте Киева и Донбасса", - добавил он.Пасечник заметил, что хочет спросить у налогоплательщиков из США, Великобритании, Канады и других партнеров Украины, знают ли они, что за их деньги поставляется вооружение "не для борьбы со страшным "российским агрессором", который ни на кого не нападает, а дается в руки боевикам украинского режима, чтобы убивать мирных жителей ЛНР и ДНР?"Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Киев готовит переброску сил, прошедших подготовку у британских инструкторов, в Донбасс. Он также отмечал, что Киев продолжает подготовку к наступательной операции против самопровозглашенных республик.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220127/ukraina-1769727222.html

https://ria.ru/20220130/ukraina-1770216017.html

https://ria.ru/20220128/donbass-1769836173.html

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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, обсе