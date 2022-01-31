https://ria.ru/20220131/vecherinki-1770367935.html

Джонсон извинился в парламенте за вечеринки на Даунинг-стрит в локдаун

Джонсон извинился в парламенте за вечеринки на Даунинг-стрит в локдаун - РИА Новости, 31.01.2022

Джонсон извинился в парламенте за вечеринки на Даунинг-стрит в локдаун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, извинился после публикации отчета о внутреннем расследовании вечеринок на Даунинг-стрит во... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T19:03

2022-01-31T19:03

2022-01-31T19:54

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ЛОНДОН, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, извинился после публикации отчета о внутреннем расследовании вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна, но отказался уходить в отставку.Ранее в понедельник канцелярия британского премьера опубликовала отчет по итогам внутренней проверки, проведённой старшей госслужащей Сью Грей. Согласно расследованию, некоторые из собраний на Даунинг-стрит нарушали правила локдауна, и правительству Британии следует рассмотреть уроки, извлеченные из этих нарушений, не дожидаясь завершения полицейского расследования."Прежде всего я хочу сказать "простите". Я сожалею о вещах, которые мы делали неправильно, и за то, каким образом решали эту ситуацию", — сказал Джонсон в парламенте. По его словам, он полностью согласен с общими выводами расследования.Кроме того, премьер заявил, что понимает злость, которую люди чувствуют в связи с информацией о проведении собраний в период коронавирусных ограничений."Недостаточно просто извиниться, мы должны взглянуть на себя в зеркало и усвоить уроки", — подчеркнул Джонсон.При этом глава британского правительства отказался уйти в отставку."Я понимаю, что думают люди по всей стране относительно предположения, что происходящее на Даунинг-стрит было нарушением антиковидных правил. Я понимаю, насколько они разгневаны по этому поводу. <...> Мы должны дождаться результатов расследования полиции, прежде чем делать преждевременные выводы", — отметил премьер.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. В связи с этим начала внутреннюю проверку по факту нарушений санитарных правил во время вечеринок, после передачи материалов дела полиции Скотленд-ярд 25 января объявил о начале собственного расследования.Сообщения о том, что в правительственной резиденции проводились вечеринки во время национального локдауна, появились еще в декабре прошлого года. Однако за последние дни скандал набрал обороты, когда стало известно о других массовых празднествах. Премьер был вынужден принести публичные извинения в парламенте за то, что присутствовал на одном из мероприятий 20 мая 2020 года, Джонсон заявил, что считал мероприятие рабочим. Оппозиция требует его отставки.Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Британии еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.

https://ria.ru/20220129/dzhonson-1770050493.html

https://ria.ru/20220126/britaniya-1769652803.html

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в мире, великобритания, парламент великобритании, скотленд-ярд, борис джонсон