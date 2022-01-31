https://ria.ru/20220131/vaktsina-1770385662.html

Гинцбург рассказал об исследовании вакцины от COVID-19 для детей

Гинцбург рассказал об исследовании вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 31.01.2022

Гинцбург рассказал об исследовании вакцины от COVID-19 для детей

Примерно через 18-20 дней начнётся набор детей 6-11 лет для исследования вакцины против коронавирусной инфекцией, заявил директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T21:21

2022-01-31T21:21

2022-01-31T21:25

распространение коронавируса

дети

здоровье - общество

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Примерно через 18-20 дней начнётся набор детей 6-11 лет для исследования вакцины против коронавирусной инфекцией, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее Минздрав разрешил проведение клинических исследований вакцины против коронавируса для детей."Реально эти исследования начнутся дней через 18-20, к этому моменту уже начнётся набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".

https://ria.ru/20220131/covid-19-1770356605.html

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дети, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии