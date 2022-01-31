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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/vaktsina-1770385662.html
Гинцбург рассказал об исследовании вакцины от COVID-19 для детей
Гинцбург рассказал об исследовании вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 31.01.2022
Гинцбург рассказал об исследовании вакцины от COVID-19 для детей
Примерно через 18-20 дней начнётся набор детей 6-11 лет для исследования вакцины против коронавирусной инфекцией, заявил директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T21:21
2022-01-31T21:25
распространение коронавируса
дети
здоровье - общество
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Примерно через 18-20 дней начнётся набор детей 6-11 лет для исследования вакцины против коронавирусной инфекцией, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее Минздрав разрешил проведение клинических исследований вакцины против коронавируса для детей."Реально эти исследования начнутся дней через 18-20, к этому моменту уже начнётся набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".
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дети, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:21 31.01.2022 (обновлено: 21:25 31.01.2022)
 
Гинцбург рассказал об исследовании вакцины от COVID-19 для детей

Гинцбург анонсировал набор детей 6-11 лет для исследования вакцины от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлександр Гинцбург
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Гинцбург
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Примерно через 18-20 дней начнётся набор детей 6-11 лет для исследования вакцины против коронавирусной инфекцией, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее Минздрав разрешил проведение клинических исследований вакцины против коронавируса для детей.
"Реально эти исследования начнутся дней через 18-20, к этому моменту уже начнётся набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".
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Распространение коронавирусаДетиЗдоровье - ОбществоНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Александр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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