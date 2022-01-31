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https://ria.ru/20220131/ukraina-1770351129.html
Немцы осознали, что Украине помогать бесполезно
"Все равно безнадежно": немцы поддержали решение НАТО не помогать Украине - РИА Новости, 31.01.2022
Немцы осознали, что Украине помогать бесполезно
Читатели немецкого журнала Spiegel прокомментировали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не планирует размещать боевые группы на... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:28
2022-01-31T18:27
украина
киев
сша
йенс столтенберг
германия
дмитрий песков
нато
северный поток — 2
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel прокомментировали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не планирует размещать боевые группы на Украине. Многие посчитали, что Киеву помогать в этой ситуации бессмысленно, да и самой России это "вторжение" вовсе не нужно."Всем же понятно: что могут предпринять немногочисленные и немотивированные солдаты НАТО, даже не способные понять друг друга на каком-нибудь одном общем языке, против крупного наступления русских? А для немецких солдат из-за нашего прошлого Украина — табуированная зона", — подчеркнул Harryla."Роль Украины — быть мелким грызуном, обученным США дразнить и кусать Россию до тех пор, пока Путин не посадит его в клетку. Потом снова мантра "Путин плохой" и новые санкции. Речь же идет о "Северном потоке — 2" и недопущении сотрудничества России с Европой. А с демократией и правами человека здесь ничего общего нет, так думают только наивные", — пишет BorstigerWolf."Россия не хочет нападать на Украину. Что будет делать Россия с государством, где живут 45 миллионов человек и которое является хроническим банкротом. Единственное, чего хочет Россия, — предотвратить размещение баз НАТО на Украине," — выразил мнение otA5hs1ng."Каждый год сотни тысяч людей, игнорируя запреты, нарушают границы нашей страны. Но это никого не волнует. Возможно, это и неудачное сравнение, но я всегда удивляюсь, с каким энтузиазмом мы защищаем права людей в каких-то далеких, не имеющих к нам отношения государствах, в то время как территориальная целостность нашей страны остается незащищенной. Это какой-то нонсенс!" — возмутился LONKA."Это и так было очевидно. Потому что Украина — не союзник, которого нужно защищать. Да и в любом случае это было бы безнадежно", — подытожили читатели.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770328727.html
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украина, киев, сша, йенс столтенберг, германия, дмитрий песков, нато, северный поток — 2, россия
17:28 31.01.2022 (обновлено: 18:27 31.01.2022)
 
"Все равно безнадежно": немцы поддержали решение НАТО не помогать Украине

Читатели Spiegel поддержали решение НАТО не отправлять боевые части на Украину

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты бундесвера
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel прокомментировали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не планирует размещать боевые группы на Украине. Многие посчитали, что Киеву помогать в этой ситуации бессмысленно, да и самой России это "вторжение" вовсе не нужно.
"Всем же понятно: что могут предпринять немногочисленные и немотивированные солдаты НАТО, даже не способные понять друг друга на каком-нибудь одном общем языке, против крупного наступления русских? А для немецких солдат из-за нашего прошлого Украина — табуированная зона", — подчеркнул Harryla.
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"Роль Украины — быть мелким грызуном, обученным США дразнить и кусать Россию до тех пор, пока Путин не посадит его в клетку. Потом снова мантра "Путин плохой" и новые санкции. Речь же идет о "Северном потоке — 2" и недопущении сотрудничества России с Европой. А с демократией и правами человека здесь ничего общего нет, так думают только наивные", — пишет BorstigerWolf.
"Россия не хочет нападать на Украину. Что будет делать Россия с государством, где живут 45 миллионов человек и которое является хроническим банкротом. Единственное, чего хочет Россия, — предотвратить размещение баз НАТО на Украине," — выразил мнение otA5hs1ng.
"Каждый год сотни тысяч людей, игнорируя запреты, нарушают границы нашей страны. Но это никого не волнует. Возможно, это и неудачное сравнение, но я всегда удивляюсь, с каким энтузиазмом мы защищаем права людей в каких-то далеких, не имеющих к нам отношения государствах, в то время как территориальная целостность нашей страны остается незащищенной. Это какой-то нонсенс!" — возмутился LONKA.
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В Кремле обвинили американские СМИ в публикации фейков об Украине
"Это и так было очевидно. Потому что Украина — не союзник, которого нужно защищать. Да и в любом случае это было бы безнадежно", — подытожили читатели.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 10:41
В Киеве призвали Запад вместо разговоров о ситуации дать Украине оружие
 
УкраинаКиевСШАЙенс СтолтенбергГерманияДмитрий ПесковНАТОСеверный поток — 2Россия
 
 
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