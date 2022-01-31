https://ria.ru/20220131/ukraina-1770351129.html

Немцы осознали, что Украине помогать бесполезно

"Все равно безнадежно": немцы поддержали решение НАТО не помогать Украине - РИА Новости, 31.01.2022

Немцы осознали, что Украине помогать бесполезно

Читатели немецкого журнала Spiegel прокомментировали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не планирует размещать боевые группы на... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T17:28

2022-01-31T17:28

2022-01-31T18:27

украина

киев

сша

йенс столтенберг

германия

дмитрий песков

нато

северный поток — 2

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel прокомментировали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не планирует размещать боевые группы на Украине. Многие посчитали, что Киеву помогать в этой ситуации бессмысленно, да и самой России это "вторжение" вовсе не нужно."Всем же понятно: что могут предпринять немногочисленные и немотивированные солдаты НАТО, даже не способные понять друг друга на каком-нибудь одном общем языке, против крупного наступления русских? А для немецких солдат из-за нашего прошлого Украина — табуированная зона", — подчеркнул Harryla."Роль Украины — быть мелким грызуном, обученным США дразнить и кусать Россию до тех пор, пока Путин не посадит его в клетку. Потом снова мантра "Путин плохой" и новые санкции. Речь же идет о "Северном потоке — 2" и недопущении сотрудничества России с Европой. А с демократией и правами человека здесь ничего общего нет, так думают только наивные", — пишет BorstigerWolf."Россия не хочет нападать на Украину. Что будет делать Россия с государством, где живут 45 миллионов человек и которое является хроническим банкротом. Единственное, чего хочет Россия, — предотвратить размещение баз НАТО на Украине," — выразил мнение otA5hs1ng."Каждый год сотни тысяч людей, игнорируя запреты, нарушают границы нашей страны. Но это никого не волнует. Возможно, это и неудачное сравнение, но я всегда удивляюсь, с каким энтузиазмом мы защищаем права людей в каких-то далеких, не имеющих к нам отношения государствах, в то время как территориальная целостность нашей страны остается незащищенной. Это какой-то нонсенс!" — возмутился LONKA."Это и так было очевидно. Потому что Украина — не союзник, которого нужно защищать. Да и в любом случае это было бы безнадежно", — подытожили читатели.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770328727.html

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770289712.html

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770265108.html

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украина, киев, сша, йенс столтенберг, германия, дмитрий песков, нато, северный поток — 2, россия